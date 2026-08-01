சாப்பிட்ட உடனே மீண்டும் பசியா? அப்போ இந்த 8 விஷயங்களை முதலில் தெரிஞ்சுக்கோங்க!
மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது 'கார்டிசோல்' என்ற ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இது உடலில் உடனடியாக ஆற்றலை சேர்க்க தூண்டுவதால், அடிக்கடி உணவின் மீது கவனம் செல்லும்.
Published : August 1, 2026 at 7:00 AM IST
காலையில் நன்றாக வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு விட்டு வேலைக்கு கிளம்புவோம். ஆனால், அடுத்த ஒரு மணி நேரத்திலேயே வயிறு காலியானது போன்ற உணர்வும், லேசான மயக்கமும், மீண்டும் எதையாவது சாப்பிட வேண்டும் என்ற தூண்டுதலும் நமக்கு ஏற்படும். "நன்றாக சாப்பிட்டோமே, அதற்குள் எப்படி பசிக்கும்? ஒருவேளை நமக்கு உடம்பில் ஏதேனும் பிரச்சனையா அல்லது சாப்பாடு போதவில்லையா?" என்ற குழப்பம் பலருக்கும் வருவது இயல்பு.
உண்மையில், இந்த உடனடி பசிக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவின் அளவோ அல்லது உங்கள் கலோரிகளோ காரணமல்ல. நீங்கள் எந்த வகையான உணவை சாப்பிட்டீர்கள் என்பது தான் காரணம். நமது உடலின் சர்க்கரை அளவு, ஹார்மோன்களின் செயல்பாடு, மன அழுத்தம் மற்றும் நீர்ச்சத்து ஆகியவை நாம் சாப்பிடும் உணவை உடல் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறது என்பதை தீர்மானிக்கின்றன.
இந்நிலையில், காலை உணவில் நாம் செய்யும் சில சிறிய தவறுகளும், அவற்றை எப்படி எளிமையாக சரிசெய்து நாள் முழுமைக்கும் தேவையான ஆற்றலை பெறுவது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பசியை உடல் எப்படி உணர்கிறது?
நமது வயிற்றில் உணவின் நிலை என்ன என்பதை மூளைக்கு உணர்த்துவதற்கு இரண்டு முக்கியமான ஹார்மோன்கள் வேலை செய்கின்றன:
- கிரெலின் (Ghrelin): இது "பசி ஹார்மோன்". வயிறு காலியாக இருக்கும்போது, "எனக்கு உணவு வேண்டும்" என்று மூளைக்கு செய்தி அனுப்பும்.
- லெப்டின் (Leptin): இது "நிறைவு ஹார்மோன்". உடலில் போதுமான ஆற்றல் வந்தவுடன், "போதும், வயிறு நிறைந்துவிட்டது" என்று மூளைக்குச் சிக்னல் கொடுக்கும்.
நாம் சாப்பிடும் உணவில் புரதச்சத்தும் நாச்சத்துக்களும் குறைவாக இருந்தால், உணவு செரிமான மண்டலத்தை மிக வேகமாக கடந்துவிடும். இதனால் பசி ஹார்மோனான 'கிரெலின்' குறையாமல், சாப்பிட்ட பிறகும் பசி உணர்வை ஏற்படுத்திக்கொண்டே இருக்கும்.
காலை உணவுக்கு பின் உடனே பசி எடுக்க 8 முக்கிய காரணங்கள்
புரதச்சத்து குறைபாடு
புரதச்சத்து (Protein) செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, பசி ஹார்மோனை கட்டுப்படுத்தும். காலையில் வெறும் ரொட்டி, இட்லி அல்லது பழங்கள் மட்டும் சாப்பிடும்போது, அதில் புரதம் குறைவாக இருப்பதால் உணவானது விரைவாக செரிமானமாகி உடனடியாக மீண்டும் பசியை தூண்டுகிறது.
சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுச்சத்து
மைதா, வெள்ளை ரொட்டி, அதிக சர்க்கரை சேர்த்த தானியங்கள் மற்றும் இனிப்பு பானங்கள் போன்றவை ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை சட்டென்று உயர்த்தும். உடனே உடல் அதை சரிசெய்ய அதிக இன்சுலினைச் சுரக்கும். இதனால் ரத்த சர்க்கரை அளவு சட்டென்று கீழே இறங்கும் (Sugar Crash). இந்த திடீர் வீழ்ச்சியைத்தான் மூளை "உடனடி ஆற்றல் தேவை" அதாவது "பசி" என்று தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறது.
நார்ச்சத்தின்மை
நார்ச்சத்து ஒரு இயற்கை தடுப்புச்சுவர் போல செயல்படும். அது நீரில் கரைந்து கூழ் போன்ற அமைப்பை உருவாக்கி, உணவு மெதுவாக செரிமானமாக உதவுகிறது. நார்ச்சத்து இல்லாத உணவு வயிற்றில் தங்காமல் உடனடியாக செரித்துவிடும்.
அவசர அவசரமாக சாப்பிடுதல்
நாம் சாப்பிடும் உணவு வயிற்றை சென்றடைந்து, மூளைக்கு "வயிறு நிறைந்துவிட்டது" என்ற செய்தி போய் சேர குறைந்தது 20 நிமிடங்களாகும். அவசரமாக உணவை விழுங்கும்போது, மூளை அந்த சிக்னலைப் பெறுவதற்கு முன்பே நாம் சாப்பிட்டு முடித்திருப்போம்.
தூக்கமின்மை
இரவில் சரியான தூக்கம் இல்லை என்றால், உடலில் பசியை தூண்டும் 'கிரெலின்' ஹார்மோன் அதிகமாகும். வயிறு நிறைந்த உணர்வை தரும் 'லெப்டின்' ஹார்மோன் குறையும். இதனால் காலையில் எழுந்ததும் மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட தோன்றும்.
நீர்ச்சத்து குறைபாடு
மூளையில் தாகத்தையும் பசியையும் கட்டுப்படுத்தும் பகுதி ஒன்றுதான். இரவில் தூங்கும்போது உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்திருக்கும். காலையில் ஏற்படும் தாகத்தை நாம் பல நேரங்களில் பசி என்று தவறாக நினைத்து கொண்டு உணவை நோக்கி செல்கிறோம்.
மன அழுத்தம்
மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது 'கார்டிசோல்' (Cortisol) என்ற ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இது உடலில் உடனடியாக ஆற்றலை சேர்க்க தூண்டுவதால், அடிக்கடி உணவின் மீது கவனம் செல்லும்.
அதிக உடற்பயிற்சி அல்லது கலோரி குறைபாடு
காலையில் கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கோ அல்லது எடையைக் குறைக்க மிகக் குறைவாகச் சாப்பிடுபவர்களுக்கோ உடலின் அடிப்படை ஆற்றல் தேவைகள் பூர்த்தியாவதில்லை. அதனால் உடல் மீண்டும் மீண்டும் உணவைக் கேட்கும்.
வயிறு நிரம்ப என்ன சாப்பிடுவது?
காலை உணவில் புரதம், ஆரோக்கியமான கொழுப்பு, மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த கூட்டு மாவுச்சத்துகளை சேர்ப்பது நாள் முழுவதும் ரத்த சர்க்கரையை சீராக வைக்கும்.
- முட்டை மற்றும் காய்கறி: கீரை, தக்காளி, காளான் சேர்த்த முட்டை பொரியல் அல்லது ஆம்லெட்டுடன் ஒரு துண்டு முழுதானிய ரொட்டி.
- பயறு மற்றும் கொண்டைக்கடலை வகை: அதிக புரதம் நிறைந்த பாசிப்பயறு அடை (Chilla) அல்லது முளைகட்டிய பயறுகள்.
- பன்னீர் அல்லது தயிர்: சுடச்சுட செய்த கோதுமை ரொட்டியுடன் பன்னீர் அல்லது புரதம் நிறைந்த கெட்டித் தயிர்.
- தானியங்கள் மற்றும் விதைகள்: பாலில் சமைத்த ஓட்ஸ், அதில் சிறிதளவு பாதாம், சியா விதைகள் மற்றும் பழங்கள்.
பசித்தால் என்ன செய்வது?
முதலில் தண்ணீர்: காலையில் டீ, காபி அல்லது உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன் ஒரு பெரிய டம்ளர் தண்ணீர் குடியுங்கள்.
- புரதத்திற்கு முன்னுரிமை: உங்கள் காலை உணவில் குறைந்தது 15 முதல் 20 கிராம் அளவுக்குப் புரதச்சத்து இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
- மெதுவாகச் மென்று சாப்பிடுங்கள்: அவசரப்படாமல் உணவை நன்றாக மென்று, குறைந்தது 15 நிமிடங்கள் ஒதுக்கி சாப்பிடுங்கள்.
- சர்க்கரை பானங்களை தவிர்க்கவும்: சர்க்கரை கலந்த பழச்சாறுகள், பாக்கெட் பானங்கள் குடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
பிரச்சனை தீவிரமாகுமா?
உணவு முறையை மாற்றிய பிறகும் உங்களுக்குத் தொடர்ந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத பசி (Polyphagia) இருந்தால், அது சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். திடீர் உடல் எடை மாற்றம், அதிகத் தாகம், அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் அல்லது அதிக உடல் சூடு போன்ற அறிகுறிகள் பசியுடன் சேர்ந்து இருந்தால், ரத்த சர்க்கரை அல்லது தைராய்டு பரிசோதனை செய்ய நிபுணர்களை அணுகுவது நல்லது.