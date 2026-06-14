WFH-ல் வேலை செய்பவரா நீங்கள்? மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் தனிமை - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
அலுவலகத்திற்கு சென்று பணிபுரிபவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, வீட்டில் இருந்து வேலை செய்பவர்கள் தங்களின் பகல் பொழுதில் சுமார் 58 சதவீதம் கூடுதல் நேரத்தை தனியாகவே கழிக்க வேண்டியிருக்கிறது.
Published : June 14, 2026 at 3:38 PM IST
அலுவலகத்திற்கு செல்ல அதிகாலையிலேயே கிளம்ப வேண்டும் என்கிற அவசரம் இல்லை, அலைச்சல் தரும் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லை, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகப் பயண நேரம் மிச்சமாகிறது என வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும் ‘ஒர்க் ஃபிரம் ஹோம்’ (Work from Home) கலாச்சாரம் நம் பலருக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே அமைந்தது.
ஆனால், நாலாபுறமும் சுவர்கள் சூழ்ந்த இந்த சொகுசான தனிமை, நமக்கு தெரியாமலேயே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறையையும், மனநலனையும் மெல்ல மெல்ல பாதித்து வருகிறது என்பதை ‘சயின்ஸ்’ (Science) இதழில் வெளியான ஆய்வு வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
நியூயார்க் ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கியின் பொருளாதார நிபுணர் நடாலியா இமானுவேல் (Natalia Emanuel) தலைமையிலான குழுவினர், அமெரிக்காவின் ஐந்து பெரிய தேசிய கணக்கெடுப்பு தரவுகளை கொண்டு விரிவான ஆராய்ச்சி ஒன்றை நடத்தியுள்ளனர். அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று வேலை செய்பவர்களின் வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு, வீட்டில் இருந்து பணிபுரிபவர்களின் அன்றாட மாற்றங்களை பட்டியலிட்டுள்ள இந்த ஆய்வு, என்ன சொல்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
நம்மை சுற்றியுள்ள மனிதர்களை இழக்கிறோமா?
கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடாக தொடங்கிய இந்த ஒர்க் ஃபிரம் ஹோம் முறை, இன்று பல நிறுவனங்களிலும் ஊழியர்களின் விருப்பமான தேர்வாக தொடர்கிறது. ஆனால், இந்த சூழலில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் மிக வேகமாக சமூக தனிமைக்குள் தள்ளப்பட்டு வருவதாக இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
நேரில் சென்று பணிபுரிபவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, வீட்டில் இருந்து வேலை செய்பவர்கள் தங்களின் பகல் பொழுதில் சுமார் 58 சதவீதம் கூடுதல் நேரத்தை தனியாகவே கழிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதில் இன்னும் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரு மனிதரிடம் கூட நேரடியாக பேசாமல் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி கிடப்பதற்கான வாய்ப்பு இவர்களிடம் 72 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
அலுவலக நண்பர்களை தாண்டி, காலையில் நாம் வழக்கமாகப் பார்க்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், காய்கறிக்கடைக்காரர்கள் அல்லது பேருந்து நிலைய முகங்கள் என அன்றாட வாழ்வில் மிக எதேச்சையாக நிகழும் நேருக்கு நேர் உரையாடல்களும், மனிதர்களுடனான தொடர்புகளும் இந்த முறையினால் முழுமையாக குறைந்து விடுகின்றன.
சின்னச் சின்ன அரட்டைகளும்... சேமிக்கப்படும் மனநலனும்...
சமூகத்தோடு கலந்திருப்பது மனிதர்களின் இயல்பான குணம். சிகாகோ பல்கலைக்கழக பூத் பிசினஸ் ஸ்கூலின் நடத்தை அறிவியல் பேராசிரியர் நிக்கோலஸ் எப்பிலி (Nicholas Epley) இது பற்றி கூறும்போது, "தினசரி வாழ்வில் நாம் சக மனிதர்களோடு நடத்தும் எளிய உரையாடல்களின் மகத்துவத்தை பெரும்பாலான மக்கள் உணர்வதே இல்லை" என்கிறார்.
வண்டியை ஓட்டும் களைப்பும், பயண அலுப்பும் நமக்கு தெரிகிறதே தவிர, மனிதர்களோடு கலந்திருப்பதால் நம் மனதிற்குள் ஏற்படும் நேர்மறையான மாற்றங்களை நாம் கவனிப்பதில்லை. காலையில் அலுவலகத்தில் நுழையும்போது சக ஊழியரைப் பார்த்து சொல்லும் ஒரு எளிய ‘குட் மார்னிங்’, காபி இடைவேளையில் பேசும் அரட்டைகள், மதிய உணவு நேரப் பகிர்வுகள் ஆகியவை வெறும் பொழுதுபோக்கு அல்ல. அவை நமக்குள்ளே ஒரு பாதுகாப்பான பிணைப்பை உருவாக்கி, அன்றாட மன அழுத்தத்தை குறைக்கின்றன.
மாலை நேரத்திலும் விலகாத தனிமை
பகலில் வீட்டில் தனியாக வேலை செய்வதால் கிடைக்கும் கூடுதல் நேரத்தை, ஊழியர்கள் தங்களின் குடும்பத்தினருடனோ அல்லது நண்பர்களுடனோ செலவிட்டு தனிமையை போக்கிக் கொள்வார்களா என்ற கோணத்திலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர். ஆனால், எதிர்பாராத விதமாக, வீட்டில் இருந்து வேலை செய்பவர்கள் தங்களின் மாலை நேரங்களிலோ அல்லது வார இறுதி நாட்களிலோ சமூக செயல்பாடுகளை பெரிய அளவில் மாற்றி கொள்ளவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது.
அதாவது, பயண நேரம் மிச்சமாகி கையில் கூடுதல் நேரம் கிடைத்துவிட்டால் மட்டுமே ஒரு மனிதர் தானாக மற்றவர்களோடு பழக தொடங்கி விடுவதில்லை. இதனால், வேலை நேரம் முடிந்த பிறகும் கூட அதே தனிமை உணர்வும், ஒருவித சோர்வும் அவர்களை தொடர்ந்தபடியே இருக்கின்றன.
மன அழுத்தமும்... உடல்நலப் பாதிப்பும்...
தொடர்ச்சியாக நீடிக்கும் இந்த தனிமை உணர்வு, வீட்டில் இருந்து வேலை செய்பவர்களிடையே தேவையற்ற பதற்றம், மனச்சோர்வு மற்றும் தீவிரமான மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தரவுகள் கூறுகின்றன. இதனால், இவர்களிடையே மனநல ஆலோசகர்களை தேடி செல்பவர்களின் எண்ணிக்கையும், மன அமைதிக்கான மருத்துவ உதவிகளை நாடுவோரின் விகிதமும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
குறிப்பாக, தனியாக அறை எடுத்து அல்லது வீட்டில் தனியாக வசிக்கும் நபர்களிடம் இந்த தாக்கம் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. குடும்பத்தோடு இருப்பவர்களை காட்டிலும், தனியாக வசிப்போரின் சமூக தனிமை ஆபத்து 83 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதுடன், அவர்களின் மன உளைச்சல் இருமடங்கு அதிகமாக இருப்பதாக இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
நீண்ட காலத் தனிமை மனதை மட்டுமல்ல, நம் உடலையும் மெல்ல சிதைக்கும் வல்லமை கொண்டது. மன அழுத்தம் கூடும்போது நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைகிறது, தூக்கமின்மைப் பிரச்சனைகள் தலைதூக்குகின்றன மற்றும் இதய நோய் சார்ந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கும் இந்த தனிமையே ஒரு முக்கிய காரணியாக மாறிவிடுகிறது.
மீள என்ன வழி?
இந்த ஆய்வு முடிவுகள் ஒர்க் ஃபிரம் ஹோம் முறையை ஒட்டுமொத்தமாக மூடிவிட வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. மாறாக, இதனால் ஏற்படும் மறைமுகமான மனநலப் பாதிப்புகளை நிறுவனங்களும், ஊழியர்களும் சரியாகப் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப திட்டமிட வேண்டும் என்றே அறிவுறுத்துகிறது.
இதற்கு தீர்வாக, வாரத்தில் சில நாட்கள் மட்டும் அலுவலகம் வரும் ‘ஹைப்ரிட்’ (Hybrid) வேலை முறையை நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கலாம். அலுவலகத்தில் ஆன்லைன் மீட்டிங்குகளை தாண்டி, ஊழியர்கள் நேரில் சந்தித்து பேசும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம்.
அதேபோல், ஊழியர்களும் தங்களின் வேலை நேரத்திற்கு பிறகு வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிவிடாமல், மாலை நேர நடைப்பயிற்சி, விளையாட்டு, புதிய பொழுதுபோக்குகள், சமூகக் கூட்டமைப்புகள் அல்லது நண்பர்களுடன் நேரில் நேரத்தைச் செலவிடுவது போன்றவற்றின் மூலம் தங்களின் சமூகத் தொடர்புகளை தங்களுக்கு தாங்களே புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும்.
ஆய்வு:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aec7671