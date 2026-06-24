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அடிக்கடி யோகர்ட் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்? அப்போ இத்தனை நன்மைகள் காத்திருக்கு!

சில வகையான யோகர்ட்டுகளில் புரோபயாடிக்ஸ் எனப்படும் நற்பண்புகள் கொண்ட பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன. இவை குடலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று உப்புசம், கேஸ் போன்ற செரிமானப் பிரச்சினைகளில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் அளிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 24, 2026 at 3:14 PM IST

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நம்மில் பலருக்கு உணவில் தயிர் இல்லை என்றால் அந்த உணவே முழுமையடையாது. வெயில் காலத்திற்கு உடலை குளிர்விக்கவும், செரிமானத்திற்கும் நாம் எப்போதும் தயிரை நாடுவது வழக்கம். இதேபோல் உலகளவில் மில்லியன் கணக்கான மக்களால் விரும்பப்படும் ஒரு அற்புதமான, ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுதான் யோகர்ட்.

பார்ப்பதற்குத் தயிர் போன்றே இருந்தாலும், இது தயாரிக்கும் முறையிலும், இதில் உள்ள சத்துக்களிலும் தனித்துவமானது. சுவைக்காக மட்டுமின்றி, நம் அன்றாட ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த யோகர்ட் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியமாகும்.

தயிர் - யோகர்ட்: என்ன வித்தியாசம்?

யோகர்ட் என்பது ஒரு பால் பொருளாகும். இது தயிரை போலவே தோற்றமளித்தாலும், பாலை புளிக்கவைக்க பிரத்யேகமான பாக்டீரியாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக, லாக்டோபாசில்லஸ் பல்காரிகஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தெர்மோபிலஸ் ஆகிய நற்பண்புகள் கொண்ட பாக்டீரியாக்களை பாலில் சேர்த்து, குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் புளிக்கவைப்பதன் மூலம் யோகர்ட் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதில் கால்சியம், வைட்டமின்கள், ரைபோஃப்ளாவின், பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.

நம் உடலின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்திற்கும் தேவையான பெரும்பாலான ஊட்டச்சத்துக்கள் யோகர்ட்டில் நிறைந்துள்ளன. இதில் அதிகளவில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ், பற்கள் மற்றும் எழும்புகளின் அடர்த்தியை அதிகரித்து அவற்றை வலுவாக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள வைட்டமின் பி2 மற்றும் பி12 சத்துக்கள் நரம்பு மண்டலத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.

இது மனச்சோர்வு மற்றும் இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை சீராக வைத்திருக்கவும், சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் பொலிவாக வைத்திருக்கவும் யோகர்ட் உதவுகிறது.

நன்மைகள் என்னென்ன?

ஒரு கப் யோகர்ட்டில் தோராயமாக 13 கிராம் புரதச்சத்து இருப்பதாக நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த அதிகப்படியான புரதச்சத்து நம் உடலுக்கு பல வழிகளில் நன்மை பயக்கிறது. புரதச்சத்து நிறைந்த உணவு என்பதால், இதை சாப்பிட்ட பிறகு நீண்ட நேரத்திற்கு பசி எடுக்காது.

இது தேவையில்லாத நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடுவதை தடுக்கிறது. உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு தசைகளின் வலிமைக்கும், தசை ரிகவரிக்கும் இது பெரிதும் உதவுகிறது. மேலும், ஓய்வு நேரத்தில் கூட உடலின் வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை அதிகரித்து, உடல் எடையை குறைப்பதற்கும், உடல் எடையை சீராக பராமரிப்பதற்கும் துணைபுரிகிறது.

சில வகையான யோகர்ட்டுகளில் புரோபயாடிக்ஸ் எனப்படும் நற்பண்புகள் கொண்ட பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன. இவை குடலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று உப்புசம், கேஸ் போன்ற செரிமானப் பிரச்சனைகளில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் அளிக்கின்றன. குடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலே உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இயல்பாகவே அதிகரிக்கும்.

மேலும், யோகர்ட்டில் உள்ள மெக்னீசியம், செலினியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற நுண் தாதுக்கள் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகின்றன. பொதுவாக இதில் வைட்டமின் டி இருப்பதில்லை, ஆனால் வைட்டமின் டி சேர்க்கப்பட்ட யோகர்ட் சந்தைகளில் கிடைக்கிறது. இதனை உட்கொள்வதன் மூலம் சளி மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற சாதாரண நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும்.

இதயத்திற்கு நல்லதா?

யோகர்ட்டை தொடர்ந்து உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்று பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இது ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் போன்ற இதய நோய் அபாய காரணிகளை கட்டுப்படுத்துகிறது. யோகர்ட்டில் உள்ள புரோபயாடிக்ஸ், உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகளின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை உடலில் சோடியத்தின் தாக்கத்தைக் குறைத்து, ரத்த நாளங்களை தளர்த்துவதன் மூலம் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைக்கின்றன.

தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் (National Library of Medicine) ஆய்வு முடிவின்படி, உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து யோகர்ட் சாப்பிட்டு வரும்போது, பெண்களுக்கு 17 சதவீதமும், ஆண்களுக்கு 21 சதவீதமும் இருதய நோய்கள் அல்லது மாரடைப்பு ஏற்படும் அபாயம் குறைவதாக தெரியவந்துள்ளது. எனவே, சுவைக்காக மட்டுமின்றி, ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கும், நம் அன்றாட உணவுப் பட்டியலில் யோகர்ட்டை சேர்த்துக் கொள்வது சிறந்த தேர்வாகும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5905602/

https://www.sciencedirect.com/science/article/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9455928/

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