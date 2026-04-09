வெறும் 7 நாட்களில் மூளையை மாற்றியமைக்கும் தியானம்: இந்தியர்களுக்கு அவசியம் என வலியுறுத்தும் ஆய்வு!

ஆழ்ந்த தியானம் செய்யும்போது, மூளையில் புதிய நரம்பணுக்கள் உருவாவதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனித்துள்ளனர். இதன் மூலம் நம் மூளை இன்னும் சுறுசுறுப்பாகவும், தெளிவாகவும் செயல்பட தொடங்குகிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 9, 2026 at 11:45 AM IST

வாழ்க்கையில் சிலவற்றை செய்தால் உடலுக்கும் மனதுக்கும் நல்லது என்று சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அதில் மிக முக்கியமானது தியானம். ஒரு அமைதியான இடத்தில் அமர்ந்து கண்களை மூடிச் செய்யும் இந்த சில நிமிடப் பயிற்சி நமக்கு நன்மைகளை அள்ளித்தரும் எனத் தெரிந்தாலும், நாம் அதை செய்ய மாட்டோம். கண்களை மூடி அமர்வதா? என்னால் முடியாது! எனக்குத் தியானம் செய்யவே வராது எனப் பலரும் அதனை விட்டுவிடுவோம்.

அதுவும் தியானத்தைத் தொடர்ச்சியாகச் செய்தால்தான் பயன்கள் அதிகம் எனச் சொல்லிக்கேட்டிருப்போம். ஆனால், சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு ஒன்றில், வெறும் ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து ஆழ்ந்த தியானம் செய்தாலே நம் மூளையின் கட்டமைப்பையே மாற்றி அமைக்க முடியும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது ஏதோ மன அமைதி சார்ந்தது மட்டுமல்ல, நம் ரத்தத்தில் உள்ள செல்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையே மாற்றும் வலிமை கொண்டது என்கிறது இந்த ஆய்வு.

ஆழ்ந்த தியானமும் மூளை மாற்றமும்

கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் (University of California) நடத்திய இந்த ஆய்வின்படி, ஒரு வார கால தீவிர தியானப் பயிற்சியானது மூளையின் செயல்பாட்டில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. நாம் ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்யும்போது நம் மூளை அதற்கு ஏற்றார் போலத் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும்.

இதைத்தான் நரம்பு நெகிழ்வுத்தன்மை (Neuroplasticity) என்று அழைக்கிறார்கள். ஆழ்ந்த தியானம் செய்யும்போது, மூளையில் புதிய நரம்பணுக்கள் உருவாவதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனித்துள்ளனர். இதன் மூலம் நம் மூளை இன்னும் சுறுசுறுப்பாகவும், தெளிவாகவும் செயல்பட தொடங்குகிறது. இது வெறும் கற்பனை அல்ல, அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது ஆய்வு.

இந்த தியானப் பயிற்சியானது நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் இயற்கையான வலி நிவாரணப் பாதைகளைத் தூண்டுகிறது. அதாவது, தியானம் செய்யும்போது நம் உடல் தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கொள்ளும் வேலையைச் சிறப்பாகச் செய்கிறது.

ஆய்வு சொல்லும் ஆச்சரியமான உண்மைகள்

இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட மூத்த விஞ்ஞானி ஹேமல் எச். படேல்,"தியானம் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்பது நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும், ஒரு வார கால தியானம் ரத்தம் மற்றும் மூளையில் உள்ள உயிரியல் அமைப்புகளில் இவ்வளவு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது வியப்பளிக்கிறது" என்கிறார்.

மேலும், "இது வெறும் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான பயிற்சி மட்டுமல்ல, மூளை எதார்த்த உலகத்தை பார்க்கும் முறையையே மாற்றும் ஒரு செயல்முறை. இந்த ஆய்வின்போது ஏழு நாட்கள் தியான முகாமில் பங்கேற்றவர்களின் மனநிலை மற்றும் உடல் நிலையை ஆய்வு செய்தபோது பல புதிய தகவல்கள் கிடைத்தன. அவர்களின் மூளை அலைகளின் செயல்பாடு சீராகி இருந்ததோடு, உடலில் இயற்கையான வலி நிவாரண வேதிப்பொருட்கள் அதிகரிப்பதும் கண்டறியப்பட்டது" என்கிறார்.

இந்தியாவிற்கு இது ஏன் அவசியம்?

இந்தியாவை பொறுத்தவரை சுமார் 3 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் மூளை சார்ந்த ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள். குறிப்பாக, நாள்பட்ட உடல் வலி மற்றும் மனநிலை மாற்றங்களால் அவதிப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை இங்கு அதிகம். Prevalence of chronic pain in the general population என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுகட்டுரையில், இந்திய மக்கள் தொகையில் 30 முதல் 40 சதவீதம் பேர் நாள்பட்ட வலியால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதில் பெண்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகம்.

இப்படியான சூழலில், அதிக செலவில்லாத, பக்கவிளைவுகள் இல்லாத ஒரு தீர்வாகத் தியானம் இருக்கிறது. வெறும் ஏழு நாட்களில் மூளையின் செயல்பாட்டைச் சீரமைக்க முடியும் என்பது தியானத்தின் மீதான நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்துகிறது. மருந்துகளை மட்டுமே சார்ந்து இருக்காமல், இதுபோன்ற மனநலப் பயிற்சிகளைத் தினசரி வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

நம் அன்றாட வாழ்வில் தியானம்

தியானம் செய்வதற்கு பெரிய இடமோ அல்லது நீண்ட நேரமோ தேவையில்லை. ஒரு நாளைக்கு சில நிமிடங்கள் ஒதுக்கி, அமைதியாக அமர்ந்து நம் சுவாசத்தை கவனிப்பதே ஒரு நல்ல தொடக்கம்தான். இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் சொல்வது போல, ஒரு வார கால முறையான பயிற்சி உங்கள் மூளையின் நரம்புப் பாதைகளை வலிமைப்படுத்தி, உங்களை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஒரு புதிய மனிதராக மாற்ற உதவும் என்கிறது ஆய்வு.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

