சர்க்கரையை நாம் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது? எச்சரிக்கும் 5 காரணங்கள்!
சர்க்கரை நேரடியாக நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்துவதில்லை என்றாலும், அதிகப்படியான சர்க்கரை மற்றும் கலோரி கொண்ட உணவு முறை டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
Published : October 14, 2026 at 2:29 PM IST
காலை எழுந்ததும் குடிக்கும் டீ, காபி முதல் இரவு உணவுக்கு பின் உட்கொள்ளும் இனிப்புகள் வரை நம் அன்றாட உணவு முறையில் சர்க்கரை தவிர்க்க முடியாத அங்கமாக மாறிவிட்டது. சர்க்கரை உடல் நலத்திற்கு தீமை விளைவிப்பதாகவும், உடல் எடையை அதிகரிப்பதாகவும், நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்துவதாகவும் மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்தாலும், அதன் சுவையை கைவிடுவது பலருக்கும் கடினமாகவே உள்ளது.
பலரும் ஒரு வாரத்திற்கு சர்க்கரையை தவிர்த்துவிட்டு, அடுத்த வாரமே மீண்டும் பழைய உணவு முறைக்கு திரும்புவதை காண முடிகிறது. சர்க்கரையின் சுவையை முற்றிலுமாக விலக்க இயலாவிட்டாலும், அது நம் உடலுக்குள் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களை உணர்ந்துகொள்வது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு அவசியமானதாகும். இப்படியிருக்க, சர்க்கரை சாப்பிடுவது உடலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை பார்ப்போம்.
ஊட்டச்சத்து அற்ற வெற்று கலோரிகள்
சர்க்கரையில் உடலுக்கு தேவையான எந்தவிதமான ஊட்டச்சத்துகளும் இல்லை. இது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்காமல் வெற்று கலோரிகளை மட்டுமே அளிக்கிறது. சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட உணவு பொருட்களை உடல் மிக விரைவாக செரிமானம் செய்கிறது. இதனால் நீண்ட நேரத்திற்கு தேவையான சக்தி கிடைப்பதில்லை.
இதற்கு மாறாக, பழங்கள் மற்றும் பால் போன்ற இயற்கையான சர்க்கரை உள்ள பொருட்கள் உடலில் மெதுவாக செரிமானம் அடைந்து, நாள் முழுமைக்கும் நிலையான சக்தியை வழங்குகின்றன. மேலும், இயற்கையான உணவுப் பொருட்களில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் கனிம சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. ஆனால், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் உள்ள செயற்கை சர்க்கரை உடலுக்கு எந்த நன்மையும் தருவதில்லை.
உடல் எடை அதிகரிப்பு
அதிகப்படியான சர்க்கரை நுகர்வு உடல் எடை அதிகரிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது. சர்க்கரை அதிகமுள்ள உணவுகள் அதிக கலோரிகளை கொண்டுள்ளதால், தொடர்ச்சியான நுகர்வு உடல் பருமனுக்கு வழிவகுக்கிறது.
உடலில் பசியை கட்டுப்படுத்தும் 'லெப்டின்' என்னும் ஹார்மோன் இயல்பான பசி உணர்வை நிர்வகிக்கிறது. அதிகப்படியான கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரை உள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது இந்த ஹார்மோனின் செயல்பாடு பாதிக்கப்படுகிறது.
இதனால் அடிக்கடி பசி எடுப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டு, ஒட்டுமொத்த கலோரி நுகர்வு அதிகரிக்கிறது. சர்க்கரை மட்டுமே உடல் எடை கூடுவதற்கு ஒரே காரணம் இல்லாவிட்டாலும், உணவு முறையில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்துவது உடல் எடையை பராமரிக்க எளிய வழியாகும்.
நீரிழிவு நோய் அபத்து
சர்க்கரை நேரடியாக நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்துவதில்லை என்றாலும், அதிகப்படியான சர்க்கரை மற்றும் கலோரி கொண்ட உணவு முறை டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
குறிப்பாக, குளிர்பானங்கள் மற்றும் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட பானங்களை அதிக அளவில் அருந்துபவர்களுக்கு இந்த ஆபத்து அதிகம். ஆய்வுகளின்படி, தினமும் ஒன்று முதல் இரண்டு குளிர்பானங்களை குடிப்பவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகமாக உள்ளன. எனவே, சர்க்கரை கலந்த பானங்களை தவிர்ப்பது நீரிழிவு அபத்தை குறைக்க உதவும்.
பல் சொத்தை மற்றும் குழிகள் உருவாக்கம்
சர்க்கரை நுகர்வு பற்களின் ஆரோக்கியத்தை பெரிதும் பாதிக்கிறது. சர்க்கரை உட்கொண்ட பிறகு, வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் பற்களின் மீது ஒரு மெல்லிய படலத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த பாக்டீரியாக்கள் சர்க்கரையுடன் இணைந்து பற்களை சேதப்படுத்தும் அமிலத்தை வெளியிடுகின்றன.
ஆரம்ப கட்டங்களில் உடல் இந்த சேதத்தை தானே சரிசெய்துகொண்டாலும், தொடர்ச்சியான அதிகப்படியான சர்க்கரை நுகர்வு பற்களில் நிரந்தரமான குழிகள் மற்றும் தீவிர பல் சிதைவை ஏற்படுத்துகிறது. சர்க்கரை உட்கொள்ளும் அளவைக் குறைப்பது பல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும் சிறந்த வழிகளில் ஒன்றாகும்.
இதய நோய் ஆபத்து
அதிக சர்க்கரை கொண்ட உணவு முறை இதய நோய் அபத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக உணவில் அதிகப்படியான சர்க்கரையைச் சேர்த்துக்கொள்பவர்கள் இதய நோயால் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
குறிப்பாக, குளிர்பானங்கள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட சர்க்கரை பானங்கள் இதயத்திற்கு மிகுந்த தீமை விளைவிக்கின்றன. இந்த பானங்கள் அதிக கலோரிகளைக் கொண்டுள்ளதோடு, பசி உணர்வைக் கட்டுப்படுத்தாமல் உடலுக்குப் போதுமான ஆற்றலையும் வழங்குவதில்லை.
ஆய்வு:
https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sugar/added-sugars
https://www.nidcr.nih.gov/health-info/tooth-decay/more-info/tooth-decay-process