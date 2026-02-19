நிம்மதியான தூக்கம் இல்லையா? காலையிலேயே 'ப்ரீ-டயாபடீஸ்' வர வாய்ப்பு - ஆய்வு சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்!
இந்தியாவில் சுமார் 13.6 கோடி மக்கள் 'ப்ரீ-டயாபடீஸ்' நிலையில் இருக்கிறார்கள்.
Published : February 19, 2026 at 11:00 AM IST
நம்மில் பலருக்கு இரவு சரியாக தூக்கம் வராமல் புரண்டு படுப்பது ஒரு பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது. "ஏதோ கொஞ்சம் தூக்கம் குறைந்துவிட்டது, அவ்வளவுதானே" என்று நாம் இதை சாதாரணமாக கடந்து போகிறோம். ஆனால், ஒரு இரவு நீங்கள் சரியாக தூங்கவில்லை என்றால் கூட, அடுத்த நாள் காலையில் உங்கள் உடல் 'ப்ரீ-டயாபடீஸ்' எனப்படும் நீரிழிவு நோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு செல்லக்கூடும் என்று சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று எச்சரிக்கிறது. Journal of Global Health இதழில் இந்த ஆய்வு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, சர்க்கரை நோய் என்பது நாம் சாப்பிடும் உணவு மற்றும் பரம்பரை தன்மையால் மட்டுமே வருகிறது என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், அதையும் தாண்டி 'தூக்கத்தின் தரம்' நமது ரத்த சர்க்கரை அளவை நேரடியாக தீர்மானிக்கிறது. ஒருவர் 6 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகத் தூங்கும்போது, அவரது உடலில் இன்சுலின் சரியாக வேலை செய்யாமல் போகிறது.
இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கிறது. இது சர்க்கரை நோய் என்று சொல்லும் அளவிற்கு மிக அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும், ஆரோக்கியமான அளவை விட அதிகமாக இருக்கும். இதையே மருத்துவர்கள் 'ப்ரீ-டயாபடீஸ்' என்கிறார்கள். இதை கவனிக்கத் தவறினால், அது நிரந்தரமான சர்க்கரை நோயாக மாற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
தூக்கத்திற்கும் சர்க்கரை அளவிற்கும் என்ன தொடர்பு? நமது உடல் ஒரு கடிகாரம் போலச் செயல்படுகிறது. நாம் ஆழ்ந்து உறங்கும் போதுதான், பகலில் நாம் சாப்பிட்ட உணவில் உள்ள சர்க்கரையை உடல் சரியாகப் பிரித்து ஆற்றலாக மாற்றும் என்கிறது NIH ஆய்வு. ஆனால் அடிக்கடி தூக்கம் கலைவது, சீரற்ற நேரத்தில் தூங்குவது போன்றவை இந்தச் செயல்பாட்டைத் தடுக்கின்றன.
தூக்கம் குறையும் போது உடலில் 'கார்டிசோல்' (Cortisol) என்ற அழுத்த ஹார்மோன் அதிகமாகச் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை எகிறச் செய்கிறது. ஒரு நாள் இரவு நீங்கள் சரியாகத் தூங்கவில்லை என்றால், மறுநாள் காலை உங்கள் உடல் சோர்வாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உள்ளுக்குள் ரத்த சர்க்கரை அளவும் தாறுமாறாக இருக்கும் என்பதை இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
5 லட்சம் பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு: தைவானில் சுமார் 5,34,238 நபர்களிடம் 1996 முதல் 2022 வரை மிக நீண்ட கால ஆய்வை மேற்கொண்டனர். இதில் 6 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகத் தூங்குபவர்களுக்கு ரத்த சர்க்கரை தொடர்பான பிரச்சனைகள் வருவது கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக, 6 முதல் 8 மணி நேரம் வரை நிம்மதியாகத் தூங்குபவர்களோடு ஒப்பிடும்போது, தூக்கம் குறைவானவர்களுக்கு மரணம் ஏற்படும் அபாயமும் அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இந்தியாவிற்கு இது ஏன் மிக முக்கியம்? சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, இந்தியாவில் சுமார் 13.6 கோடி மக்கள் 'ப்ரீ-டயாபடீஸ்' நிலையில் இருக்கிறார்கள். இதில் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், பலருக்குத் தங்களுக்கு இந்த நிலை இருப்பது தெரிவதே இல்லை. நகரத்து வாழ்க்கைமுறை, இரவு நேர வேலை, தூங்குவதற்கு முன் மொபைல் போன் பார்ப்பது, மன அழுத்தம் போன்றவை இந்தியர்களின் தூக்கத்தைக் கெடுக்கின்றன.
குறைந்த செலவில், எந்த மருந்தும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோயைத் தடுக்க ஒரே வழி சரியான தூக்க முறையைப் பின்பற்றுவதுதான் என ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
ஆழ்ந்த தூக்கத்தைப் பெற என்ன செய்வது?
- உங்கள் படுக்கையறை காற்றோட்டமாகவும், இதமான வெப்பநிலையிலும் இருக்க வேண்டும். பருத்தி ஆடைகளை அணிவது மற்றும் பருத்தி படுக்கை விரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது உடல் சூட்டைத் தணித்து நல்ல தூக்கத்தைத் தரும்.
- தினமும் இரவு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்வதையும், காலையில் ஒரே நேரத்தில் எழுவதையும் பழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் உடலின் உள் கடிகாரத்தைச் சீராக்கும்.
- தூங்குவதற்குச் சில மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே காபி, டீ குடிப்பதைத் தவிர்க்கவும். அதேபோல் மது அருந்துவதும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தைக் கெடுக்கும்.
- பகலில் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்கவும். ஆனால் படுக்கைக்குச் செல்வதற்குச் சற்று முன்பாக அதிக தண்ணீர் குடிப்பதை நிறுத்துங்கள். இல்லையெனில், சிறுநீர் கழிக்க அடிக்கடி எழுவதால் தூக்கம் கலைந்துவிடும்.
- தூங்குவதற்கு முன் மொபைல் போன் பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு, ஒரு புத்தகம் வாசிக்கலாம் அல்லது மெல்லிய இசையைக் கேட்கலாம். இது மூளையைத் தூக்கத்திற்குத் தயார் செய்யும்.
- கோடைக்காலத்தில் படுக்கைக்கு முன் குளிர்ந்த நீரிலும், குளிர்காலத்தில் கால்களுக்கு இதமான சூட்டிலும் குளிப்பது நல்ல தூக்கத்திற்கு உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.