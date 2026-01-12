குழந்தைகளிடையே தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தும் ரீல்ஸ் - ஷார்ட்ஸ்: எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
சமூக வலைதளங்களில் காட்டப்படும் கவர்ச்சிகரமான வாழ்க்கை தரம், அழகு மற்றும் பிரபலம் ஆகியவற்றை கண்டு, குழந்தைகள் தங்களை அறியாமலேயே மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க தொடங்குகின்றனர்.
Published : January 12, 2026 at 4:20 PM IST
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், குழந்தைகளின் கைகளில் தவழும் ஸ்மார்ட்போன்கள் அவர்களுக்கு ஒரு புதிய உலகத்தை திறந்துவிட்டுள்ளன. குறிப்பாக, இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் மற்றும் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் போன்ற காணொளிகள் வெறும் பொழுதுபோக்காக தொடங்கி, இன்று குழந்தைகளின் அன்றாட வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டன.
15 முதல் 90 நொடிகள் வரை நீடிக்கும் இந்த காணொளிகள், ஒரு மாய சுழலைப் போல குழந்தைகளை தங்களுக்குள் இழுத்துக்கொள்கின்றன. சலிப்பை போக்கவும், நண்பர்களுடன் இணைந்திருக்கவும் இவை உதவுவதாக தோன்றினாலும், ஆழமாக பார்த்தால் இவை குழந்தைகளின் வளரும் மூளையில் மெல்ல மெல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
பெரியவர்களுக்கே கட்டுப்படுத்த கடினமாக இருக்கும் இந்த 'ஸ்க்ரோலிங்' (Scrolling) பழக்கம், குழந்தைகளை எளிதில் அடிமையாக்கி விடுகிறது. ஒரு வீடியோ முடிந்ததும் அடுத்த வீடியோ தானாகவே தோன்றும் இந்த நுட்பம், குழந்தைகளின் சிந்திக்கும் திறனையும், பொறுமையையும் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை நாம் மிக அவசியமாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
மூளையின் கவனச்சிதறலும் 'ரிவார்டு' சிஸ்டமும்: ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் போன்றவை மூளையில் உள்ள 'டோபமைன்' எனப்படும் மகிழ்ச்சியை தூண்டும் வேதிப்பொருளை உடனடியாக சுரக்கச் செய்கின்றன. ஒவ்வொரு முறை திரையை ஸ்வைப் செய்யும் போது ஒரு புதிய நகைச்சுவையோ அல்லது ஆச்சரியமோ கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு, மூளையை ஒருவித போதைக்கு உள்ளாக்குகிறது என NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இதனால் நீண்ட நேரம் எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமல், குழந்தைகளின் 'அட்டென்ஷன் ஸ்பேன்' (Attention Span) எனப்படும் கவனக்குவிப்புத் திறன் குறைகிறது. 2023-ல் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில், அதிகப்படியான இத்தகைய காணொளிகளைப் பார்ப்பதற்கும், சுயக்கட்டுப்பாடு குறைவதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தூக்கமும் மன அழுத்தமும்: இரவு நேரங்களில் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்துவது குழந்தைகளின் தூக்கத்தைப் பெருமளவில் பாதிக்கிறது. திரையில் இருந்து வரும் நீல நிற ஒளி, தூக்கத்திற்குத் தேவையான 'மெலடோனின்' ஹார்மோன் சுரப்பதைத் தடுக்கிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல், காணொளிகளில் வரும் உணர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் மூளையை எப்போதும் விழிப்புடன் வைத்திருப்பதால், குழந்தைகள் எளிதில் தூங்க முடிவதில்லை. போதிய தூக்கமின்மை அவர்களை எரிச்சலடைய செய்வதுடன், சமூக பதற்றத்தையும் (Social Anxiety) அதிகரிக்கிறது.
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் மனப்பான்மை: சமூக வலைதளங்களில் காட்டப்படும் கவர்ச்சிகரமான வாழ்க்கை தரம், அழகு மற்றும் பிரபலம் ஆகியவற்றை கண்டு, குழந்தைகள் தங்களை அறியாமலேயே மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கத் தொடங்குகின்றனர். இது அவர்களுக்குத் தாழ்வு மனப்பான்மையையும், தோற்றம் குறித்த கவலையையும் ஏற்படுத்துகிறது. நிஜ வாழ்க்கையை விட இணைய உலகமே மேலானது என்ற பிம்பம் அவர்களுக்குள் வளர்கிறது.
ஆபத்தான உள்ளடக்கங்களும் அல்காரிதமும்: இந்த காணொளிகள் எவ்வித முன்னெச்சரிக்கையும் இன்றி அடுத்தடுத்து வருவதால், குழந்தைகள் பார்க்கத் தகாத வன்முறை அல்லது ஆபத்தான சவால்கள் அடங்கிய காணொளிகளை தற்செயலாகப் பார்க்க நேரிடுகிறது.
அல்காரிதம்கள் குழந்தைகளின் ஆர்வத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அதே போன்ற எதிர்மறையான உள்ளடக்கங்களை மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுக்கு காட்டுகின்றன. இது குழந்தைகளின் பிஞ்சு மனதை பாதிப்பதோடு, எதார்த்தமான சூழலை புரிந்துகொள்வதில் சிக்கலை உண்டாக்குகிறது.
தனித்திறன் வளர்ப்பில் பின்னடைவு: குழந்தைப் பருவம் என்பது கற்பனைத் திறனை வளர்ப்பதற்கும், உறவுகளை பேணுவதற்கும் உரிய காலமாகும். ஆனால், ஒவ்வொரு ஓய்வு நேரத்தையும் இந்த வீடியோக்கள் ஆக்கிரமித்துக்கொள்வதால், குழந்தைகள் சுயமாகச் சிந்திக்கவோ, விளையாடவோ அல்லது குடும்பத்தினருடன் உரையாடவோ தவறிவிடுகிறார்கள். சலிப்பைத் தாங்கிக்கொள்ளும் திறன் (Tolerating Boredom) குறையும்போது, அவர்களால் கடினமான சூழ்நிலைகளைக் கையாள முடியாமல் போகிறது.
அனைத்துக் குழந்தைகளும் சமமாகப் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்றாலும், ஏற்கனவே கவனக்குறைவு (ADHD) அல்லது மன அழுத்தம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்தப் பாதிப்பு அதிகம். எனவே, தொழில்நுட்பத்தை முற்றிலும் தவிர்க்க முடியாவிட்டாலும், அதனைப் பயன்படுத்தும் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதும், குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான பொழுதுபோக்குகளை அறிமுகப்படுத்துவதும் பெற்றோர்களின் மிக முக்கியமான கடமையாகும்.
