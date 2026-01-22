கிராமப்புறப் பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் 'முன்கூட்டிய மாதவிடாய் நிறுத்தம்' - ஊட்டச்சத்து குறைபாடு தான் காரணமா?
இளம் வயதில் ஏற்படும் பிரசவங்கள் மற்றும் போதிய இடைவெளியற்ற அடுத்தடுத்த கர்ப்பங்கள் ஒரு பெண்ணின் உடலுக்கு அதீத அழுத்தத்தை கொடுத்து, இனப்பெருக்க செயல்பாட்டை விரைவில் முடிவுக்குக் கொண்டு வருகின்றன.
Published : January 22, 2026 at 1:46 PM IST
பெண்களின் வாழ்வில் மாதவிடாய் என்பது ஒரு இயற்கைசுழற்சி. அது பொதுவாக 45 முதல் 55 வயதிற்குள் முழுமையாக நிற்பதே இயல்பான உடலியல் மாற்றமாகும். இதனை 'மெனோபாஸ்' (Menopause) என்று அழைக்கிறோம். ஆனால், சமீபகாலமாக இந்தியப் பெண்களிடையே இந்த சுழற்சி மிகவும் முன்கூட்டியே நின்றுவிடுவது ஒரு கவலைக்குரிய போக்காக உருவெடுத்துள்ளது.
40 வயதிற்கு முன்பே இந்த நிலை ஏற்படுவதை 'முன்கூட்டிய மாதவிடாய் நிறுத்தம்' (Premature Menopause) என்றும், 40 முதல் 44 வயதிற்குள் ஏற்படுவதை 'துரித மாதவிடாய் நிறுத்தம்' (Early Menopause) என்றும் மருத்துவ உலகம் வரையறுக்கிறது. 2026-ஆம் ஆண்டிலும் இந்த நிலைக்கு ஆளாகும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது ஆய்வுகளின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (NFHS-5) வழங்கியுள்ள புள்ளிவிவரங்கள் மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. 15 முதல் 39 வயதிற்குட்பட்ட இளம் பெண்களில் 2.2 சதவீதம் பேருக்கு ஏற்கனவே மாதவிடாய் நின்றுவிட்டதாக அந்த அறிக்கை கூறுகிறது.
அதேபோல், 40 முதல் 44 வயதிற்குட்பட்ட பெண்களில் 16.2 சதவீதம் பேர் இந்த நிலையை எட்டியுள்ளனர். குறிப்பாக, நகரப்புறப் பெண்களை விட கிராமப்புறப் பெண்களே இந்தப் பாதிப்பிற்கு அதிக அளவில் ஆளாகிறார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
பிரச்சனைக்கு ஆளாகும் கிராமப்புறப் பெண்கள்!
கிராமப்புறப் பெண்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவதற்கு அவர்களின் வாழ்க்கைச் சூழலும் சமூகப் பொருளாதார நிலையும் முக்கியக் காரணங்களாக அமைகின்றன. வறுமை மற்றும் விழிப்புணர்வு இன்மை காரணமாக, அவர்களுக்குச் சரியான ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு கிடைப்பதில்லை.
குறிப்பாக, ரத்த சோகை எனப்படும் இரும்புச்சத்து குறைபாடு மற்றும் எலும்பு வலிமைக்குத் தேவையான கால்சியம் பற்றாக்குறை ஆகியவை இவர்களிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. போதிய ஓய்வின்றி தொடர்ச்சியாக கடினமான உடல் உழைப்பில் ஈடுபடுவதும், முறையான மருத்துவ வசதிகள் இன்றித் தவிப்பதும் இவர்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை வெகுவாகச் சிதைத்து, மாதவிடாய் நிறுத்தத்தை விரைவுபடுத்துகிறது.
மாதவிடாய் விரைவில் நிற்பதற்கு பின்னணியில் பல வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும் உள்ளன. தற்கால உணவு பழக்கத்தில் புகுந்துள்ள பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் எண்ணெய் தின்பண்டங்கள் ஹார்மோன் சமநிலையை சீர்குலைக்கின்றன. நேரடியாகப் புகைப்பிடித்தல் அல்லது பிறர் பிடிக்கும் புகையை நுகர்வது (Passive smoking) கூட கருப்பைச் சிதைவிற்கு வழிவகுக்கிறது.
மேலும், சிறு வயதிலேயே பூப்படைதல் மற்றும் 18 வயதிற்கு முன்பே குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் நிலையும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இளம் வயதில் ஏற்படும் பிரசவங்கள் மற்றும் போதிய இடைவெளியற்ற அடுத்தடுத்தக் கர்ப்பங்கள் ஒரு பெண்ணின் உடலுக்கு அதீத அழுத்தத்தைக் கொடுத்து, இனப்பெருக்கச் செயல்பாட்டை விரைவில் முடிவுக்குக் கொண்டு வருகின்றன.
உடல் சார்ந்த நோய்களும் இந்தப் பாதிப்பைத் தீவிரப்படுத்துகின்றன. இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் நீரிழிவு நோய் மற்றும் தைராய்டு சுரப்பியில் ஏற்படும் கோளாறுகள் பெண்களின் எண்டோகிரைன் மண்டலத்தை (Endocrine system) நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன. இவை ஹார்மோன் சுரப்பைச் சமச்சீரற்றதாக மாற்றி, மாதவிடாய் முன்கூட்டியே நிற்பதைத் தூண்டுகின்றன.
இவற்றுடன் நவீன காலத்து மன அழுத்தமும் ஒரு முக்கியக் காரணியாக இணைந்து கொள்கிறது. குடும்பப் பொறுப்பு, வேலைப்பளு மற்றும் பொருளாதாரச் சுமை போன்றவற்றால் ஏற்படும் அதீத மன அழுத்தம், மூளையின் பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் செயல்பாட்டைப் பாதித்து, கருப்பையின் ஆரோக்கியத்தைக் குறைக்கிறது.
விளைவுகள் என்னென்ன?
ஒரு பெண்ணின் உடலில் எலும்புகளின் வலிமைக்கும், இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் 'ஈஸ்ட்ரோஜன்' ஹார்மோன் மிக அவசியம். இந்த ஹார்மோன் சுரப்பு குறையும்போது, எலும்புத் தேய்மானம் (Osteoporosis) ஏற்பட்டு, மிகச் சாதாரண விபத்துகளில் கூட எலும்பு முறிவுகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது. இதயம் சார்ந்த நோய்கள் மற்றும் திடீர் மனநிலை மாற்றங்கள், அதீத பதற்றம், தூக்கமின்மை போன்ற உளவியல் ரீதியான சிக்கல்களையும் பெண்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.
இந்தச் சூழலைத் தவிர்க்கவும் எதிர்கொள்ளவும் முறையான தீர்வுகள் அவசியம். ஒரு பெண் தனது மாதவிடாய் சுழற்சியில் மாற்றம் தெரிவதை உணர்ந்தால், அதாவது 45 வயதிற்கு முன்பே மாதவிடாய் தள்ளிப்போவது அல்லது நின்றால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
திடீரென உடல் வெப்பமாதல், இரவு நேரங்களில் வியர்த்தல் மற்றும் முறையற்ற மாதவிடாய் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டவுடன் ஹார்மோன் பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது. இது முன்கூட்டியே கண்டறியப்பட்டால், தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனைகள் மூலம் பாதிப்புகளைக் குறைக்க முடியும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.