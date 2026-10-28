பிரசவத்திற்கு பிந்தைய 'போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரஷன்': எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? குழந்தையை எவ்வாறு பாதிக்கும்?
பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மனஅழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் பெண்களில் 38 சதவீதம் பேர் நீண்டகால மனஅழுத்த அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
Published : October 28, 2026 at 7:01 AM IST
குழந்தை பிறந்ததும் ஒவ்வொரு தாயின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியும் கொண்டாட்டமும் தான் நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்று உலகம் எதிர்பார்க்கிறது. ஆனால், நடைமுறையில் பல பெண்களுக்கு இந்த காலகட்டம் சொல்ல முடியாத மனப்போராட்டங்களும், விவரிக்க முடியாத பயமும், எல்லையற்ற சோர்வும் நிறைந்ததாகவே மாறுகிறது.
பிரசவம் முடிந்த சில நாட்களிலேயே தொடங்கும் இந்த உணர்வுப்பூர்வமான மாற்றங்கள், வெறும் உடற்சோர்வு என்று எளிதாக கடந்து செல்லக்கூடியவை அல்ல.
மகப்பேறுக்கு பிறகான மனஅழுத்தம் (Postpartum Depression) என்பது தாய்மார்களை அறியாமல் அவர்களை தாக்கும் ஒரு தீவிரமான மனநலப் பிரச்சனையாகும். இதனை சரியான நேரத்தில் புரிந்துகொள்ளாமல் போகும்போது, அது தாயின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மட்டுமின்றி, வளரும் குழந்தையின் எதிர்காலத்தையும் சேர்த்து பாதிக்கிறது.
எனவே, இந்த மனஅழுத்தத்தின் காலம், அதன் காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான வழிகளை பற்றி விரிவாக தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.
‘பேபி ப்ளூஸ்' மற்றும் பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மனஅழுத்தம்: வித்தியாசம் என்ன?
குழந்தை பிறந்த பிறகு சுமார் 80 சதவீத பெண்களுக்கு சோகம், படபடப்பு, காரணமே இல்லாத அழுகை மற்றும் கடுமையான சோர்வு போன்ற உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றன. இதனை 'பேபி ப்ளூஸ்' (Baby blues) என்று அழைப்பார்கள்.
இது இயல்பான ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படுவது. வழக்கமாக, குழந்தை பிறந்த 3 முதல் 5 நாட்களுக்குள் இந்த உணர்வுகள் தானாகவே மறைந்துவிடும். ஆனால், பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மனஅழுத்தம் (Postpartum Depression) என்பது அவ்வாறு எளிதில் மறையக்கூடியது அல்ல.
இது ஒரு தீவிரமான மருத்துவ நிலையாகும். ஆய்வுகளின்படி, பிரசவிக்கும் பெண்களில் சுமார் 15 சதவீதம் பேர், அதாவது 7 பெண்களில் ஒருவர் இந்த கடுமையான மனஅழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். பெரும்பாலும் குழந்தை பிறந்த முதல் 3 மாதங்களுக்குள் இதன் பாதிப்புகள் வெளியில் தெரிய தொடங்கும்.
இந்த மனஅழுத்தம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?
சரியான சிகிச்சையோ அல்லது குடும்பத்தினரின் ஆதரவோ கிடைக்காத பட்சத்தில், இந்த மனஅழுத்தம் பல மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் கூட தொடரக்கூடும்.
- நீடித்த பாதிப்பு: மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மனஅழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் பெண்களில் 38 சதவீதம் பேர் நீண்டகால மனஅழுத்த அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
- சிகிச்சை பெறுபவர்கள்: மருத்துவ உதவி அல்லது சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளும் பெண்களில் கூட 50 சதவீதம் பேருக்கு, குழந்தை பிறந்து ஒரு வருடம் கடந்த பின்பும் சில அறிகுறிகள் நீடிக்கின்றன.
- சிகிச்சை பெறாதவர்கள்: எந்தவித மருத்துவ சிகிச்சையும் பெறாத பெண்களில் 30 சதவீதம் பேருக்கு, குழந்தை பிறந்து 3 ஆண்டுகள் வரை இந்த மனஅழுத்த பாதிப்பு தொடர்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
குழந்தை பிறந்து 2 வாரங்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து மனவெறுமை, தீவிரமான சோகம் அல்லது உணர்ச்சியற்ற நிலை நீடித்தால், உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனையை பெற வேண்டியது அவசியம்.
காரணங்கள்
முதலாவதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இந்த மனஅழுத்தம் என்பது ஒரு தாய் செய்த தவறால் ஏற்படுவது அல்ல. இது பெண்களின் கட்டுப்பாட்டை மீறி உடலிலும் மனதிலும் நிகழும் மாற்றங்களால் ஏற்படுவது. இதனால் அவர்கள் மோசமான அம்மா என்று அர்த்தமாகாது.
சில குறிப்பிட்ட காரணிகள் இந்த மனஅழுத்தத்தின் அபாயத்தை உயர்த்துகின்றன:
- கர்ப்பத்திற்கு முன்போ அல்லது கர்ப்ப காலத்திலோ மனஅழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருத்தல்.
- குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் மனநல பிரச்சனைகள் அல்லது மனஅழுத்த வரலாறு இருத்தல்.
- கர்ப்ப காலத்தில் கணவர் அல்லது குடும்பத்தினரின் ஆதரவு குறைவாக இருத்தல்.
- பிரசவத்தின் போது ஏற்பட்ட மருத்துவ சிக்கல்கள், குறைப்பிரசவம் அல்லது ஆரோக்கிய குறைபாட்டுடன் குழந்தை பிறப்பது.
- பிரசவ காலத்தில் ஏற்படும் குடும்பப் பிரச்சனை, வேலை இழப்பு, நிதியிழப்பு அல்லது நெருங்கியவர்களின் இழப்பு.
- போதைப்பொருள் அல்லது மதுப்பழக்கம்.
- மேலும், கணவருடனான கசப்பான உறவு, பாலியல் ரீதியான பழைய கசப்பான அனுபவங்கள் மற்றும் தொடர்ச்சியான மன உளைச்சல் ஆகியவை இந்த மனஅழுத்தத்தை நீண்டகால பிரச்சினையாக மாற்றுகின்றன.
அறிகுறிகள் என்னென்ன?
இந்த மனஅழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தாய் பின்வரும் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தலாம்,
- எப்போதும் கவலை, சோகம் மற்றும் பய உணர்வோடு இருப்பது.
- தன் குழந்தை மீது அன்பை காட்ட முடியவில்லையோ அல்லது குழந்தையை சரியாக பார்த்துக்கொள்ள முடியாதோ என்ற குற்ற உணர்ச்சி.
- வழக்கத்தை விட அதிகமாக அழுவது, சட்டென்று கோபப்படுவது மற்றும் எரிச்சலடைவது.
- தூக்கமின்மை அல்லது அளவுக்கு அதிகமான தூக்கம்.
- பசியின்மை அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுதல்.
- தெளிவான காரணம் ஏதுமின்றி தலைவலி, உடல் வலி ஏற்படுதல்.
- யாரோடும் பேசாமல் தனிமையை நாடுவது, பிடித்த விஷயங்களில் கூட ஆர்வமில்லாமல் போவது.
- தன்னையோ அல்லது குழந்தையையோ காயப்படுத்தி கொள்ளும் எண்ணங்கள் தோன்றுவது.
- கவனச்சிதறல் மற்றும் முடிவெடுப்பதில் தடுமாற்றம்.
குழந்தையின் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
தாய்க்கு ஏற்படும் பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மனஅழுத்தம், தாய்க்கும் குழந்தைக்குமான பிணைப்பை தொடக்கத்திலேயே பாதிக்கிறது. முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்படாத போது, அது குழந்தையின் வளர்ச்சியிலும் பின்வரும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது,
- கற்றல் மற்றும் மொழித்திறன்: குழந்தையின் பேசும் திறன் மற்றும் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் திறன் தாமதமாகலாம்.
- நடத்தை மாற்றங்கள்: குழந்தை அடிக்கடி அழுவது, படபடப்பு மற்றும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவது.
- உடல் வளர்ச்சி: குழந்தையின் இயல்பான உடல் வளர்ச்சியில் தட்டுப்பாடு ஏற்படுதல் மற்றும் பின்நாட்களில் உடல் பருமன் (Obesity) ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிப்பது.
- சமூக வெளிப்பாடு: பள்ளிச் சூழலிலும் மற்ற குழந்தைகளோடு பழகும் போதும் பொருந்தி போவதில் சிரமம் ஏற்படுதல்.
மீண்டு வருவது எப்படி?
பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மனஅழுத்தத்திலிருந்து மீண்டு வர பல சிறப்பான மருத்துவ வழிகள் உள்ளன:
மருத்துவச் சிகிச்சை: மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு மனஅழுத்தத்தை குறைக்கும் 'அன்டிடிரஸண்ட்' (Antidepressants) மருந்துகளை 6 முதல் 12 மாதங்கள் வரை உட்கொள்ளலாம். தாய்ப்பாலூட்டுவதற்கு ஏற்ப பாதுகாப்பான மருந்துகளை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைப்பார்கள்.
ஆலோசனை மற்றும் உளவியல் சிகிச்சை: நிபுணர்களின் கவுன்சிலிங் மற்றும் 'காக்னிடிவ் பிஹேவியரல் தெரபி' (CBT) மூலமாக எதிர்மறை எண்ணங்களை மாற்றி நேர்மறை எண்ணங்களை வளர்க்க முடியும்.
காந்த அலை சிகிச்சை (Transcranial Magnetic Stimulation): மூளையின் நரம்பு செல்களை காந்த அலைகள் மூலம் தூண்டும் இந்த முறை முற்றிலும் பாதுகாப்பானது. தாய்ப்பாலூட்டுவதற்கும் எந்த தடங்கலும் தராது.
வீட்டில் செய்ய வேண்டிய எளிய மாற்றங்கள்:
- குழந்தை தூங்கும் நேரங்களில் தாயும் ஓய்வெடுப்பது மிக முக்கியம்.
- வீட்டு வேலைகளையும் குழந்தையைப் பராமரிக்கும் பொறுப்பையும் கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
- எல்லாவற்றையும் கச்சிதமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தைக் கைவிட்டு, தினமும் சிறிது நேரம் நடைப்பயிற்சி செய்வது மற்றும் நண்பர்களிடம் பேசுவது மனதை லேசாக்கும்.
ஆய்வு:
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/perinatal-depression
https://womenshealth.gov/mental-health/mental-health-conditions/postpartum-depression