மாறும் பருவமழை...தலைதூக்கும் காய்ச்சல்! நோய்களிலிருந்து தப்பிக்க நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய 7 உணவுகள்!
பாதாம், வால்நட்ஸ் மற்றும் பூசணி விதைகள் ஆகியவை உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளையும், புரதச்சத்தையும் வழங்குகின்றன.
Published : October 16, 2026 at 1:24 PM IST
தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே மழை பெய்துவரும் நிலையில், வெயிலும் மழையும் மாறி மாறி நிலவும் சீரற்ற காலநிலையால் பலருக்கும் பல்வேறு உடல்நல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. வழக்கமான மழை, வெயில் காலங்களை விட, இப்படி சீதோஷ்ண நிலை திடீரென மாறும்போதுதான் தலைவலி, காய்ச்சல், இருமல், சளி மற்றும் சரும பிரச்சனைகள் பெருமளவில் தலைதூக்குகின்றன.
காற்றில் அதிகரிக்கும் ஈரப்பதமும், தொடர் வெப்பநிலை மாற்றங்களும் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுகள் பரவுவதற்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்குகிறது. இத்தகைய சூழலில் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலமாகவும் தயார் நிலையிலும் வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.
மருந்துகளை மட்டுமே சார்ந்திராமல், நமது தினசரி உணவில் சத்துள்ள பொருட்களை சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் நோய்த்தொற்றுகளிலிருந்து உடலை எளிதாக பாதுகாக்க முடியும். பருவநிலை மாறுபடும் இந்த காலத்தில் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் 7 முக்கிய உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
சிட்ரஸ் பழங்கள்:
மழைக்காலத்திலும் பனிக்காலத்திலும் சளி மற்றும் இருமல் உடனே பிடித்து கொள்வதற்கு முதன்மை காரணம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதே. ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, எலுமிச்சை மற்றும் நெல்லிக்காய் போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது.
இது ரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, உடலுக்குள் நுழையும் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடும் ஆற்றலை அளிக்கிறது. தினசரி உணவில் நெல்லிக்காய் அல்லது ஒரு டம்ளர் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கொள்வது பருவக்கால நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
பச்சை காய்கறிகள் மற்றும் கீரைகள்:
பசலைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, மணத்தக்காளி மற்றும் வெந்தயக்கீரை போன்ற பச்சை காய்கறிகளில் உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய வைட்டமின்களும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களும் அதிகளவில் உள்ளன. குறிப்பாக, கீரைகளில் உள்ள வைட்டமின் ஏ சத்து, நமது சுவாச பாதையின் உட்புற சுவர்களை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது. இதனால் காற்றில் பரவும் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுகள் சுவாச குழாயை எளிதில் பாதிக்காதவாறு தடுக்கப்படுகிறது.
நட்ஸ் மற்றும் விதைகள்:
பாதாம், வால்நட்ஸ் மற்றும் பூசணி விதைகள் ஆகியவை உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளையும், புரதச்சத்தையும் வழங்குகின்றன. பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் ஈ ஒரு சிறந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்டாக செயல்பட்டு செல்கள் சேதமடைவதை தடுக்கிறது.
பூசணி விதைகளில் உள்ள ஜிங்க் (துத்தநாகம்) சத்து நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் விரைவாக செயல்பட தூண்டுகிறது. தினமும் ஒரு கைப்பிடி அளவு ஊறவைத்த பாதாம் மற்றும் விதைகளை சாப்பிடுவது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலையும் தரும்.
இஞ்சி மற்றும் பூண்டு
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய சமையலில் இஞ்சியும் பூண்டும் தவிர்க்க முடியாத அங்கங்கள். இஞ்சியில் உள்ள ‘ஜின்ஜரோல்’ என்ற கூட்டுப்பொருள் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் குணங்களை கொண்டது. இது தொண்டை கரகரப்பு, சளி மற்றும் செரிமான கோளாறுகளை உடனடியாக சரிசெய்யும்.
பூண்டில் உள்ள ‘அல்லிசின்’ கிருமி நாசினியாக செயல்பட்டு, காய்ச்சலை உண்டாக்கும் வைரஸ்களை அழிக்கிறது. ரசம், சூப் அல்லது சமையலில் இவற்றை தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது.
தயிர் மற்றும் புளித்த உணவுகள்
நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் பெரும் பகுதி குடல் ஆரோக்கியத்தை சார்ந்தே இருக்கிறது. தயிர், மோர் மற்றும் பாரம்பரியமாக புளிக்கவைக்கப்பட்ட இட்லி, தோசை போன்ற உணவுகளில் உடலுக்கு நன்மை செய்யும் ‘புரோபயோடிக்’ பாக்டீரியாக்கள் பெருமளவில் உள்ளன.
இவை குடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி, செரிமான மண்டலத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. குடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது உடலின் இயற்கை எதிர்ப்பு அமைப்பும் பலமடைகின்றது.
முட்டை மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்
நோய்த்தொற்றுகளை எதிர்த்து போராடும் ‘ஆன்டிபாடி’களை உருவாக்குவதற்கு புரதச்சத்து மிகவும் அவசியமானது. பருவநிலை மாறும்போது காய்கறிகளுடன் சேர்த்து போதிய புரத உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
முட்டையில் உயர்தர புரதத்துடன் வைட்டமின் பி12 மற்றும் செலினியம் நிறைந்துள்ளது. சைவ உணவு பிரியர்கள் சுண்டல், கொண்டைக்கடலை, பருப்பு வகைகள், பனீர் மற்றும் சோயா பொருட்களை தவறாமல் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலை வலுவாக்கும்.
சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு மற்றும் கேரட்
இயற்கையாகவே அந்தந்த பருவங்களில் விளையும் காய்கறிகளுக்கு தனி மகத்துவம் உண்டு. கேரட் மற்றும் சக்கரவள்ளிக்கிழங்கில் உள்ள பீட்டா-கரோட்டின் உடலில் வைட்டமின் ஏ ஆக மாறுகிறது. இது மூக்கு, தொண்டை மற்றும் சுவாச மண்டலத்தின் சவ்வுகளை பாதுகாத்து கிருமிகள் உள்ளே நுழைவதை தடுக்கிறது. மேலும், சக்கரவள்ளிக்கிழங்கில் உள்ள காம்ப்ளக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் உடலுக்கு தேவையான நிலையான ஆற்றலை வழங்கி, சோர்வை போக்குகிறது.