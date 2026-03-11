ETV Bharat / health

பூசணிக்காய் எவ்வளவு நன்மைகள் நிறைந்தது தெரியுமா? அடிக்கடி சாப்பிடுங்க!

உடல் எடையை குறைக்க விரும்புவோருக்கு பூசணிக்காய் ஒரு வரப்பிரசாதம். இதில் நார்ச்சத்து (Fiber) அதிகமாகவும், கலோரிகள் மிக குறைவாகவும் உள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 11, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

பூசணிக்காய் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது அதன் உருவமும், இனிப்பு சுவையும்தான். மற்ற காய்கறிகளை அன்றாடம் வாங்குவது போல பூசணிக்காயை நாம் அடிக்கடி வாங்குவதில்லை. ஆனால், பொங்கல் போன்ற விசேஷ காலங்களில் பூசணிக்காய் இல்லாமல் சமையல் நிறைவடையாது. குறிப்பாக, பொங்கல் அன்று செய்யப்படும் அந்த பூசணிக்காய் கூட்டு அல்லது குழம்பை சாதத்துடன் பிசைந்து சாப்பிடும் போது அதன் சுவையே தனித்துவமானது.

வீட்டில் ஒரு விருந்தாளி போல எப்போதாவதுதான் பூசணிக்காய் தலைகாட்டும் என்றாலும், அதன் உள்ளே ஒளிந்துள்ள சத்துக்கள் பிரமிக்க வைக்கின்றன. நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இந்த மஞ்சள் நிறக் காய், வெறும் சுவைக்காக மட்டுமின்றி, நம் உடல் ஆரோக்கியத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு அற்புதமான உணவு என்பதை பலரும் அறிவதில்லை. அந்த வகையில், பூசணிக்காய் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கண்பார்வை மற்றும் சரும ஆரோக்கியம்: பூசணிக்காயில் உள்ள மஞ்சள் நிறத்திற்கு காரணமே அதில் அதிகமுள்ள பீட்டா கரோட்டின் தான். கேரட் மற்றும் சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கைப் போலவே இதிலும் இந்த சத்து நிறைந்துள்ளது. இது குறித்து Mayoclinic நடத்திய ஆய்வில், பீட்டா கரோட்டின் உடலுக்குள் சென்றவுடன் வைட்டமின் A ஆக மாறுகிறது என்கிறது.

இந்த வைட்டமின் A கண்பார்வையை பாதுகாக்கவும், உடலை தொற்றும் கிருமிகளிடம் இருந்து போராடவும் உதவுகிறது. மேலும், இது ஆரோக்கியமான சருமம் மற்றும் எலும்புகளைப் பராமரிக்கவும், செல்களின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தவும் துணைபுரிகிறது. அரை கப் பூசணித் துண்டுகளைச் சாப்பிடுவதன் மூலம் ஒரு நாளைக்குத் தேவையான வைட்டமின் A-வை நாம் எளிதாகப் பெற முடியும்.

புற்றுநோய் தடுப்பு ஆற்றல்: பூசணிக்காய் மட்டுமல்லாது அதன் விதைகளும் மருத்துவ குணங்கள் கொண்டவை. பூசணி விதைகளில் நீரிழிவு மற்றும் புற்றுநோய்க்கு எதிரான பண்புகள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. National Library of Medicine நடத்திய ஆய்வின்படி, பூசணி விதைகளில் துத்தநாகம் (Zinc), பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம், பொட்டாசியம் மற்றும் செலினியம் போன்ற தாதுக்கள் அதிக அளவில் உள்ளன.

இவை உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களைக் குறைக்கவும், மூட்டுவலி மற்றும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுக்கவும் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகச் செயல்படுகின்றன. விதைகளைச் சாதாரணமாக வறுத்துச் சாப்பிடுவதே உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை அளிக்கும்.

ரத்த அழுத்தக் கட்டுப்பாடு: ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைப்பதில் பூசணிக்காய்க்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு. இதில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் ரத்த குழாய்களை சீராக வைக்க உதவுகின்றன. இது குறித்து Cleveland Clinic மேற்கொண்ட ஆய்வில், பூசணி விதைகளில் உள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய்கள் மற்றும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதைக் குறைக்க உதவுவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் பெருமளவு குறைகிறது. மேலும், எலும்புகளின் அடர்த்தியை அதிகரித்து எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள் வராமலும் பாதுகாக்கிறது.

உடல் எடை மேலாண்மை: உடல் எடையை குறைக்க விரும்புவோருக்கு பூசணிக்காய் ஒரு வரப்பிரசாதம். இதில் நார்ச்சத்து அதிகமாகவும், கலோரிகள் மிக குறைவாகவும் உள்ளன. பூசணிக்காயால் செய்யப்பட்ட உணவுகளை கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலே வயிறு நிறைந்த உணர்வு ஏற்படும். இதனால் நாம் தேவையற்ற நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடுவது தவிர்க்கப்படுகிறது.

செரிமான மண்டலத்தைச் சீராக்கி, மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை தீர்ப்பதிலும் பூசணிக்காய் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, உடல் எடையைக் குறைக்கத் திட்டமிடுபவர்கள் தங்கள் உணவில் தாராளமாகப் பூசணிக்காயைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

நிம்மதியான உறக்கம்: இன்றைய சூழலில் பலருக்கும் இருக்கும் பெரிய பிரச்சனை தூக்கமின்மை. பூசணி விதைகளில் 'டிரிப்டோபான்' என்ற அமினோ அமிலம் உள்ளது. இது உடலில் செரோடோனின் மற்றும் மெலடோனின் போன்ற ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த ஹார்மோன்களே மனிதர்களுக்கு ஆழ்ந்த மற்றும் நிம்மதியான உறக்கத்தை தரக்கூடியவை. இரவு தூங்குவதற்கு முன்பாகச் சில பூசணி விதைகளை சாப்பிடுவது தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தும் என நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டுவதற்கு தேவையான வைட்டமின் C, வைட்டமின் E, இரும்புச்சத்து மற்றும் ஃபோலேட் ஆகியவை பூசணிக்காயில் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலைத் தாக்கும் வைரஸ் தொற்றுகள், சளி மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்புகளுக்கு எதிராகப் போராட உடலுக்கு வலிமை அளிக்கின்றன.

மேலும், இதில் உள்ள வைட்டமின் C, சருமத்திற்குத் தேவையான கொலாஜனை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது. இது சூரியனின் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த புற ஊதா (UV) கதிர்களிடம் இருந்து நம் சருமத்தைப் பாதுகாத்து, சருமம் என்றும் இளமையுடன் இருக்கத் துணைபுரிகிறது.

ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் கவனத்திற்கு!

பூசணிக்காய் ஆரோக்கியமானது என்றாலும், ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் இதனைத் தவிர்ப்பது நல்லது. எதனையும் அளவோடு எடுத்துக் கொள்வதே சிறப்பு, பூசணிக்காயை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டால் உடல் நீர்ச்சத்து குறைபாட்டிற்கு உள்ளாக வாய்ப்புள்ளது.

இதையும் படிங்க: கோடை காலத்தில் வாக்கிங் செல்ல சிறந்த நேரம் எது? 10k இலக்கை அடைய இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

பூசணிக்காய் நன்மைகள்
NUTRIENTS IN PUMPKIN
HEALTH BENEFITS OF PUMPKIN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.