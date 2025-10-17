ETV Bharat / health

ஆரோக்கியத்திற்கு பிங்க் உப்பு சிறந்ததா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?

வழக்கமான உப்பு உடலை நீரிழப்புக்கு உள்ளாக்குகிறது, அதே சமயத்தில் பிங்க் உப்பு உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் அளவை சமநிலைப்படுத்துகிறது என்கின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 17, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
சமையலறையில் தவிர்க்க முடியாத பொருட்களில் உப்பு முதன்மையானது. நம் அன்றாட உணவில் நாம் பொதுவாகப் பயன்படுத்தும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட வெள்ளை உப்பைத் தாண்டி, இப்போது மக்கள் மத்தியில் 'பிங்க் உப்பு' (இமாலயன் இளஞ்சிவப்பு உப்பு) பிரபலமடைந்து வருகிறது. பாக்கிஸ்தானின் கேவ்ரா சுரங்கத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் இந்த உப்பு, அதன் அழகான இளஞ்சிவப்பு நிறத்திற்காகவும், தனித்துவமான சுவைக்காகவும் அறியப்படுகிறது.

சாதாரண உப்பைப் போல இது அதிகமாகப் பதப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதால், இதில் சோடியம் குளோரைடுடன் இரும்பு, பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் போன்ற பல நுண்ணிய கனிமங்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த கனிமங்களின் இருப்பு, பிங்க் உப்பு வெள்ளை உப்பை விட ஆரோக்கியமானதாகவும், இயற்கையான மாற்றாகவும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், வெள்ளை உப்பு பயன்படுத்துவதற்கு பதில் பிங்க் உப்பு பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தாதுக்கள் நிறைந்தவை: பிங்க் உப்பில் உடலுக்குத் தேவையான கால்சியம், மெக்னீசியம், இரும்பு மற்றும் துத்தநாகம் உள்ளிட்ட சுவடு தாதுக்கள் உள்ளன என்று Harvard School of Public Health தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த தாதுக்கள் நரம்பு செயல்பாடு, தசை சுருக்கங்கள் மற்றும் உடல் திரவ சமநிலை போன்ற முக்கியமான உடல் செயல்பாடுகளை ஆதரிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது: ஆயுர்வேதத்தின்படி, பிங்க் உப்பு செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், வயிறு உப்புசம், அமிலத்தன்மை மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகளைக் குறைக்கவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது செரிமான நொதிகளின் உற்பத்தியைத் தூண்ட உதவும் என்று கூறப்படுகிறது.

எலக்ட்ரோலைட், நீரேற்றம்: வழக்கமான உப்பு உடலை நீரிழப்புக்கு உள்ளாக்குகிறது, அதே சமயத்தில் பிங்க் உப்பு உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் அளவை சமநிலைப்படுத்துகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக் ஆய்வில் பிங்க் உப்பு நீர் (சோலோ வாட்டர்) குடிப்பதால் தசைப்பிடிப்பு குறைகிறது என்று தெரியவந்துள்ளது.

குறைந்த சோடியம் உள்ளடக்கம்: வழக்கமான உப்பை விட பிங்க் உப்பில் சோடியம் அளவு குறைவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது சமையலில் வழக்கமான உப்பு பயன்படுத்துவது போல் பிங்க் உப்பு பயன்படுத்தினாலும், இதில் குறைவான சோடியம் அளவே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கும், குறைந்த சோடியத்தை உட்கொள்ள விரும்புவோருக்கும் பிங்க் உப்பு சிறந்த தேர்வாகும்.

அதுமட்டுமல்லாமல், இது இறந்த சரும செல்களை நீக்கி, வயதான சருமத்தை தடுப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, இது உடல் துர்நாற்றத்தை நீக்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது. கல் உப்பு சருமத்தை மென்மையாக வைத்திருப்பதாகவும், சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தத்தைப் போக்க உதவுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

