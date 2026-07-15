விளையாட்டு வீரர்களின் திறனை இரட்டிப்பாக்கும் பீட்ரூட் ஜூஸ் - எப்படி, எவ்வளவு குடிக்கணும்?
தீவிரமான உடற்பயிற்சியின் போது உடல் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதிகபட்ச ஆக்ஸிஜனின் அளவை பீட்ரூட் சாறு மேம்படுத்துகிறது.
Published : July 15, 2026 at 12:38 PM IST
நாம் ஆரோக்கியமாக வாழவும், அன்றாட வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்யவும் நாம் சாப்பிடும் உணவே முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. அதிலும், உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள், ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் அல்லது தினசரி உடலுழைப்பு அதிகம் உள்ளவர்கள் தங்கள் உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்க பல்வேறு வழிமுறைகளை கையாள்கிறார்கள்.
சந்தையில் விற்கப்படும் செயற்கையான ஆற்றல் பானங்களை விட, நம் சமையலறையில் கிடைக்கும் இயற்கை உணவுகளுக்கு எப்போதுமே தனி மகத்துவம் உண்டு. அந்த வகையில், நாம் அன்றாடம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் 'பீட்ரூட்' உடலின் சோர்வை நீக்கி, தசை வலிமையை கூட்டுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பது பலருக்கும் தெரியாது.
நீங்கள் காலையில் நடைப்பயிற்சி செல்பவராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தீவிரமாக விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்பவராக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் உடல் திறனை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல இந்த பீட்ரூட் சாறு எப்படி உதவுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
பீட்ரூட் சாறு குடிப்பதால் விளையாட்டு வீரர்களின் செயல்திறன் அதிகரிக்குமா என்ற கேள்வி நீண்ட நாட்களாகவே இருந்து வந்தது. சில ஆய்வுகள் இதனால் பலன் உண்டு என்று கூறின, சில ஆய்வுகள் இதில் பெரிய மாற்றம் ஏதும் இல்லை என்று தெரிவித்தன.
ஆனால், சமீபத்தில் 33 ஆய்வுகளின் முடிவுகளை ஒன்றிணைத்து, 500க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முறை மற்றும் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு வீரர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஒரு விரிவான மறுஆய்வு (Meta-analysis) இதற்கு தெளிவான பதிலை வழங்கியுள்ளது. உடற்பயிற்சி அல்லது விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னால் பீட்ரூட் சாறு அருந்துவது, கடினமான பயிற்சிகளை உடல் தாங்கி கொள்ளும் திறனை கணிசமாக உயர்த்துகிறது என்று இந்த ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது.
எவ்வளவு மற்றும் எப்போது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்?
விளையாட்டு அல்லது கடுமையான உடற்பயிற்சியை தொடங்குவதற்கு சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக பீட்ரூட் சாற்றை குடிப்பதே மிகச் சிறந்த பலனை தரும் என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
- அடர்த்தியான பீட்ரூட் சாறு (Concentrate): 70 மில்லி முதல் 140 மில்லி வரை.
- சாதாரண பீட்ரூட் சாறு (Standard juice): 250 மில்லி முதல் 500 மில்லி வரை.
இந்த அளவில் எடுத்து கொள்ளும்போது, வீரர்களின் வேகம், தசைகளின் விசை மற்றும் உடலின் ஆக்ஸிஜன் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் நடுத்தரமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் காணப்பட்டது.
இதன் பின்னணியில் உள்ள ரகசியம்
பீட்ரூட் சாறு உடலுக்கு இவ்வளவு ஆற்றலை தருவதற்கு காரணம், அதில் இயற்கையாகவே நிறைந்துள்ள 'நைட்ரேட்' (Dietary Nitrate) என்ற சத்து தான். நாம் பீட்ரூட் அல்லது பசலைக்கீரை போன்ற இலைவடிவ காய்கறிகளை சாப்பிடும்போது, நம் உடல் இந்த நைட்ரேட்டை 'நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு' என்ற முக்கிய மூலக்கூறாக மாற்றுகிறது.
இந்த நைட்ரி ஆக்ஸைடு நம் ரத்த நாளங்களை தளர்த்தி, அவற்றை விரிவடைய செய்கிறது. ரத்த நாளங்கள் விரிவடையும் போது, தசைகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, உடற்பயிற்சியின் போது தசைகளுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜனும் ஊட்டச்சத்துக்களும் தங்குதடையின்றி வேகமாக சென்றடைகின்றன.
மேலும், நம் தசை செல்கள் ஆக்ஸிஜனை மிகவும் சிக்கனமாக பயன்படுத்தவும் இது உதவுகிறது. அதாவது, குறைந்த அளவு ஆக்ஸிஜனை பயன்படுத்தியே தசைகளால் வழக்கமான ஆற்றலை உருவாக்க முடிகிறது.
விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்
கால்பந்து போன்ற குறுகிய காலத்தில் அதிக வேகமும் ஆற்றலும் தேவைப்படும் விளையாட்டுகளுக்கும், மாரத்தான் ஓட்டம், மிதிவண்டி போட்டி போன்ற நீண்ட தூர சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படும் விளையாட்டுகளுக்கும் பீட்ரூட் சாறு பெரிதும் உதவுகிறது.
- சோர்வை தள்ளிப்போடுதல்: உடலுக்கு கிடைக்கும் கூடுதல் நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு, தசைகள் அதிக விசை மற்றும் வலிமையுடன் செயல்பட உதவுகிறது. இதனால் உடல் சீக்கிரமாக சோர்வடைவது தடுக்கப்பட்டு, சோர்வடையும் நேரம் தள்ளிப்போடப்படுகிறது.
- ஆக்ஸிஜன் நுகர்வு திறன் அதிகரிப்பு: தீவிரமான உடற்பயிற்சியின் போது உடல் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதிகபட்ச ஆக்ஸிஜனின் அளவை (Maximal oxygen uptake) இது மேம்படுத்துகிறது.
- பொழுதுபோக்கு வீரர்களுக்கு அதிகப் பலன்: வியக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், தீவிர பயிற்சி பெற்ற தொழில்முறை வீரர்களை விட, தங்களின் பொழுதுபோக்கிற்காக அல்லது உடற்பயிற்சிக்காக விளையாடுபவர்களுக்கே இதனால் அதிகப் பலன் கிடைக்கிறது.
முழுமையான காய்கறிகளாக சாப்பிடுவதை விட, சாறாக குடிக்கும்போது இந்த நைட்ரேட் சத்து உடலுக்கு துரிதமாகவும் சரியான அளவிலும் கிடைக்கிறது.
நுரையீரலுக்கும் உதவியா?
இந்த இயற்கையான அறிவியல் செயல்முறை விளையாட்டு மைதானத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (COPD) போன்ற கடுமையான சுவாசப் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கும் பீட்ரூட் சாறு மருந்தாக பயன்படுகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
சுவாசப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சாதாரண உடல் இயக்கங்களைச் செய்வதற்கே பெரிதும் சிரமப்படுவார்கள். அத்தகைய நோயாளிகளுக்கு பீட்ரூட் சாறு வழங்கப்பட்டபோது, அது அவர்களின் ரத்த அழுத்தத்தை குறைத்ததுடன், ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்து உடலுழைப்புக்கான ஆக்ஸிஜன் தேவையை குறைத்தது. இதன் மூலம் அவர்களால் சோர்வின்றி அதிக தூரம் நடக்க முடிந்தது.
ஆய்வு:
https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2026.1844096/full
https://academic.oup.com/nutritionreviews/advance-article-abstract/doi/10.1093/nutrit/nuag013/8658431