இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் சர்க்கரை நோய்: தீர்வை நோக்கி ஈடிவி பாரத்தின் விழிப்புணர்வு பயணம்!

நீரிழிவு நோய் உருவெடுக்கும் விதம் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகளை துல்லியமாக விளக்கி, தேசத்தின் மிகப்பெரிய சுகாதார நெருக்கடியை முறியடிக்கும் ஒரு பெரும் முயற்சியாக ஈடிவி பாரத்தின் விழிப்புணர்வு பயணம் அமைந்துள்ளது.

இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் சர்க்கரை நோய்: தீர்வை நோக்கி ஈடிவி பாரத்தின் விழிப்புணர்வு பயணம்!
இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் சர்க்கரை நோய்: தீர்வை நோக்கி ஈடிவி பாரத்தின் விழிப்புணர்வு பயணம்! (Getty Images)
By Kasmin Fernandes

Published : April 20, 2026 at 1:30 PM IST

21-ம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமான பொது சுகாதார மாற்றத்தின் மையப்புள்ளியில் இன்று இந்தியா நிற்கிறது. நாட்டில் 10 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் நீரிழிவு நோயுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இன்னும் பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் தங்களுக்கு இந்நோய் இருப்பதையே அறியாமல் அதன் ஆரம்பகட்ட அறிகுறிகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இத்தகைய இக்கட்டான சூழலில் தான் ஈடிவி பாரத்தின் தேசிய நீரிழிவு விழிப்புணர்வு பயணம் தொடங்குகிறது. ஏனெனில், உலகத்தை மாற்றிய வலிமையான மருத்துவப் புரட்சிகள் பல நேரங்களில் ஆய்வகங்களில் தொடங்குவதில்லை, அவை மக்களிடையே ஏற்படும் விழிப்புணர்விலிருந்தே தொடங்குகின்றன.

பெங்களூருவில் இருக்கும் ஒரு மென்பொருள் வல்லுநர் முதல் ஒடிசாவின் குக்கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு விவசாயி வரை யாரையும் இந்த நோய் விட்டுவைப்பதில்லை. ஒரு காலத்தில் வசதி படைத்தவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் என்று கருதப்பட்ட இந்த நோய், இன்று நகர்ப்புறங்களைத் தாண்டி இந்தியாவின் மூலை முடுக்கெல்லாம் தனது வரைபடத்தை மாற்றியமைத்து வருகிறது.

  • மும்பை போன்ற பெருநகரங்களில் இடைவிடாத பயணம், துரித உணவுகள் மற்றும் கார்ப்பரேட் மன அழுத்தம் சர்க்கரை அளவை உயர்த்துகிறது என்றால், பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் வெண்ணெய் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவு கலாச்சாரம் உடல் ஆரோக்கியத்தைச் சிதைக்கிறது.
  • உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கரில் விவசாய உழைப்புக்கு ஆற்றல் தந்த அரிசியும் உருளைக்கிழங்கும், இன்று குறைந்த உடல் உழைப்பு காரணமாக நோய்க்கான காரணியாக மாறுகின்றன.
  • ஒடிசாவின் பழங்குடியின மாவட்டங்களில் ஒரு காலத்தில் அரிதாக இருந்த இந்த நோய், பாரம்பரிய உணவு முறைகள் கைவிடப்பட்டதால் இன்று வேகமெடுத்துள்ளது.
  • இமாச்சலப் பிரதேச மலைப்பகுதிகளில் தினமும் பல கிலோமீட்டர்கள் நடக்கும் மக்களிடையே கூட நீரிழிவு பாதிப்பு அதிகரித்து வருவது மருத்துவர்களையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அடுத்த நான்கு வாரங்களுக்கு, மாநிலம் வாரியாக இந்த மாற்றங்களை ஈடிவி பாரத் விரிவாக ஆராயவுள்ளது.

இந்த விழிப்புணர்வு பயணத்தில் முக்கிய நோக்கம், குடிமக்களுக்கு தகுந்த ஆதாரபூர்வமான அறிவை வழங்குவதும், நோய் குறித்த பயத்தையும் தவறான தகவல்களையும் போக்கி முறையான செயல்பாட்டுக்கு அவர்களை தயார் செய்வதும்தான்.

இது வெறும் தகவல்களை தருவது மட்டுமல்லாமல், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து நிபுணர்களின் நேர்காணல்கள், தரவு அறிக்கைகள் மற்றும் நிஜ வாழ்க்கை மனிதர்களின் கதைகள் மூலம் இந்தியாவின் நீரிழிவு நெருக்கடிக்கான ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்குவதாகும்.

  • நாட்டின் முன்னணி நீரிழிவு நிபுணரான டாக்டர் வி. மோகன் முதல் வளர்சிதை மாற்ற நிபுணர் டாக்டர் அனுப் மிஸ்ரா வரை பல மருத்துவ வல்லுநர்கள் இதில் தங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்கின்றனர். இந்தியர்கள் ஏன் உயிரியல் ரீதியாகவே இந்த நோய்க்கு அதிகம் ஆளாகிறார்கள் என்பதையும், உடல் பருமனாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்நோய் வரும் என்ற கட்டுக்கதையையும் இவர்கள் உடைக்கின்றனர்.
  • டாக்டர் சஞ்சய் ரெட்டி, டாக்டர் ராகேஷ் காலப்பலா மற்றும் டாக்டர் சைத்ரா ஜெயதேவ் போன்ற வல்லுநர்கள் நீரிழிவு நோய் எப்படி குடல் ஆரோக்கியத்தையும், கண்பார்வையையும் பாதிக்கிறது என்பதை விளக்குகின்றனர்.
  • ராஜஸ்தான், குஜராத் மற்றும் ராய்ப்பூர் போன்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் இணைந்து, மரபணு முதல் ஊட்டச்சத்து வரை இந்த நோயின் பல்வேறு முகங்களைக் காட்சிப்படுத்துகின்றனர்.
  • மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தேகம் "சர்க்கரை நோயை முழுமையாகக் குணப்படுத்த முடியுமா?" என்பது தான். அதே போல, பழங்கள் சாப்பிட கூடாதா? அரிசியை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டுமா? என்ற மூட நம்பிக்கை கேள்விகள் நிறைந்துள்ளன.
  • பல விளம்பரங்கள் நோயை வேரோடு அகற்றலாம் என்று கூறினாலும், மருத்துவ உலகம் இதை ‘Remission’ அல்லது தற்காலிகக் கட்டுப்பாடு என்றுதான் அழைக்கிறது. வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலம் மருந்தின்றி சர்க்கரை அளவைச் சீராக வைக்க முடியுமே தவிர, மீண்டும் பழைய தவறான பழக்கங்களுக்குத் திரும்பினால் நோய் மீண்டும் வரும் என்ற உண்மையை உரக்க சொல்கிறது.
  • இந்தியாவில் சுமார் 13.6 கோடி மக்கள் 'ப்ரீ-டயாபெட்டீஸ்' நிலையில் உள்ளனர். இதனை சரியான முறையில் கண்டறிந்து வாழ்க்கை முறையை மாற்றினால் நோயின் தீவிரத்தைத் தடுத்து நிறுத்தலாம்.
  • டெல்லியைச் சேர்ந்த 'சிறுதானிய ராணி' பல்லவி உபாத்யாய் போன்றவர்களின் கதைகள் இதற்குச் சிறந்த உதாரணம். அவர்கள் தங்களது உணவு முறையில் செய்த சிறிய மாற்றங்கள் எப்படிப் பெரிய பலனைத் தந்தது என்பதை இந்தத் தொகுப்பு விவரிக்கிறது.
உணவு என்பது இந்தியாவில் வெறும் ஊட்டச்சத்து மட்டுமல்ல, அது கலாச்சாரம் மற்றும் அடையாளம் சார்ந்தது. பஞ்சாபின் வெண்ணெய் கலந்த குழம்புகள் முதல் தென்னிந்தியாவின் அரிசி உணவுகள் வரை பாரம்பரிய உணவுகள் எப்படி நவீன வாழ்வியலில் சவாலாக மாறியுள்ளன என்பதை ஆராய்கிறது.

  • அதே நேரத்தில், மகாராஷ்டிராவின் சிறுதானிய மீட்பு மற்றும் ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லப்படும் மூலிகைகள் எப்படி நவீன மருத்துவத்தோடு இணைந்து செயல்பட முடியும் என்பதையும் இது தேடுகிறது.

இறுதியாக, இதற்கான தீர்வு என்பது மருந்துகளில் மட்டும் இல்லை. முறையான உடற்பயிற்சி, யோகா மற்றும் துல்லியமான ஊட்டச்சத்துத் திட்டங்கள் எனப் பல வழிகளில் இதற்கான தேடல் தொடர்கிறது.

  • மத்தியப் பிரதேசத்தின் இளம் விஞ்ஞானி பிரியான்ஷு நேமா போன்றவர்களின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு நம்பிக்கையைத் தருகின்றன. நீரிழிவற்ற இந்தியாவை உருவாக்குவது என்பது ஒரு தனிமனிதனால் சாத்தியமில்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் விழிப்புணர்வால் நிச்சயம் சாத்தியம். நீங்கள் எடுக்கும் ஒரு சிறிய ஆரோக்கியமான முடிவு, நம் தேசத்தின் அடுத்த அத்தியாயத்தை நலமானதாக மாற்றும்.

