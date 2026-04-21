குடிநீரில் கலந்திருக்கும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை விரட்டும் முருங்கை விதை - ஆய்வில் தகவல்!
முருங்கை விதைகளில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வகை புரதம் தண்ணீரில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள்களை ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டது என தெரியவந்துள்ளது.
Published : April 21, 2026 at 3:06 PM IST
சிறுவயதில், முருங்கை கீரையையோ அல்லது முருங்கை காயையோ தட்டில் பார்த்தால், அதை ஒதுக்க நினைக்கும் நம்மிடம், "இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, சாப்பிடு" என்று அம்மாக்கள் வற்புறுத்தியது இன்றும் பலருக்கும் நினைவிருக்கலாம்.
முருங்கை குடும்பத்தை சேர்ந்த அனைத்துமே ஏதோ ஒரு வகையில் மருத்துவக் குணம் கொண்டவை என்பது நமது நான் சிறுவயதில் இருந்து கேட்டு வளர்ந்தது தான். ஆனால், இப்போது நவீன அறிவியல் முருங்கை விதைகளுக்கு ஒரு புதிய மகுடத்தை சூட்டியிருக்கிறது.
நமது குடிநீரில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் கலந்திருக்கும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் துகள்களை வெளியேற்றும் வல்லமை இந்த முருங்கை விதைகளுக்கு இருப்பதாக புதிய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
தண்ணீரில் கலந்திருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆபத்து
ஐந்து மில்லி மீட்டருக்கும் குறைவான அளவுள்ள மிகச்சிறிய பிளாஸ்டிக் துண்டுகளை மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் என்று அழைக்கிறோம். இவை இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள நீர்நிலைகள், நிலத்தடி நீர் மற்றும் பாட்டில் குடிநீரில் கூட கலந்துவிட்டன.
நாம் பருகும் நீரின் வழியாக இவை நமது உடலுக்குள் சென்று ஹார்மோன் குறைபாடுகள் மற்றும் பல்வேறு உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். சாதாரண குடிநீர் சுத்திகரிப்பு முறைகளில் இவ்வளவு சிறிய துகள்களை முழுமையாக அகற்றுவது மிகவும் கடினமான காரியம்.
இதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனங்களும் சில நேரங்களில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த சூழலில் தான் முருங்கை விதைகள் ஒரு எளிய தீர்வாக இருக்கின்றன.
மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை முருங்கை விதைகள் எப்படி அகற்றுகின்றன
ஸ்டான்போர்ட் மற்றும் பிற சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், முருங்கை விதைகளில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வகை புரதம் தண்ணீரில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள்களை ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
முருங்கை விதைகளில் நேர்மறை மின்சுமை கொண்ட புரதங்கள் உள்ளன. தண்ணீரில் உள்ள மைக்ரோ பிளாஸ்டி துகள்கள் எதிர்மறை மின்சுமையை கொண்டிருக்கும். இவை இரண்டும் ஒன்றிணையும் போது, அந்த சிறிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக திரண்டு ஒரு கட்டியாக மாறுகின்றன.
இப்படி துகள்கள் ஒன்றாக சேருவதால், சாதாரண வடிகட்டுதல் முறையிலேயே அவற்றை எளிதாக நீரிலிருந்து பிரித்து எடுத்துவிட முடிகிறது. இது ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி செய்யப்படும் சுத்திகரிப்பு முறைக்கு இணையாக செயல்படுகிறது.
ரசாயன முறைகளுக்கு மாற்றாக அமையுமா?
தற்போது தொழிற்சாலைகளில் நீர் சுத்திகரிப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனங்களுக்கு மாற்றாக, இந்த முருங்கை விதைகளை பயன்படுத்த முடியும் என்று ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன. குறிப்பாக, பிளாஸ்டிக் துகள்கள் அதிகம் உள்ள தண்ணீரில் முருங்கை விதையின் சாறு மிக சிறப்பாக செயல்படுவதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
இது இயற்கையானது என்பதால், தண்ணீரில் ரசாயன துகள்கள் தங்கிவிடுமோ என்ற பயம் தேவையில்லை. மேலும், முருங்கை மரங்கள் இந்தியா போன்ற வெப்பமண்டல நாடுகளில் தாராளமாகக் கிடைப்பதால், கிராமப்புறங்களிலும் குறைந்த வசதி கொண்ட இடங்களிலும் இதை பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிது. குறைந்த செலவில் பாதுகாப்பான குடிநீரைப் பெற இது ஒரு சிறந்த வழியாக அமையும்.
இந்த ஆய்வு முடிவுகள் ஆய்வக ரீதியாகவே உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. நிஜமான நீர்நிலைகளில் உள்ள தண்ணீர் மிகவும் சிக்கலானது. அதில் பிளாஸ்டிக் துகள்களுடன் இன்னும் பல கழிவுகளும் கலந்திருக்கும். முருங்கை விதைகளைப் பயன்படுத்தும் போது தண்ணீரில் உள்ள மற்ற கரிமப் பொருட்களின் அளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், அதைச் சரிசெய்ய கூடுதல் சுத்திகரிப்பு நிலைகள் தேவைப்படலாம்.
இருப்பினும், ரசாயனங்களை சார்ந்திருப்பதை விட, இதுபோன்ற இயற்கை சார்ந்த தீர்வுகள் எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் அவசியமானவை என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
முருங்கை விதைகளை சாப்பிடலாமா?
முருங்கை விதைகளைத் தாராளமாகச் சாப்பிடலாம். இவற்றில் அதிகப்படியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து உள்ளது. இருப்பினும், அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பது போல, ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 விதைகளைத் தோலை நீக்கிவிட்டுச் சாப்பிடுவது போதுமானது. கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் செரிமானக் கோளாறு உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
ஏன் முருங்கையை சாப்பிட வேண்டும்?
- உடலுக்குத் தேவையான இரும்பு சத்து மற்றும் கால்சியம் அதிகளவில் கிடைக்கிறது.
- கண்பார்வை திறனை மேம்படுத்தவும் மாலைக்கண் நோய் வராமல் தடுக்கவும் உதவுகிறது.
- ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்கப் பெரிதும் துணைபுரிகிறது.
- நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து அடிக்கடி ஏற்படும் உடல்நலக் கோளாறுகளை தடுக்கிறது.
- எலும்புகளின் வலிமையை அதிகரித்து மூட்டு வலி போன்ற பிரச்சனைகளைக் குறைக்கிறது.