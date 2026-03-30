மரபணு பரிசோதனை மூலம் நீரிழிவை முன்கூட்டியே கண்டறிய தனியார் மருத்துவமனை புதிய முயற்சி
இந்த சோதனை மூலம், அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கு முன்பே ஆபத்தை உணர்ந்து, வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் சரியான சிகிச்சையைத் திட்டமிட முடியும் என்று மருத்துவர் வி. மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 30, 2026 at 11:20 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் மரபியல் மற்றும் மல்டி-ஒமிக்ஸ் ஆராய்ச்சியை மேம்படுத்தி, மரபணு மாற்றத்தின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்கவும், நீரிழிவு நோய் பாதிப்பை முன்கூட்டியே கண்டறியவும் முடியும் என மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் வி. மோகன் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக, மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ப்ரீமாஸ் லைஃப் சயின்சஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை விரைவுபடுத்துவதும், நீரிழிவு நோய் போன்ற நாள்பட்ட நோய்கள் குறித்து விரிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலுமினா நிறுவனத்தின் அதிநவீன மரபணு வரிசைமுறை தொழில்நுட்பங்கள், ப்ரீமாஸ் லைப் சயின்சஸ் நிறுவனத்தின் நிபுணத்துவம் ஆகியவற்றின் மூலம் மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது ஆராய்ச்சித் திறன்களை மேம்படுத்த உள்ளது.
இதன் மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும், அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத் துறையைச் சேர்ந்த பலரையும் ஒன்றிணைத்து, மருத்துவச் சேவை மற்றும் ஆராய்ச்சிகளில், மரபியல் தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக இரு நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட உள்ளன.
இது குறித்து மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் மோகன் கூறும்போது, "நீரிழிவு நோய் போன்ற சிக்கலான நோய்களை நன்கு புரிந்துகொள்ளவும், அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தவும், நவீன தொழில்நுட்பங்களை மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளுடன் இணைத்துச் செயல்பட எங்கள் நிறுவனம் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. ப்ரீமாஸ் லைப் சயின்சஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம், மக்களுக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறைக்கும் ஏற்ற சிறப்பான மருத்துவத் தீர்வுகளை உருவாக்க முடியும். தறபொழுது உள்ள பரிசோதனை முறையில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் பரிசாேதனை முறையில் சிகிச்சை அளிக்கிறோம். மரபணு பரிசோதனை செய்யும் போது வகை 2 அல்லது மோனோஜெனிக் (MODY) நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான மரபணு ஆபத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது.
இந்த சோதனை மூலம், அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கு முன்பே ஆபத்தை உணர்ந்து, வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் சரியான சிகிச்சையைத் திட்டமிட முடியும். மேலும் குழந்தைகளுக்கு வரும் நீரிழிவு நோய் பாதிப்பையும் கண்டறிய முடியும். இதற்கான பரிசோதனைக்கு நோயாளிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்கமாட்டோம். ஆராய்ச்சிக்கான நிதியின் மூலம் ஆராய்ச்சி செய்து நீரிழிவு நோயின் புதிய மாற்றங்களை கண்டறிவோம்" என்று தெரவித்தார்.