காபி டூ கூல் டிரிங்க்ஸ்: உங்களை சுறுசுறுப்பாக்கும் பானங்கள் தான் மனஅழுத்தத்திற்கு காரணமா?
அதிக சர்க்கரை பயன்பாடு உடலின் மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் 'கார்டிசால்' ஹார்மோனின் சுழற்சியை பாதித்து, மனப்பதற்றத்தையும் படபடப்பையும் அதிகரிக்கிறது.
Published : October 1, 2026 at 11:06 AM IST
நாம் அன்றாடம் அருந்தும் பானங்கள் நமது உடல் புத்துணர்ச்சிக்கு மட்டுமல்லாமல், மூளையின் நரம்பு மண்டல செயல்பாட்டிற்கும் நேரடி தொடர்புடையவை. காலையில் குடிக்கப்படும் ஒரு கப் காபி முதல் மாலை வேளையில் பருகும் குளிர்பானங்கள் வரை, நாம் தேர்வு செய்யும் ஒவ்வொரு பானமும் நமது மன அமைதியையும் மனநிலையையும் நுட்பமாக மாற்றியமைக்கின்றன.
சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச மருத்துவ ஆய்வுகள், நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் பானங்களுக்கும் மன ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையே உள்ள ஆச்சரியமான முடிவுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
பெரும்பாலான சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் மற்றும் ஆற்றல் பானங்கள் (Energy drinks) மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையை அதிகரிக்கும் அபாயம் கொண்டவை என எச்சரிக்கப்படும் வேளையில், சர்க்கரை சேர்க்கப்படாத காபி மனநலனுக்கு நன்மை அளிக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
காபியிலுள்ள இயற்கை சத்துக்களும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களும் மூளையின் நரம்பு செயல்பாடுகளை சீராக பராமரிக்க உதவுகின்றன. பானங்கள் எவ்வாறு நமது மனநலனில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.
உலகளாவிய ஆய்வும் காபியின் நேர்மறை ஆற்றலும்
22 நாடுகளை சேர்ந்த 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களின் தரவுகளை கொண்டு, 59 ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்கை ஒன்று, பானங்களுக்கும் மனச்சோர்வுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குகிறது.
இதன்படி, இனிப்பூட்டப்பட்ட அல்லது செயற்கை சுவையூட்டப்பட்ட பானங்களை வழக்கமாக அருந்துபவர்களுக்கு மனச்சோர்வு (Depression) ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 18 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கிறது.
அதே சமயம், மிதமான அளவில் காபி அருந்துபவர்களுக்கு மனச்சோர்வு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு 13 சதவீதம் குறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. தினமும் மிதமான அளவில் காபி பருகும் பெண்களுக்கு மனச்சோர்வு அபாயம் 20 சதவீதம் வரை குறைகிறது என்றும் சில ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
காபி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
நரம்பு சமநிலை: காபியிலுள்ள காஃபின், மூளையில் சோர்வை உண்டாக்கும் 'அடீனோசின்' எனும் வேதிப்பொருளின் செயல்பாட்டை தடுத்து, மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தரும் டொபமைன் மற்றும் செரடோனின் சுரப்பை தூண்டுகிறது.
அழற்சி எதிர்ப்பு சக்தி: காபியில் நிறைந்துள்ள 'குளோரோஜெனிக் அமிலம்' போன்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மூளை பகுதிகளில் ஏற்படும் அழற்சியை குறைத்து மனச்சோர்விலிருந்து உடலை பாதுகாக்கின்றன.
முக்கிய குறிப்பு: இந்த நன்மைகள் அனைத்தும் சர்க்கரை சேர்க்கப்படாத அல்லது மிகக் குறைந்த சர்க்கரை கொண்ட காபிக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
சர்க்கரை பானங்களும் மன அழுத்தத்திற்கான காரணங்களும்
அதிகளவில் சர்க்கரை அல்லது செயற்கை இனிப்புகள் சேர்க்கப்பட்ட குளிர்பானங்கள், ஆற்றல் பானங்கள் மற்றும் பபிள் டீ (Bubble Tea) போன்ற பானங்கள் மூளையின் நரம்பியல் வேதியியலில் எதிர்மறையான மாற்றங்களை உண்டாக்குகின்றன.
ரத்த சர்க்கரை மாறுபாடு: இனிப்பு பானங்களை அருந்தும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயர்ந்து பின் சட்டென குறைகிறது. இது நரம்புகளின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கும் 'BDNF' எனும் புரதத்தின் அளவை குறைத்து, மனச்சோர்வை ஊக்குவிக்கிறது.
கார்டிசால் ஹார்மோன் சீர்கேடு: அதிக சர்க்கரை பயன்பாடு உடலின் மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் 'கார்டிசால்' ஹார்மோனின் சுழற்சியை பாதித்து, மனப்பதற்றத்தையும் படபடப்பையும் அதிகரிக்கிறது.
செரடோனின் வீழ்ச்சி: உடலில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது, மனநிலையை சீராக வைக்கும் 'செரடோனின்' உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு மனநிலை அடிக்கடி மாறுபடும் நிலை ஏற்படுகிறது.
செயற்கை இனிப்புகளும் பிற பானங்களும் தரும் தாக்கம்
சர்க்கரைக்கு மாற்றாக 'சுகர் ஃப்ரீ' அல்லது செயற்கை இனிப்புகள் சேர்க்கப்பட்ட பானங்களை பயன்படுத்துவது மனநலனுக்கு பாதுகாப்பானது அல்ல என்பதை ஆய்வுகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.
செயற்கை இனிப்பு பானங்கள்: சர்க்கரை பானங்களை போலவே, செயற்கை இனிப்புகள் சேர்க்கப்பட்ட பானங்களும் மனச்சோர்வு அபாயத்தை 30 சதவீதம் வரை உயர்த்துகின்றன.
பபுள் டீ மற்றும் ஆற்றல் பானங்கள்: பபுள் டீ அருந்துபவர்களுக்கு மனச்சோர்வு அபாயம் இருமடங்கிற்கும் அதிகமாகும் (2.62 மடங்கு) வாய்ப்புள்ளது. ஆற்றல் பானங்களில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரையும் காஃபினும் சேர்ந்து மனப்பதற்றத்தை அதிகரிக்கின்றன.
டீ: தேநீரில் சில நல்ல பண்புகள் இருந்தாலும், மனச்சோர்வை குறைப்பதில் காபியை போன்ற தெளிவான முடிவுகளை ஆய்வுகள் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.
எவ்வளவு காஃபின் உடலுக்கு உகந்தது?
காஃபின் மனநலனுக்கு நன்மை அளிப்பதாக இருந்தாலும், அது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அளவைப் பொறுத்தே அமைகிறது. நாளொன்றுக்கு 450 முதல் 600 மில்லிகிராம் வரையிலான காஃபின் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்தாலும், அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்ளும்போது அது தூக்கமின்மை மற்றும் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
மன ஆரோக்கியம் என்பது உணவுப் பழக்கம், மரபியல், தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி போன்ற பல காரணிகளைச் சார்ந்த ஒன்றாகும். இருப்பினும், நாம் அன்றாடம் பருகும் பானங்களில் அதிகச் சர்க்கரையைக் தவிர்த்து, மிதமான அளவில் இயற்கை காபியைத் தேர்ந்தெடுப்பது மனநிலையை நேர்மறையாக வைத்துக்கொள்ள உதவும் எளிய பழக்கமாகும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10260691/