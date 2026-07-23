5 நாள் மாதவிடாய் 2 நாளாக குறைவது இயல்பானதா? பயப்பட தேவையா? மகப்பேறு மருத்துவர் விளக்கம்!
ஒவ்வொரு பெண்ணின் உடலமைப்பும் வெவ்வேறானது. ஆரோக்கியமான மாதவிடாய் என்றால் கண்டிப்பாக 5 நாட்கள் வந்தாக வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை.
Published : July 23, 2026 at 7:31 AM IST
வயது கூடக் கூட நம் உடலில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் நடப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தலைமுடி நரைப்பது, மூட்டு வலிப்பது, யோசிக்கும் விதம் மாறுவது என இதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாகவே தெரியும். ஆனால், பெண்களுக்கு உடலுக்குள் நடக்கும் மாற்றங்கள் இன்னும் அதிகம்.
முக்கியமாக, பூப்பெய்த புதிதில் ஒரு வாரம் வரை இருந்த மாதவிடாய், போகப் போக 5 நாட்களாக குறைந்திருக்கும். அதுவே 10 அல்லது 15 வருஷம் கழித்து பார்த்தால், திடீரென 2 அல்லது 3 நாட்களாக சுருங்கிவிடும். "அச்சச்சோ, உடம்பில் ரத்தம் இல்லையோ? சத்து குறைந்துபோச்சோ?" என்று நமக்குள் ஒரு பயம் வந்துவிடும்.
சரி, தோழிகளிடம் கேட்டுப் பார்க்கலாம் என்று பேசினால், "ஆமாம்டி, எனக்கும் அப்படித்தான் நடக்கிறது" என்பார்கள். 'எல்லோருக்குமே எப்படி ஒரே நேரத்தில் சத்து குறையும்? உணவும் சுற்றுச்சூழலும் தான் காரணமா?' என நாம் யோசித்தாலும், மாதம் மாதம் 2 நாளில் மாதவிடாய் முடிவதைப் பார்க்கும்போது, உடம்பில் ஏதோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குமோ என்ற பயம் மனதின் ஓரத்தில் இருந்துகொண்டே தான் இருக்கும்.
இந்த பயத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், இதன் பின்னணியில் உள்ள உண்மையை தெரிந்துகொள்ளவும் RISAA IVF அமைப்பின் மூத்த மகப்பேறு மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ரீட்டா பக்ஷியிடம் இது குறித்து கேட்டோம். அவர் பகிர்ந்த தகவல்கள் பின்வருமாற
ரத்தக் குறைபாடுதான் காரணமா? உடலுக்கு ஏதும் பிரச்சனையா?
மாதவிடாய் நாட்கள் 5ல் இருந்து 2ஆகக் குறைவதால் மட்டுமே உடம்பில் பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அர்த்தமில்லை. வயது, உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், நமது வாழ்வியல் முறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து ரத்தப்போக்கின் அளவு மாறுவது மிகவும் இயற்கையானது.
பொதுவாக, உடம்பில் ரத்தம் குறைவாக இருப்பது (அனீமியா) நேரடியாக மாதவிடாய் நாட்களை குறைப்பதில்லை. ஆனால் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, தைராய்டு பிரச்சனை, ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் அளவுக்கு அதிகமான மன அழுத்தம் ஆகியவை நிச்சயமாக மாதவிடாய் சுழற்சியைப் பாதிக்கும். இந்த மாற்றம் திடீரென ஏற்பட்டு, தொடர்ந்து சில மாதங்களுக்கு நீடித்தால் மட்டும் மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது.
மீண்டும் பழையபடி 5 நாட்கள் வரை வருமா?
மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறதா அல்லது 2 நாட்கள் என்பதுதான் இனி நிரந்தரமா? என்று மருத்துவரிடம் கேட்டபோது, "மன அழுத்தம், திடீரென உடல் எடையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அல்லது ஏதேனும் காய்ச்சல் அல்லது நோயிலிருந்து மீண்டு வருவது போன்ற தற்காலிகக் காரணங்களால் நாட்கள் குறைந்திருந்தால், அந்தப் பிரச்சனைகள் சரியாகும்போது மாதவிடாயும் மீண்டும் பழையபடி 5 நாட்களுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது.
அதேநேரம், ஒவ்வொரு பெண்ணின் உடலமைப்பும் வெவ்வேறானது. ஆரோக்கியமான மாதவிடாய் என்றால் கண்டிப்பாக 5 நாட்கள் வந்தாக வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. உங்களுக்கு மாதம் மாதம் சரியான இடைவெளியில் மாதவிடாய் வந்து, வேறு எந்த வலியோ அசௌகரியமோ இல்லை என்றால், 2 அல்லது 3 நாட்கள் ரத்தப்போக்கு இருப்பதும் முற்றிலும் இயல்பான ஒன்றுதான்" என்கிறார்.
திடீரென நாட்கள் குறைய நமது அன்றாட பழக்கவழக்கங்களும் காரணமா?
நாம் தினமும் வாழும் வாழ்க்கை முறையிலேயே இதற்கான காரணங்கள் ஒளிந்திருக்கின்றன என்கிறார் மருத்துவர் ரீட்டா பக்ஷி.
- மன அழுத்தம்: மனதுக்குள் இருக்கும் தீராத கவலைகள் ஹார்மோன்களைக் குழப்பி, மாதவிடாய் நாட்களைக் குறைத்துவிடும்.
- எடை மாற்றம்: திடீரென உடல் எடையை குறைப்பதோ அல்லது கூட்டுவதோ உடலின் சமநிலையைப் பாதிக்கும்.
- கடுமையான உடற்பயிற்சி: உடலுக்கு அளவுக்கு அதிகமான அழுத்தத்தைக் கொடுக்கும் உடற்பயிற்சிகளும் ரத்தப்போக்கைக் குறைக்கும்.
- உணவு மற்றும் தூக்கம்: சரியான சத்தான உணவு சாப்பிடாதது, இரவில் சரியாக தூங்காதது, தைராய்டு மற்றும் பிஎம்ஓஎஸ் (PMOS) பிரச்சனைகளும் முக்கியக் காரணங்கள்.
எனவே, நல்ல சத்தான உணவு, நேரத்திற்கு தூக்கம், மிதமான உடற்பயிற்சி மற்றும் மன அழுத்தம் இல்லாத வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றினாலே ஹார்மோன்கள் சீராகிவிடும்.
எப்போது மருத்துவரைப் பார்க்க வேண்டும்?
ஏதோ ஒரு மாதம் மட்டும் 2 நாட்கள் வந்து முடிந்துவிட்டால் பயப்படத் தேவையில்லை. ஆனால், தொடர்ந்து 3 மாதங்களுக்கும் மேலாக ரத்தப்போக்கு மிகக் குறைவாகவே இருக்கிறது என்றால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டும்.
அத்துடன் சேர்த்து, தாங்க முடியாத வயிற்று வலி, அதிகளவில் ரத்தக் கட்டிகள் வெளியேறுவது. மாதவிடாய் தள்ளிப் போவது அல்லது ஒழுங்கற்று வருவது, இயல்புக்கு மாறான வெள்ளைப்படுதல், குழந்தை பேறுகாலத்திற்கு முயற்சித்தும் தள்ளிப்போவது என வாழ்க்கையில் இதுபோன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக ஒரு மகளிர் மருத்துவ நிபுணரைச் சந்தித்து ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
குறிப்பாக தைராய்டு, பிசிஓஎஸ் பிரச்சனை உள்ளவர்களும், மெனோபாஸ் (மாதவிடாய் நிற்கும் காலம்) நெருங்கும் பெண்களும் இதில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருப்பது நல்லது. ஆரம்பத்திலேயே கவனத்துடன் பரிசோதித்துக் கொண்டால், எந்தவொரு பிரச்சனை என்றாலும் அதை மிக எளிதாக சரிசெய்துவிடலாம் என்கிறார்.