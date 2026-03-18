ஆண்களின் மலட்டுத்தன்மைக்கு முக்கிய காரணமாகும் காற்று மாசுபாடு - அதிர்ச்சி தரும் ஆய்வு!
கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆண்களிடையே அதிகரித்து வரும் மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனைக்கு, அவர்கள் நீண்ட காலமாக மோசமான காற்றில் வாழ்வது ஒரு முக்கிய காரணமாக உள்ளதாக சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : March 18, 2026 at 9:36 AM IST
நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு உறங்கும் வரை நாம் சுவாசிக்கும் காற்றை பற்றி பெரிய அளவில் சிந்திப்பதில்லை. வேலைக்கு செல்லும்போது சாலையில் இருக்கும் புகை, தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் என அனைத்தும் நம்மை சுற்றி ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத போர்வையாக படர்ந்துள்ளன.
"வெளியே போனால் தூசி அதிகமாக இருக்கிறது, மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கிறது" என்று சாதாரணமாக கடந்து போகிறோம். ஆனால், நாம் சுவாசிக்கும் இந்த நச்சுக்காற்று நமது நுரையீரலை தாண்டி, ஒரு ஆணின் தந்தை ஆகும் கனவையும் பாதிக்கக்கூடும் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை.
சமீபகாலமாக பல தம்பதியினர் குழந்தைப்பேறு தள்ளிப்போவதற்கு பல்வேறு காரணங்களை அடுக்கினாலும், நாம் வாழும் சூழலும் ஒரு முக்கிய காரணியாக மாறியுள்ளது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக தற்போது வெளியாகியுள்ள மருத்துவ ஆய்வு முடிவுகள், ஆண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தில் காற்று மாசு ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை மிக தெளிவாக விளக்குகின்றன.
காற்று மாசும் விந்தணு பாதிப்பும்
இந்திரா ஐவிஎஃப் (Indira IVF) நிறுவனம் நடத்திய புதிய ஆய்வின்படி, வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்து வரும் நச்சுத்தன்மைக்கும் ஆண்களின் மலட்டுத்தன்மைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, காற்று தர குறியீடு (AQI) 151-க்கு மேல் உள்ள அதிக மாசுபட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் ஆண்களுக்கு, சுத்தமான சூழலில் வசிப்பவர்களைக் காட்டிலும் விந்தணுக்களின் தரம் 11 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
ஆய்வின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்
இந்த ஆய்வானது "Evaluating the impact of environmental pollution on sperm DNA Fragmentation: A retrospective cohort analysis" என்ற தலைப்பில் நடத்தப்பட்டது. தொழில்மயமான நகரங்களில் காற்று மாசு அதிகரிக்க அதிகரிக்க, ஆண்களிடையே மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனையும் அதிகரித்து வருவதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) தரநிலைகளைப் பின்பற்றி மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆய்வில், காற்று மாசு குறைவாக உள்ள இடங்களில் (AQI 50-100) 69.3 சதவீத விந்தணு மாதிரிகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆனால், மாசு நடுத்தர அளவில் உள்ள இடங்களில் (AQI 101-150) விந்தணு தரம் 8.8 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இதுவே மிக அதிக மாசுள்ள இடங்களில் (AQI 151-க்கு மேல்) 11 சதவீத பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
டிஎன்ஏ சிதைவு
இந்த ஆய்வின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இது விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை அல்லது அதன் நகரும் தன்மையை மட்டும் ஆராயாமல், விந்தணுக்களில் உள்ள 'டிஎன்ஏ' (DNA) எனப்படும் மரபணுக்களின் சிதைவை மையமாக வைத்து நடத்தப்பட்டது. இது குறித்து விளக்கமளிக்கும் நிபுணர்கள், காற்று மாசு விந்தணுக்களின் மரபணு அமைப்பை நேரடியாகப் பாதிப்பதாகக் கூறுகின்றனர்.
21 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட 3,222 ஆண்களிடம் நாடு முழுவதும் உள்ள 120 மையங்களில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் விந்தணு டிஎன்ஏ சிதைவு 25 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருந்தால் அது ஆரோக்கியமானது என்றும், அதற்கு மேல் இருந்தால் பாதிப்பு என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டது.
நீண்டகால பாதிப்புகள்
இந்த பாதிப்பு என்பது வெறும் கருத்தரிப்பதில் உள்ள சிரமம் மட்டுமல்ல, இது பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் வளர்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். நகர்ப்புறங்களில் நீண்ட காலம் நச்சுக்காற்றைச் சுவாசிப்பது, விந்தணுக்களின் குரோமோசோம் ஒருமைப்பாட்டைச் சீர்குலைக்கிறது.
