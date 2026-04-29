சர்க்கரை நோயும் மது அருந்தும் பழக்கமும்: உயிருக்கு உலை வைக்கும் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்!
Published : April 29, 2026 at 12:24 PM IST
நமது கலாச்சாரத்திலும் வாழ்வியலிலும் மது அருந்துவது என்பது இன்று பலருக்கு ஒரு சாதாரண பழக்கமாக மாறிவிட்டது. விசேஷங்கள், கொண்டாட்டங்கள் அல்லது வார இறுதி நாட்கள் என தொடங்கி, தற்போது அது பலருடைய தினசரி வழக்கமாகவே உருவெடுத்துள்ளது.
இதற்கிடையில், சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 'ஒரு பெக் அடித்தால் என்ன ஆகிவிடப் போகிறது?' என்ற எண்ணத்தில் மது அருந்துகிறார்கள். ஆனால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவுக்கும் மதுவுக்கும் இடையிலான தொடர்பு மிகவும் சிக்கலானது. ஒரு பக்கம் சர்க்கரையை உயர்த்தும் மது, மறுபக்கம் அதை ஆபத்தான நிலைக்கு குறைக்கவும் செய்யும்.
இதை அறியாமல் மது அருந்துவது, சர்க்கரை நோயாளிகளை உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைக்கு தள்ளக்கூடும். சர்க்கரை நோய் என்பது வெறும் உணவு பழக்கம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது நம் உடல் உறுப்புகளின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தை பொறுத்தது. மது எவ்வாறு இந்த இயக்கத்தை சிதைக்கிறது என்பதையும், நாட்டு சாராயத்திற்கும் மற்ற மதுவகைகளுக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடுகள் குறித்தும் விரிவான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
சர்க்கரை அளவில் மது செய்யும் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம்
சர்க்கரை நோயாளிகள் மது அருந்தும்போது அவர்களின் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சீராக இருக்காது. இது குறித்து நீரிழிவு நோய் நிபுணர் டாக்டர் கௌரவ் சச்தேவா ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை முன்வைக்கிறார். மதுவில் அதிகப்படியான கலோரிகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உள்ளன. இவை மது அருந்திய உடனேயே ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை வேகமாக அதிகரிக்க செய்யும்.
ஆனால், அந்த மதுவின் போதை அல்லது தாக்கம் குறைய தொடங்கும் போது, ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு மிக மோசமாக சரிந்துவிடும். இந்த நிலையை மருத்துவத்தில் 'ஹைப்போகிளைசீமியா' (Hypoglycemia) என்று அழைக்கிறார்கள். இது ஒரு நோயாளிக்கு தலைசுற்றல், மயக்கம் அல்லது சுயநினைவை இழக்க செய்யும் அளவிற்கு ஆபத்தானது.
குறிப்பாக, வெறும் வயிற்றில் மது அருந்துவது இந்த ஆபத்தை இரட்டிப்பாக்குகிறது. பொதுவாக நமது கல்லீரல் தான் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சீராக வைக்கும் வேலையை செய்கிறது. ஆனால் மது அருந்தும் போது, கல்லீரல் சர்க்கரையை நிர்வகிப்பதை விட்டுவிட்டு, மதுவில் உள்ள நச்சுகளைச் சுத்திகரிப்பதிலேயே மும்முரமாகிவிடும். இதனால் சர்க்கரை அளவு திடீரெனக் குறைந்து, உயிருக்கே உலை வைக்கும் சூழல் உருவாகிறது.
இரண்டு வகை சர்க்கரை நோயும் மதுவின் தாக்கமும்
சர்க்கரை நோயை நாம் பொதுவாக இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறோம். டைப் 1 என்பது பெரும்பாலும் மரபணு ரீதியாக வருவது. ஆனால் டைப் 2 என்பது நமது வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களால் வருவது. இந்தியாவில் இன்று மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவது இந்த டைப் 2 வகை தான்.
உடல் பருமன், முறையற்ற உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியின்மை ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணங்கள். மது அருந்தும் பழக்கம் இந்த டைப் 2 சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தீராத தலைவலியை உருவாக்குகிறது. மதுவில் இருக்கும் தேவையற்ற கலோரிகள் உடல் எடையை அதிகரிக்க செய்து, இன்சுலின் ஹார்மோன் சரியாக வேலை செய்வதை தடுக்கிறது.
நாட்டு சாராயம் vs பிராண்டட் மது: எது அதிக ஆபத்து?
மது அருந்துபவர்களிடையே ஒரு பொதுவான கேள்வி உண்டு. 'விலை குறைந்த நாட்டு சாராயம் குடித்தால் என்ன? விலை உயர்ந்த வெளிநாட்டு மது குடித்தால் என்ன?' என்பது தான் அது. பிராண்டட் மதுவகைகளில் (Whisky, Wine, Beer) ஆல்கஹால் அளவு எவ்வளவு இருக்கிறது என்பது தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். அவை முறைப்படி சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஆனால் நாட்டுச் சாராயத்தில் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை. அதில் எவ்வளவு போதைப்பொருள் சேர்க்கப்படுகிறது, என்னென்ன ரசாயனங்கள் கலக்கப்படுகின்றன என்பது யாருக்கும் தெரியாது. பல நேரங்களில் இந்த நச்சு கலந்த சாராயம் குடித்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை நாம் செய்திகளில் பார்க்கிறோம். சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்கனவே உடல் நலம் சவாலாக இருக்கும் போது, இத்தகைய பாதுகாப்பற்ற மதுவை அருந்துவது தற்கொலைக்கு சமம்.
மது அருந்தும் அளவு: மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?
சர்க்கரை நோயாளிகள் மதுவை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் என்பதே சிறந்த அறிவுரை. ஆனால் சமூக காரணங்களுக்காக அருந்துபவர்கள் மிக கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று டாக்டர் சச்தேவா கூறுகிறார்.
ஆண்கள் வாரத்திற்கு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் குடிக்கக் கூடாது என்றும், ஒரு நாளில் 30 மி.லி அளவுள்ள இரண்டு பெக்கிற்கு மேல் எடுக்கக் கூடாது என்றும் பரிந்துரைக்கிறார். பெண்களுக்கு இது ஒரு பெக் (30-45 மி.லி) மட்டுமே. ஆனால், இந்த அளவுகூட ஒருவரின் உடல் நிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும். எக்காரணம் கொண்டும் வெறும் வயிற்றில் குடிக்க கூடாது என்பதும், மது அருந்தும் போது அவ்வப்போது ரத்த சர்க்கரை அளவைப் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்பதும் மிக அவசியம்.
இந்தியாவின் சர்க்கரை நோய் சவாலும் மதுவின் வருமானமும்
இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) வெளியிட்டுள்ள தகவல்கள் நம்மை அதிர வைக்கின்றன. இந்தியாவில் சுமார் 10 கோடி மக்கள் சர்க்கரை நோயுடனும், 13 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் 'ப்ரீ-டயாபெடிக்' (Pre-diabetic) அதாவது சர்க்கரை நோய் வரும் நிலைக்கு முந்தைய நிலையிலும் இருக்கிறார்கள். ஒன்பது இந்தியர்களில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கும் சூழலில், மதுவின் நுகர்வு அதிகரிப்பது கவலைக்குரிய விஷயம்.
உதாரணத்திற்கு பஞ்சாப் மாநிலத்தை எடுத்து கொண்டால், அங்கு ஒரு நபர் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 8 லிட்டர் மது அருந்துகிறார். இது தேசிய சராசரியை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம். இதன் மூலம் அரசுக்குக் கிடைக்கும் வருமானம் கோடி கணக்கில் இருந்தாலும், மக்களின் ஆரோக்கியம் பெரிய அளவில் சீர்குலைந்து வருகிறது.
இதய நோய் நிபுணர் டாக்டர் ஸ்வாதி குரானா இது குறித்துக் கூறும்போது, மது அருந்துவது இன்று ஒரு கௌரவப் பிரச்சனையாகவும், கலாச்சாரமாகவும் மாறி வருவது தான் இந்த நோய்கள் பெருக முக்கிய காரணம் என்கிறார்.
உடல் எடையும் கணையமும்: மறைமுகத் தாக்குதல்
மதுவில் இருக்கும் கலோரிகளை 'வெற்று கலோரிகள்' (Empty Calories) என்று சொல்வார்கள். அதாவது இதில் உடலுக்கு தேவையான எந்த சத்துக்களும் இல்லை, வெறும் எடை கூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் மட்டுமே உள்ளன. உடல் எடை கூடும்போது, நம் வயிற்றில் இருக்கும் கணையம் (Pancreas) அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறது. கணையம் தான் இன்சுலினை சுரக்கும் உறுப்பு. மது அருந்தும் போது கணையத்தில் வீக்கம் ஏற்படலாம், இது காலப்போக்கில் இன்சுலின் சுரப்பை முற்றிலும் நிறுத்திவிடக் கூடும். இப்படிச் சர்க்கரை நோய்க்கும் மதுவுக்கும் இடையே ஒரு தீராத பகை இருக்கிறது.
நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய எச்சரிக்கைகள்
மது அருந்துவதை ஒரு சாதாரண விஷயமாக பார்க்காமல், அது உடலுக்குள் ஏற்படுத்தும் ரசாயன மாற்றங்களை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். சர்க்கரை நோயாளிகள் மது அருந்த திட்டமிட்டால் பின்வரும் விஷயங்களை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு.
- எப்போதும் மதுவுடன் சேர்த்து சரிவிகித உணவை உட்கொள்ளுங்கள்.
- மது அருந்திய பிறகு நீண்ட நேரம் தூங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் தூக்கத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைந்தால் அதை கண்டறிய முடியாது.
- அதிக இனிப்பு கலந்த சோடாக்கள் அல்லது குளிர்பானங்களை மதுவுடன் கலப்பதை தவிர்க்கவும்.
- உங்கள் மருத்துவரிடம் உங்கள் மது அருந்தும் பழக்கத்தைப் பற்றி மறைக்காமல் ஆலோசிக்கவும்.