பண்டிகை காலங்களுக்கு பின் அதிகரிக்கும் யூரிக் அமிலம்: காரணம் என்ன? வராமல் தடுப்பது எப்படி?
விடுமுறை மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் நாம் சாப்பிடும் அசைவ உணவுகள் மற்றும் எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகள் நேரடியாக யூரிக் அமில உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்றன.
Published : December 5, 2025 at 3:03 PM IST
பண்டிகை காலங்கள் மற்றும் விடுமுறைகள் என்றாலே கொண்டாட்டம் தான். விதவிதமான உணவுகள், குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரம் என நமது கொண்டாட்டத்திற்கு எல்லையே இருக்காது. அதிலும், வருடத்தின் கடைசி மாதமான டிசம்பரை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. விடுமுறை, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை, புது வருட பிறப்பு என கொண்டாட்டங்களுக்கு இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ந்து நடக்கும்.
இப்படி அதீத கொண்டாட்டங்களுக்கு இடையே பலரும் செய்யும் முக்கியமான தவறு உடல்நலத்தை கவனித்துக்கொள்ளாதது தான். குறிப்பாக, பண்டிகைக் காலத்திற்குப் பிறகு பலருக்கும் உடலில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவு உயர்வதாக சமீபத்திய ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. இது ஏன் நிகழ்கிறது? தடுப்பது எப்படி? என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
யூரிக் அமிலம் உயர்வதற்கான காரணங்கள்! யூரிக் அமிலம் என்பது நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள பியூரின்கள் (Purines) உடைக்கப்படும்போது உடலில் இயற்கையாக உருவாகும் ஒரு கழிவுப் பொருளாகும். இது பொதுவாக சிறுநீரகம் வழியாக வெளியேறிவிடும். ஏற்கனவே யூரிக் அமில பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு பண்டிகை நாட்களில் நிலைமை மோசமாக வாய்ப்புள்ளது. அதற்கான காரணங்களில் விவரம் பின்வருமாரு.
உணவில் மாற்றம்: பண்டிகை நாட்களில், இறைச்சி (குறிப்பாக உறுப்பு இறைச்சிகள்), கடல் உணவுகள், அதிக கொழுப்புள்ள இனிப்புகள், மற்றும் எண்ணெய் பலகாரங்கள் போன்ற பியூரின் அதிகமாக உள்ள உணவுகளை நாம் அதிகமாகச் சாப்பிடுகிறோம். இந்த உணவுகள் நேரடியாக யூரிக் அமில உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்றன என NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அதிக கலோரிகள் மற்றும் அதிக கொழுப்பு உள்ள உணவுகளை அதிகம் உண்பதால், உடல் பியூரின்களைச் சரியாகச் செயலாக்க முடியாமல் யூரிக் அமிலத்தின் அளவு கூடுகிறது.
மது: மது, குறிப்பாக பீர் மற்றும் கடுமையான ஆல்கஹால் வகைகள், யூரிக் அமிலத்தின் அளவை வேகமாக அதிகரிக்கச் செய்யும். ஆல்கஹால், பியூரினை அதிகமாக உருவாக்குவதுடன், சிறுநீரகங்கள் யூரிக் அமிலத்தை வெளியேற்றும் செயல்திறனையும் தடுக்கிறது என Fructose Feeding and Hyperuricemia: a Systematic Review and Meta-Analysis என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
நீரிழப்பு: பயணம், விருந்துகள், மற்றும் ஆல்கஹால் அருந்துதல் போன்ற காரணங்களால் நாம் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருக்க நேரிடலாம். உடல் நீரிழப்புக்கு உள்ளாகும்போது, சிறுநீரகம் யூரிக் அமிலத்தைக் கரைத்து வெளியேற்றுவது கடினமாகிறது. இதனால் உடலில் அதன் அளவு உயர்கிறது.
உடல் செயல்பாடு குறைவு: விடுமுறை நாட்களில் உடற்பயிற்சிகளைத் தவிர்த்துவிட்டு, அதிக நேரம் உட்கார்ந்திருப்பது அல்லது ஓய்வெடுப்பது பொதுவானது. உடல் செயல்பாடுகள் குறையும்போது வளர்சிதை மாற்றம் மெதுவாகி, யூரிக் அமிலத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் உடலின் இயற்கையான செயல்பாடு பாதிக்கப்படுகிறது.
அறிகுறிகள் மற்றும் அபாயங்கள்!
யூரிக் அமிலத்தின் அளவு கட்டுக்கடங்காமல் உயரும்போது ஏற்படும் முக்கிய நிலை Gout எனப்படும் கடுமையான மூட்டு வலியாகும். விரல்கள், கால்கள் அல்லது முழங்கால்களில் திடீர் கடுமையான வலி மற்றும் வீக்கம். பாதிக்கப்பட்ட மூட்டு சிவந்து, தொட்டால் அதிக வெப்பத்துடன் இருக்கும். கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில், அதிக யூரிக் அமிலம் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவாகக் காரணமாகலாம்.
கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?
- பண்டிகைக் கொண்டாட்டங்களுக்குப் பிறகு இயற்கையான முறையில் யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்க இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்.
- நாள் முழுவதும் நிறைய தண்ணீர் குடிப்பது, உடலில் இருந்து யூரிக் அமிலத்தை விரைவாக வெளியேற்ற உதவும். இதுவே மிக முக்கியமான வழியாகும்.
- சிவப்பு இறைச்சி, உறுப்பு இறைச்சிகள், மற்றும் கடல் உணவுகள் ஆகியவற்றின் நுகர்வைக் கட்டுப்படுத்துவது
- ஆல்கஹால் நுகர்வைக் குறைப்பது அல்லது தவிர்ப்பது அவசியம்.
- செர்ரிப் பழங்கள் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு போன்றவை யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்க உதவும்.
- காம்ப்ளக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் (முழு தானியங்கள்), காய்கறிகள் மற்றும் குறைந்த கொழுப்புள்ள பால் பொருட்களை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
- ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிப்பது யூரிக் அமிலத்தின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
- பண்டிகை மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது அவசியம் என்றாலும், ஆரோக்கியத்தை சமநிலைப்படுத்துவதன் மூலம் எந்தவொரு உடல்நலக் கோளாறுகளும் இன்றி வாழ்வது முக்கியமாகும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.