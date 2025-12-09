சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு முக்கியமான வைட்டமின் குறைபாடு - எய்ம்ஸ் மருத்துவர் எச்சரிக்கை!
சைவ உணவு உண்பவர்கள் சோயா, பாதாம், ஓட்ஸ் போன்ற தாவர அடிப்படையிலான பால் வகைகளை எடுத்துக்கொள்வது பி12 குறைபாட்டை தடுக்க உதவும்.
Published : December 9, 2025 at 3:24 PM IST
சைவ உணவு (Pure Vegetarian Diet) ஆரோக்கியமானதாக கருதப்பட்டாலும், இதில் அத்தியாவசியமான ஒரு முக்கிய வைட்டமின் குறைபாடு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது என அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தில் (AIIMS) பயிற்சி பெற்ற நரம்பியல் நிபுணர் எச்சரிக்கிறார்.
எய்ம்ஸ் மருத்துவர் பிரியங்கா சஹ்ராவத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சுத்த சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு ஏற்படும் வைட்டமின் குறைபாடு பற்றி தெரிவித்துள்ளார். தாவர உணவுகளில் இயற்கையாகவே குறைவாக காணப்படும் அந்த முக்கியமான வைட்டமின், வைட்டமின் பி12 ஆகும்.
இதன் குறைபாடு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் ரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக்கத்தில் கடுமையான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சைவ உணவுப் பழக்கத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்த, உணவில் எவ்வாறு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு ஏன் வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஏற்படுகிறது?
தாவரங்களில் பி12 உற்பத்தி இல்லை: எய்ம்ஸ் மருத்துவர் பிரியங்கா சஹ்ராவத், தாவரங்களுக்கு வைட்டமின் பி12 உயிர்வாழத் தேவையில்லை. அவற்றின் உயிரியல் செயல்முறைகள் வேறுபட்ட என்சைம்களைப் பயன்படுத்துவதால், தாவரங்களால் வைட்டமின் பி12-ஐ உற்பத்தி செய்யவோ அல்லது சேமிக்கவோ முடியாது என்கிறார்.
விலங்கு உணவே முக்கிய ஆதாரம்: இயற்கையாகவே, வைட்டமின் பி12-க்கு நம்பகமான முக்கிய ஆதாரங்களாக விலங்கு சார்ந்த உணவுகள் (மாமிசம், மீன், முட்டை) மட்டுமே உள்ளன. எனவே, மாமிசம் மற்றும் முட்டையை முழுவதுமாகத் தவிர்ப்பவர்கள், பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
இந்தியாவில் அதிக ஆபத்து: இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட பாதி மக்களுக்கு வைட்டமின் பி12 குறைபாடு இருக்கலாம், இதில் அசைவம் உண்பவர்களைத் தவிர்ப்பவர்களுக்கு ஆபத்து இன்னும் அதிகமாக உள்ளது என The importance of vitamin B12 for individuals choosing plant-based diets என்ற தலைப்பில் வெளியான NCBI ஆய்வுக்கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.
வைட்டமின் பி12 உடலுக்கு ஏன் முக்கியம்? வைட்டமின் பி12 உடலின் அமைதியான, ஆனால் முக்கியமான செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் அவசியம். இது பின்வரும் மூன்று முக்கிய பணிகளைச் செய்கிறது.
- உடலில் ரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்க இது அத்தியாவசியமானது. இது சீரான ஹீமோகுளோபின் அளவைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
- இது நரம்புகளைச் சுற்றியுள்ள மைலின் உறை (myelin sheath) உருவாவதற்குப் பெரிதும் உதவுகிறது, இது நரம்பு ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியம்.
- உடலின் மரபணுப் பொருளாகிய டி.என்.ஏ தொகுப்புக்கு இது அவசியம்.
வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டைச் சரிசெய்வது எப்படி? சுத்த சைவ உணவு உண்பவர்கள் வைட்டமின் பி12 அளவைப் பராமரிக்க, இயற்கையான ஆதாரங்கள், பி12 ஊட்டமேற்றப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் சப்ளிமெண்ட்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
உதாரணத்திற்கு, பால், தயிர், மற்றும் சீஸ் ஆகியவை போதுமான அளவிலான பி12-ஐ வழங்குகின்றன. அதே போல், வைட்டமின் பி12 சேர்க்கப்பட்ட தானியங்கள் (Fortified Cereals). சோயா, பாதாம், ஓட்ஸ் போன்ற தாவர அடிப்படையிலான ஊட்டமேற்றப்பட்ட பால்களில் வைட்டமின் பி12 உள்ளது.
கடுமையான குறைபாடு அல்லது உணவுப் பழக்கத்தின் காரணமாகத் தொடர்ச்சியாகக் குறைபாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளவர்கள் மருத்துவ ஆலோசனைப்படி சப்ளிமெண்ட்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
சுத்த சைவ உணவு உண்பவர்கள் அனைவரும் வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, ரத்தப் பரிசோதனைகள் மூலம் பி12 அளவை அவ்வப்போது கண்காணித்து, அதற்கேற்ப உணவு அல்லது சப்ளிமெண்ட் தேவைகளைச் சரிசெய்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் என அறிவுறுத்துகிறார் மருத்துவர் பிரியங்கா.
