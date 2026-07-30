ராஜஸ்தான் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு அச்சுறுத்தல்: மழைக்கால குடிநீர் குறித்து மருத்துவர் எச்சரிக்கை!
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 3,900-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வயிற்றுப்போக்கினால் மட்டுமே உயிரிழக்கிறார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 12:52 PM IST
- ஆதித்யா ஆத்ரேயா
கோடை வெயிலின் தகிப்பில் தவிக்கும் ராஜஸ்தான் மக்களுக்கு, மழைக்காலத்தின் வருகை ஒரு வரப்பிரசாதம் தான். பாலைவன நிலப்பரப்பில் மழைத்துளிகள் விழும்போது மக்களின் மனங்களில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பெருகுகிறது. ஆனால், அதே வேளையில் ஒவ்வொரு வீட்டின் சுட்டிக்குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் குறித்த ஒரு அச்சமும் பெற்றோர்களின் மனதில் இயல்பாகவே எழுகிறது.
மழை பெய்து முடிந்ததும் தெருக்களில் தேங்கும் தண்ணீர், குடிநீர் குழாய்களில் கலந்துவிடும் கழிவுநீர் மற்றும் ஈக்களால் பரவும் நோய்க்கிருமிகள் எனப் பல அச்சுறுத்தல்கள் வரிசைகட்டி நிற்கின்றன. இந்த நேரத்தில் குழந்தைகளை தாக்கும் வயிற்றுப்போக்கு என்பது ஏதோ சாதாரண விஷயம் போல தோன்றினாலும், கவனிக்க தவறினால் குழந்தையின் உயிரையே பறிக்கும் அபாயம் கொண்டது.
இதை கருத்தில் கொண்டு, ஈடிவி பாரத்தின் மான்சூன் சிறப்பு தொகுப்பாக, ராஜஸ்தானில் நிலவும் இந்த சுகாதார சவால் பற்றியும், அம்மாநில அரசு எடுத்துள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றியும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மழைக்காலமும் வயிற்றுப்போக்கும்: ஏன் இந்த திடீர் உயர்வு?
ராஜஸ்தானில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அம்மாநில சுகாதாரத் துறை ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. மழைக்காலத்தில் குடிநீர் ஆதாரங்களில் சாக்கடை நீர் கலக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதால் ஜெய்ப்பூர், ஜோத்பூர், கோட்டா, உதய்பூர், அஜ்மீர் போன்ற பல மாவட்டங்களில் வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வயிற்றுத் தொற்றுகளால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்கிறது.
சிறிய குழந்தைகளுக்கும், முதியவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதால், இந்த தொற்றுகள் அவர்களை எளிதில் தாக்குகின்றன. குறிப்பாக,
- காய்ச்சாத அல்லது சுத்தமில்லாத நீரைக் குடிப்பது.
- சுகாதாரமற்ற ஈக்கள் மொய்க்கும் கடைகளின் பண்டங்களை உண்பது.
- காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களைச் சரியாகக் கழுவாமல் சாப்பிடுவது.
- சாப்பிடுவதற்கு முன்பும், கழிவறையைப் பயன்படுத்திய பிறகும் கைகளைச் சரியாகக் கழுவாமல் இருப்பது.
இவைதான் கிருமிகள் உடலுக்குள் செல்ல முதன்மை வழிகளாக அமைகின்றன. வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும்போது உடலிலிருந்து நீரும் தாது உப்புக்களும் விரைவாக வெளியேறி, குழந்தை கடுமையான நீர்ச்சத்து குறைபாட்டிற்கு (Dehydration) ஆளாகிறது.
மருத்துவர் அளிக்கும் எச்சரிக்கை: அலட்சியம் வேண்டாம்!
பிரபல குடல் மற்றும் செரிமான மண்டல சிறப்பு மருத்துவர் நீரஜ் நாகாய இது குறித்து பேசுகையில், "மழைக்காலத்தில் வயிற்றுப்போக்குடன் சேர்த்து 'ஹெபடைடிஸ்' (கல்லீரல் அழற்சி) போன்ற ஆபத்தான நோய்களின் தாக்கமும் அதிகரிக்கிறது. இவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்காமல் விட்டால் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடிந்துவிடும். ஆனால், சரியான நேரத்தில் மருத்துவ உதவியும், எளிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் இருந்தால் இவற்றை மிக எளிதாக குணப்படுத்திவிடலாம்" என்கின்றனர்.
மழைக்காலத்தில் அனைவரும் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டிய மூன்று முக்கியமான விதிகளை அவர் வலியுறுத்துகிறார்:
- எப்போதும் காய்ச்சி ஆறவைத்த சுத்தமான நீரையே குடிக்க வேண்டும்.
- தனி நபர் சுகாதாரத்தை மிகவும் சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும்.
- சூடான, புதிதாகச் சமைத்த சத்தான உணவை மட்டுமே உட்கொள்ள வேண்டும்.
3 ஆயிரம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு:
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வயிற்றுப்போக்கை கட்டுப்படுத்த பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டாலும், அங்கு நிலவும் சூழல் இன்னும் கவனத்திற்குரியதாகவே உள்ளது. அம்மாநிலத்தில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 3,900-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வயிற்றுப்போக்கினால் மட்டுமே உயிரிழக்கிறார்கள் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்திய அளவில் 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பில், வயிற்றுப்போக்கினால் ஏற்படும் இறப்புகள் மட்டும் 5.8 சதவீதமாக இருக்கிறது.
தேசிய குடும்ப சுகாதார ஆய்வின் (NFHS-6) தரவுகளின்படி, ராஜஸ்தானில் குழந்தைகளின் வயிற்றுப்போக்கு பாதிப்பு விகிதம் 6.1 சதவீதத்திலிருந்து 5.8 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. இது தேசிய சராசரியான 7.9 சதவீதத்தை விடக் குறைவு என்றாலும், தடுக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண நோயினால் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் உயிரிழப்பது சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமாகும்.
ராஜஸ்தான் அரசின் 'வயிற்றுப்போக்கு தடுப்பு இயக்கம்'
இந்த பருவகால ஆபத்தை சமாளிக்க, ராஜஸ்தான் சுகாதாரத் துறை ஜூலை 31 வரை மாநிலம் முழுவதும் 'வயிற்றுப்போக்கு தடுப்பு இயக்கத்தை' (Stop Diarrhoea Campaign) தீவிரமாக நடத்தி வருகிறது. ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளை இலக்காக கொண்டு இந்த முகாம் செயல்படுகிறது.
பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநர் டாக்டர் ரவி பிரகாஷ் சர்மா இது பற்றி கூறுகையில், "ஆஷா (ASHA) பணியாளர்கள் நேரடியாக ஒவ்வொரு வீடராக சென்று, 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு இரண்டு ORS பாக்கெட்டுகள் மற்றும் 14 நாட்களுக்கு தேவையான துத்தநாக மாத்திரைகளை வழங்கி வருகிறார்கள்.
குழந்தைக்கு வயிற்றுப்போக்கு தொடங்கும் முதல் கணத்திலேயே பெற்றோர்கள் சிகிச்சையை தொடங்க இது உதவும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்களில் 'ORS-Zinc சிறப்பு மையங்கள்' அமைக்கப்பட்டு உடனடியாக சிகிச்சை கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
வயிற்றுப்போக்கு என்பது மழைக்காலத்தில் இயல்பாக வந்துபோகும் நோய் அல்ல. அதை நாம் ஒருபோதும் அலட்சியமாக கருத கூடாது. சுத்தமான குடிநீர், கை கழுவும் பழக்கம், சுகாதாரமான உணவு மற்றும் பாதிப்பு கண்டவுடன் உடனடியாக ORS பாக்கெட் வழங்குதல் ஆகிய எளிய பழக்கங்கள் மட்டுமே நம் வீட்டின் சுட்டிக்குழந்தைகளின் உயிரை காக்கும்.