மாம்பழத்தை ஏன் தண்ணீரில் ஊறவைத்து சாப்பிட வேண்டும்? இதோ 4 முக்கிய காரணங்கள்!
Published : May 3, 2026 at 3:46 PM IST
வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே நம் அனைவரது வீட்டிலும் முதலில் இடம்பிடிப்பது மாம்பழங்கள் தான். சந்தையிலிருந்து மாம்பழங்களை வாங்கி வந்தவுடன், பெரியவர்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி அதில் பழங்களை போட்டு வைப்பதை பார்த்திருப்போம்.
"ஏன் இப்படிச் செய்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டால், "சூடு போகட்டும்" என்று ஒரு எதார்த்தமான பதிலை சொல்வார்கள். ஆனால், இந்த எளிய பழக்கத்திற்குப் பின்னால் மிக முக்கியமான மருத்துவக்காரணங்களும், அறிவியல் உண்மைகளும் ஒளிந்துள்ளன. மாம்பழத்தின் சுவையை முழுமையாக அனுபவிக்கவும், அதே சமயம் அதன் சத்துக்கள் நம் உடலுக்குச் சரியாகச் சேரவும் இந்த 30 நிமிடம் தண்ணீரில் ஊறவைப்பது மிகவும் அவசியம்.
பைட்டிக் அமிலம்: சத்துக்களைத் தடுக்கும் காரணி
மாம்பழங்களை ஊறவைப்பதற்கான மிக முக்கியமான அறிவியல் காரணம் அதில் உள்ள பைட்டிக் அமிலம் (Phytic Acid) ஆகும். இது பல தாவரங்களில் இயற்கையாகவே காணப்படும் ஒரு சத்து. ஆனால், ஊட்டச்சத்து அறிவியலில் இது ஒரு "எதிர்ப்புச் சத்து" என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏன் தெரியுமா? நாம் மாம்பழத்தை சாப்பிடும்போது, அதிலுள்ள இரும்புச்சத்து, துத்தநாகம் மற்றும் கால்சியம் போன்ற முக்கியமான தாதுக்களை நம் உடல் உறிஞ்சவிடாமல் இந்த அமிலம் தடுத்துவிடும்.
Journal of Food Science and Technology இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, மாம்பழத்தை 30 நிமிடங்கள் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை தண்ணீரில் ஊறவைக்கும்போது, இந்த பைட்டிக் அமிலம் நீரால் சிதைக்கப்படுகிறது. இந்த செயல்முறை மாம்பழத்திலுள்ள சத்துக்களை "ஆக்டிவேட்" செய்கிறது.
இதன் மூலம் மாம்பழத்தில் உள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் இரும்புச்சத்தை நம் குடல் எளிதாக உறிஞ்ச வழிவகை செய்கிறது. ஒரு எளிய ஊறவைக்கும் முறை, ஒரு சத்து தடையை நீக்கி, பழத்தை ஊட்டச்சத்துக்களின் சுரங்கமாக மாற்றுகிறது.
உடல் சூடு மற்றும் செரிமான கோளாறுகள்
மாம்பழம் அதிக கலோரிகள் மற்றும் இயற்கை சர்க்கரை கொண்ட பழம். இதனை நேரடியாக சாப்பிடும்போது உடலில் வளர்சிதை மாற்ற வெப்பம் (Metabolic Heat) அதிகரிக்கிறது. பலருக்கும் மாம்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு முகப்பரு வருவது, சூட்டுக்கட்டிகள் தோன்றுவது அல்லது வயிறு உப்பசம் போன்ற புகார்கள் இருக்கும். இதற்கு தரம் குறைந்த பழங்கள் மட்டுமே காரணமல்ல, பழத்தின் வெப்ப தன்மையும் ஒரு காரணமாகும்.
மாம்பழத்தை தண்ணீரில் ஊறவைக்கும்போது அதன் வெப்பம் தணிகிறது. இது பழத்தின் வெப்பநிலையை சீராக்கி, நமது உடல் வெப்பநிலையுடன் ஒத்துப்போக செய்கிறது. இதனால் செரிமான மண்டலம் பாதிக்கப்படாமல், நெஞ்செரிச்சல் அல்லது அசிடிட்டி போன்ற தொந்தரவுகள் இல்லாமல் மாம்பழத்தை ரசித்து சாப்பிட முடிகிறது. குறிப்பாக செரிமான கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தீர்வாகும்.
ரசாயனங்கள் மற்றும் இயற்கை ஒவ்வாமைகளை நீக்குதல்
தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் பழங்கள் பழுக்க வைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் ஒரு பெரும் சவாலாக உள்ளன. வெறும் குழாய் நீரில் கழுவுவது மட்டும் இந்த ரசாயனங்களை முழுமையாக நீக்காது. கால்சியம் கார்பைடு போன்ற செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்க பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் பழத்தின் மேலடுக்கில் உள்ள மெழுகுப் பூச்சுகளை அகற்ற நீண்ட நேரம் ஊறவைப்பது அவசியமாகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல், மாம்பழத்தின் காம்புப் பகுதியில் இருந்து வரும் ஒருவித பால் போன்ற திரவம் 'உருஷியோல்' (Urushiol) என்ற இயற்கையான அலர்ஜியை தூண்டும் பொருளை கொண்டுள்ளது. இது வாயை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அரிப்பு, வீக்கம் அல்லது தோலில் தடிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். தண்ணீரில் ஊறவைப்பதன் மூலம் இந்த திரவம் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு, ஒவ்வாமை பாதிப்புகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.
சுவையும் நீர்ச்சத்தும் மேம்படுதல்
- மாம்பழங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டு, சேமித்து வைக்கப்படும்போது அவற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் கணிசமாகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது. பழங்களை ஊறவைப்பது அதன் தோலுக்கும் உள்ளே இருக்கும் தசைப்பகுதிக்கும் மீண்டும் புத்துயிர் அளிக்கிறது.
- இதன் மூலம் பழத்தின் தோல் எளிதாக உரிக்க வரும்.
- பழத்தின் சதைப்பகுதி மேலும் மென்மையாகவும் சாறு நிறைந்ததாகவும் மாறும்.
- நீண்ட நாட்களாகப் பெட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பழம், மீண்டும் மரத்திலிருந்து பறித்த புதிய நிலைக்குத் திரும்பும்.
