மூச்சு விடுவதில் சிரமமா? உங்கள் நுரையீரலை பலப்படுத்த உதவும் எளிய உணவுகள் இதோ!
Published : March 8, 2026 at 11:22 AM IST
காலையில் எழுந்ததும் வாசலில் வந்து ஒரு நிமிடம் நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுக்கும்போது கிடைக்கும் அந்த புத்துணர்ச்சிக்கு ஈடு இணை ஏதுமில்லை. ஆனால், சமீபகாலமாக பலருக்கும் அந்த மூச்சை இழுப்பதிலேயே ஒருவித சிரமம் இருப்பதை உணர முடிகிறது. கொஞ்சம் வேகமாக நடந்தாலோ, மாடிப் படிகளில் ஏறினாலோ மூச்சு வாங்குவது இப்போது பலருக்கும் இயல்பான ஒன்றாகிவிட்டது.
"வயதாகிவிட்டது, அதனால் தான் மூச்சு வாங்குகிறது" என்று நாமே சமாதானம் சொல்லிக் கொள்கிறோம். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. நம் நுரையீரலின் பலம் குறைந்து வருவதையே உடல் நமக்கு அப்படி உணர்த்துகிறது. சமையலறையில் தாளிக்கும்போது வரும் நெடி, தெருவில் நடக்கும்போது வரும் புகை என எல்லாமே நம் சுவாசத்தைப் பாதிக்கின்றன.
சளி பிடிப்பது, இருமல் வருவது போன்ற சாதாரண விஷயங்களைக் கூட நாம் அலட்சியப்படுத்துகிறோம். உண்மையில், இதயம் துடிப்பதைப் போலவே சுவாசிப்பதும் ஒரு தடையற்ற செயலாக இருக்க வேண்டும். நம் நுரையீரலைப் பாதுகாப்பது என்பது ஏதோ பெரிய மருத்துவச் சிகிச்சை அல்ல, நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவிலும், நாம் செய்யும் சின்னச் சின்ன மூச்சுப் பயிற்சிகளிலும் தான் அது ஒளிந்திருக்கிறது. அந்த வகையில், நுரையீரல் நல மீட்பு வாரமான இந்த சமயத்தில், நம் நுரையீரலை உணவின் மூலம் எப்படிப் பலப்படுத்தலாம் என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
நுரையீரல் நல மீட்பு வாரம் (Pulmonary Rehabilitation Week 2026)
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 8 முதல் மார்ச் 14 வரை 'நுரையீரல் நல மீட்பு வாரம்' கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஆஸ்துமா, நாள்பட்ட நுரையீரல் பாதிப்பு (COPD) அல்லது கோவிட் பாதிப்பிற்கு பிந்தைய சுவாச சிக்கல்கள் உள்ளவர்கள், எப்படி தங்களின் வாழ்க்கையை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரலாம் என்பதே இந்த வாரத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். நுரையீரல் பாதிப்பு என்பது வெறும் மருந்துகளால் மட்டும் சரியாவதில்லை, முறையான உடற்பயிற்சி, சரியான சுவாச நுட்பங்கள் மற்றும் சத்தான உணவு முறையே ஒருவரை முழுமையாகக் குணப்படுத்தும்.
மஞ்சள் பால்: இரவு தூங்கும் முன் ஒரு டம்ளர் சூடான மஞ்சள் பால் (Golden Milk) குடிப்பது நம் ஊரில் காலங்காலமாக இருக்கும் ஒரு சிறந்த பழக்கமாகும். மஞ்சளில் உள்ள 'குர்குமின்' ஒரு சக்திவாய்ந்த அழற்சி எதிர்ப்பு பொருளாக செயல்படுகிறது. இது நுரையீரலில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைப்பதோடு, சுவாச பாதையில் உள்ள கிருமிகளை அழித்து தூய்மையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது என்கிறது Harvard ஆய்வு. நாள்பட்ட இருமல் அல்லது நெஞ்சுச் சளி இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த இயற்கை மருந்தாகும்.
கீரை மற்றும் பருப்பு வகைகள்: பீன்ஸ், பருப்பு மற்றும் கீரை வகைகளில் இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம் மற்றும் வைட்டமின் சி ஆகியவை ஏராளமாக உள்ளன. இவை ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் பரிமாற்றத்தை சீராக்குவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. குறிப்பாக சிறுபருப்புடன் சேர்த்துக் கடைந்த கீரை போன்ற உணவுகள் ஜீரணிக்க மிகவும் எளிதானவை. இவை நுரையீரலின் திசுக்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை வழங்கி, மூச்சு விடுவதில் ஏற்படும் சிரமத்தைக் குறைக்கப் பெரிதும் உதவுகின்றன.
இஞ்சி டீ: சுவாசப் பாதையில் தேங்கியிருக்கும் தேவையற்ற சளியை வெளியேற்ற இஞ்சி ஒரு மிகச்சிறந்த இயற்கை மருந்தாகும். குளிர்காலத்திலோ அல்லது மாசு நிறைந்த இடங்களுக்குச் சென்று வந்த பிறகோ, ஒரு கப் இஞ்சி டீ குடிப்பது நுரையீரலுக்குப் புத்துயிர் அளிக்கும். இஞ்சியில் உள்ள மருத்துவக் குணங்கள் நுரையீரலில் உள்ள ரத்த நாளங்களைத் தளர்த்தி, சுவாசம் சீராக நடைபெற வழிவகை செய்கின்றன. இது தொண்டை கரகரப்பையும் உடனடியாகச் சரிசெய்யும்.
சிட்ரஸ் பழங்கள்: ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை மற்றும் சாத்துக்குடி போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களில் வைட்டமின் சி சத்து மிக அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைப் பலப்படுத்துவதோடு, நுரையீரலில் தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும் ஒரு கேடயமாகச் செயல்படுகிறது. இந்தப் பழங்கள் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றவும் உதவுகின்றன. இவற்றை அப்படியே பழமாகவோ அல்லது சாறாகவோ எடுத்துக்கொள்வது நுரையீரலுக்குத் தேவையான புத்துணர்ச்சியைத் தரும்.
பூண்டு மற்றும் வெங்காயம்: நமது அன்றாட சமையலில் பூண்டு மற்றும் வெங்காயம் முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கின்றன. பூண்டில் உள்ள 'அல்லிசின்' (Allicin) போன்ற சேர்மங்கள் நுரையீரலில் ஏற்படும் தொற்றுக்களை எதிர்த்துப் போராடும் திறன் கொண்டவை. இவை இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு, மறைமுகமாக நுரையீரலின் ரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக்குகின்றன. நாம் சாதாரணமாகச் செய்யும் ரசம் அல்லது குழம்புகளில் இவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்வதே நுரையீரலுக்கு நாம் செய்யும் ஒரு பெரிய உதவியாகும்.
கேரட் மற்றும் பீட்ரூட் சாலட்: கேரட்டில் உள்ள பீட்டா கரோட்டின் மற்றும் பீட்ரூட்டில் உள்ள இயற்கையான நைட்ரேட்டுகள் உடலில் ஆக்சிஜன் விநியோகத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. இது நுரையீரலின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, உடல் சோர்வடையாமல் இருக்க உதவுகிறது. ஒரு எளிய கேரட்-பீட்ரூட் சாலட் செய்து அதில் சிறிதளவு எலுமிச்சைச் சாறு கலந்து சாப்பிடுவது சுவையானது மட்டுமல்ல, நுரையீரலுக்குத் தேவையான உடனடி ஆற்றலையும் வழங்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவாகும்.
நட்ஸ் மற்றும் விதைகள்: பாதாம், அக்ரூட் மற்றும் ஆளி விதைகள் ஆகியவற்றில் ஆரோக்கியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் மெக்னீசியம் அதிகமுள்ளது. மெக்னீசியம் சத்தானது நுரையீரலைச் சுற்றியுள்ள தசைகளைத் தளர்வாக வைத்திருக்க உதவுகிறது, இதன் மூலம் மூச்சு விடுவது மிகவும் எளிதாகிறது. மாலை நேரங்களில் தேவையில்லாத தின்பண்டங்களுக்குப் பதிலாக இத்தகைய கொட்டை வகைகளைச் சாப்பிடுவது நுரையீரலின் ஆரோக்கியத்தை நீண்ட காலத்திற்குப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவும்.
தக்காளி சார்ந்த உணவுகள்: தக்காளியில் உள்ள 'லைகோபீன்' (Lycopene) என்னும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் நுரையீரலின் ஆரோக்கியத்திற்குப் பெரும் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. தக்காளி சூப், ரசம் அல்லது குழம்பு என எந்த வடிவில் தக்காளியைச் சேர்த்துக்கொண்டாலும் அது நுரையீரலின் செயல்பாட்டைச் சீராக வைத்திருக்க உதவும். இது காற்றில் உள்ள மாசுக்களால் நுரையீரலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறைக்கும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.