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தூக்கத்தில் எச்சில் வடிவது நோயின் அறிகுறியா? அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!

தூக்கத்தில் பற்களை கடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும், மேல் மற்றும் கீழ் தாடைகள் சரியாக இணையாதவர்களுக்கும் இரவில் வாய் முழுமையாக மூடாது. இதன் விளைவாகவும் உமிழ்நீர் வெளியேறும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2026 at 7:00 AM IST

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வாயிலிருந்து வழியும் எச்சிலை துடைத்தபடி திடுக்கிட்டு விழிக்கும் அனுபவம் பலருக்குமே நடந்திருக்கும். எப்போதாவது ஒருநாள், அதிக சோர்வு காரணமாகவோ அல்லது பண்டிகை நாட்களில் வயிறு முட்ட சாப்பிட்டுவிட்டு தூங்கும்போதோ இப்படி நடப்பது முற்றிலும் இயல்பானது தான். இதற்காக நாம் பெரிய அளவில் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.

ஆனால், இதுவே உங்கள் அன்றாட வழக்கமாகிவிட்டதா? தினமும் காலையில் எழும்போது தலையணை நனைந்தே இருக்கிறதா? அப்படியென்றால், அதை வெறும் சங்கடமான விஷயமாக மட்டும் கடந்துபோக முடியாது. உங்கள் உடல் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஆரோக்கிய பிரச்சனையை உங்களுக்கு உணர்த்த முயல்கிறது என்று அர்த்தம்.

சாதாரண மூக்கடைப்பு முதல் நரம்பு மண்டலம் தொடர்பான குறைபாடுகள் வரை பல விஷயங்கள் இதன் பின்னணியில் இருக்கலாம். தூக்கத்தில் எச்சில் வடிவது ஏன்? அது எந்தெந்த நோய்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் (Sleep Apnea)

தூக்கத்தில் எச்சில் வடிவதற்கு மிக முக்கிய மற்றும் ஆபத்தான காரணம் 'ஸ்லீப் ஆப்னியா' எனப்படும் தூக்க மூச்சுத்திணறல் கோளாறு. இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு தூங்கும்போது சுவாசக் குழாய் அடைபட்டு, ஒரே இரவில் பலமுறை மூச்சு திணறல் ஏற்படும்.

அப்போது, உடலுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜனை பெற மக்கள் அறியாமலேயே வாய் வழியே மூச்சுவிட தொடங்குவார்கள். வாய் திறந்தே இருப்பதால், உமிழ்நீர் வெளியோடி தலையணையில் படர்கிறது. இந்த நோயை கவனிக்காமல் விட்டால் இதய நோய், நீரிழிவு, பக்கவாதம் போன்ற தீவிர பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

வாய் வழியே மூச்சுவிடும் பழக்கம்

இயற்கையிலேயே சிலருக்கு மூக்கின் உட்பகுதி குறுகலாக இருக்கலாம் அல்லது மூக்கு தடுப்புச்சுவர் வளைந்து (Deviated Septum) மூச்சு பாதையை அடைக்கலாம். இதனால் அவர்கள் மூக்கு வழியாக சுவாசிக்க முடியாமல் வாயை பயன்படுத்துவார்கள்.

சிலர் சமூக வலைத்தளங்களை பார்த்துவிட்டு, வாயில் பிளாஸ்டர் (Mouth Tape) ஒட்டிக்கொண்டு தூங்கும் பழக்கத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தானது. மூக்கில் அடைப்பு இருக்கும்போது வாயையும் மூடினால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உயிருக்கே ஆபத்தாக முடிந்துவிடும் என்று ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் அஜீரணம்

வயிற்றில் இருக்கும் அமிலம் (Acid Reflux) தொண்டைக்குள் எழும்பி வரும்போது, தொண்டையில் ஒருவித எரிச்சலும் அசௌகரியமும் உண்டாகும். இந்த அமிலத்தை நடுநிலையாக்கி, தொண்டையை பாதுகாக்க நமது உடலே இயல்பாக அதிக உமிழ்நீரை சுரக்கத் தொடங்கும். இதனால் இரவில் இருமலும், எச்சில் வடிதலும் அதிகரிக்கும்.

சளி, அலர்ஜி மற்றும் தொண்டை தொற்றுகள்

பருவகால அலர்ஜிகள், சைனஸ், சளி அல்லது தொண்டை சதை (Tonsils) வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது மூக்கடைப்பு ஏற்படும். உடலானது கிருமிகளை வெளியேற்ற அதிக உமிழ்நீரை உற்பத்தி செய்யும். இதன் காரணமாகவும் தூக்கத்தில் எச்சில் வடியக்கூடும்.

பற்கள் மற்றும் தாடைப் பிரச்சனைகள்

தூக்கத்தில் பற்களை கடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும், மேல் மற்றும் கீழ் தாடைகள் சரியாக இணையாதவர்களுக்கும் இரவில் வாய் முழுமையாக மூடாது. இதன் விளைவாகவும் உமிழ்நீர் வெளியேறும்.

நரம்பு மண்டலப் பிரச்சனைகள்

நாம் முதுகில் சாய்ந்து தூங்கும்போது, வாயில் உமிழ்நீர் சேர்ந்தால் இயல்பாகவே அதை விழுங்கிவிடும் நரம்பு மண்டல அமைப்பு நமக்கு உண்டு. ஆனால், வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கோ அல்லது பார்க்கின்சன் (Parkinson's) போன்ற நரம்பு தளர்ச்சி நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கோ விழுங்கும் தசை நார்களின் திறன் குறைந்திருக்கும்.

இதனால் உமிழ்நீரை விழுங்க முடியாமல் எச்சில் வெளியேறும். சில சமயங்களில் இந்த உமிழ்நீர் சுவாசக் குழாய்க்குள் சென்று நுரையீரலை பாதிக்கும் அபாயமும் உண்டு.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

தூக்கத்தில் தொடர்ந்து எச்சில் வடிவதுடன், அதிக கொட்டாவி, காலையில் எழும்போது தலைவலி, பகலில் அதிக சோர்வு அல்லது தூக்கத்தில் குறட்டை போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக காது, மூக்கு, தொண்டை (ENT) மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.

முறையான தூக்கப் பரிசோதனை (Sleep Study) மூலம் உங்களின் பிரச்சனை என்ன என்பதைக் கண்டறிந்துவிட முடியும். மூக்கடைப்பு அல்லது அலர்ஜி தான் காரணம் என்றால், எளிய சிகிச்சைகள் மூலமே இதை குணப்படுத்திவிடலாம்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12531122/

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TAGGED:

தூக்கத்தில் எச்சில் வடிய காரணம்
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