அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அரிய ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை - மருத்துவர்கள் சாதனை
நவீன மருத்துவத் தொழில்நுட்ப வசதிகள், திறமையான மருத்துவக் குழுவினரின் செயல்பாட்டால் மிக சிக்கலான நோய்களுக்கும் அரசு மருத்துவமனைகளில் உயர்தர சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என டாக்டர் இளஞ்சேரலாதன் தெரிவித்தார்.
Published : November 25, 2026 at 5:32 PM IST
சென்னை: உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய அரிய மற்றும் மிகவும் சிக்கலான ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சைகளை 60 வயது ஆண் மற்றும் 19 வயது இளம்பெண் என இருவருக்கு வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டு மருத்துவ துறையில் சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
60 வயது ஆணுக்கு பெருந்தமனி வீக்கத்திற்கு நவீன சிகிச்சை
இந்த ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை குறித்து அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அத்துறையின் பேராசிரியர் டாக்டர் இளஞ்சேரலாதன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “60 வயதுடைய ஆண் ஒருவருக்கு இதயத்தில் இருந்து, உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் முக்கிய ரத்தக் குழாயான பெருந்தமனியின் வளைவுப் பகுதியில் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய ரத்த நாள வீக்கம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இந்த ரத்த நாள வீக்கம் வெடித்தால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் இருந்தது. மேலும், மூளைக்கும், இரு கைகளுக்கும் ரத்தம் கொண்டு செல்லும் மூன்று முக்கிய ரத்த நாளங்கள் பிரியும் பகுதியில் பாதிப்பு இருந்தது. இவர் ஏற்கனவே வாய் புற்றுநோய்க்காக கதிர்வீச்சு சிகிச்சை பெற்றிருந்தார். அதனால் கழுத்துப் பகுதியில் ஏற்பட்ட திசு மாற்றங்களும், அறுவை சிகிச்சையிலும் சற்று சவாலாகவே இருந்தது.
எனவே, முதற்கட்டமாக மூளைக்கும், இரு கைகளுக்கும் ரத்தம் எடுத்துச் செல்லும் மூன்று முக்கிய ரத்த நாளங்களுக்கு மாற்றுப் பாதை அமைக்கும் வகையில் டாக்ரான் செயற்கை ரத்தக் குழாயைப் பயன்படுத்தி பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்தோம். அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்டமாக தொடைப் பகுதியில் துளையிட்டு, அதன் வழியாக பெருந்தமனியின் உட்பகுதியில் பிரத்யேக ஸ்டெண்ட் கிராப்ட் Thoracic Endovascular Aortic Repair என்ற நவீன சிகிச்சை மூலமாக வெற்றிகரமாக பொருத்தப்பட்டது.
இதன் மூலம் உயிருக்கு ஆபத்தான ரத்த நாள வீக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. தற்போது அந்த நோயாளி நலமுடன் உள்ளார். தனியார் மருத்துவமனைகளில் இந்த சிகிச்சைக்கு சுமார் ரூ.40 லட்சம் வரை செல்வாகும் நிலையில், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தில், இந்த அறுவை சிகிச்சை இலவசமாக செய்யப்பட்டுள்ளது.
19 வயது இளம்பெண்ணுக்கு ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை
அதே போல், 19 வயதுடைய பெண் ஒருவருக்கு குடல்களுக்கு ரத்தம் வழங்கும் முக்கிய ரத்த நாளமான சுப்பீரியர் மெசென்டெரிக் ஆர்ட்டரியில் ரத்த நாள வீக்கம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இந்த ரத்த நாள வீக்கம் வெடித்தாலோ அல்லது அதில் ரத்த உறைவு ஏற்பட்டாலோ குடல்களுக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தடைபட்டு, குடல் திசுக்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்படும்.
மேலும், இந்த ரத்த நாள விக்கம் உடலின் மிக முக்கியமான பெரிய ரத்தக் குழாயான இன்ஃபீரியர் வேனா கோவா உடன் நெருக்கமாக ஒட்டியிருந்தது. இதனால் அறுவை சிகிச்சை மிகவும் சவாலானதாக அமைந்தது. எனவே, மருத்துவக் குழுவினர் வயிற்றுப் பகுதியைத் திறந்து, பாதிக்கபட்ட ரத்த நாள வீக்கத்தை அகற்றினர்.
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சிக்கலான இந்த அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின்னர் இளம்பெண்ணும் நலமுடன் குணமடைந்தார். இந்த அறுவை சிகிச்சையும் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் முற்றிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டன” என்று கூறினார்.
அரசு மருத்துவமனைகளிலும், நவீன மருத்துவத் தொழில்நுட்ப வசதிகள் மற்றும் திறமையான மருத்துவக் குழுவினரின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டின் மூலம் உயிருக்கு ஆபத்தான மிகவும் சிக்கலான நோய்களுக்கும் உயர்தர சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த இரண்டு அறுவை சிகிச்சைகளும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக அமைந்துள்ளன என்றும் டாக்டர் இளஞ்சேரலாதன் தெரிவித்தார்.