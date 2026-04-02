உயிரை பறிக்கும் தவறான உணவுமுறை: ஆண்டுதோறும் 40 லட்சம் இதயங்களை முடக்கும் ஆபத்து!
Published : April 2, 2026 at 10:46 AM IST
நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவு என்பது வெறும் பசியை போக்குவதற்கானது மட்டுமல்ல, அது நமது உடலின் ஆரோக்கியத்தை நிர்ணயிக்கும் மிக முக்கியமான காரணி என்பதை அனைவரும் அறிவோம். நம்மில் பலர் இன்று நேரமின்மை காரணமாகவோ அல்லது சுவைக்காகவோ சத்து குறைந்த உணவுகளையும், அதிக உப்பு நிறைந்த பலகாரங்களையும் நாடுகிறோம்.
"உணவே மருந்து" என்ற பழமொழி மாறி, இன்று தவறான உணவு தேர்வுகளே நோய்க்கு காரணமாக மாறி வருகின்றன. சமீபத்தில் வெளியான ஒரு ஆய்வு, நாம் அன்றாடம் உட்கொள்ளும் உணவில் இருக்கும் குறைபாடுகள் எவ்வாறு இதய நோய்களுக்கும், உயிரிழப்புகளுக்கும் வழிவகுக்கின்றன என்பதைத் தரவுகளுடன் விளக்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, முழு தானியங்களைச் சேர்த்து கொள்ளாததும், உணவில் அதிக உப்பை பயன்படுத்துவதும் இதயத்திற்கு பெரிய ஆபத்தை விளைவிப்பதாக அந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
அமெரிக்காவின் மாசசூசெட்ஸ் பொது மருத்துவமனை மற்றும் தென்கொரியாவின் கியுங் ஹீ பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து, 'குளோபல் பர்டன் ஆஃப் டிசீஸ் ஸ்டடி' (Global Burden of Disease Study) என்ற விரிவான தரவுத்தளத்தை கொண்டு இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டன.
204 நாடுகளில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில், 2023-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் உலகம் முழுவதும் சுமார் 40.6 லட்சம் பேர் போதிய ஊட்டச்சத்தில்லாத அல்லது தவறான உணவுப் பழக்கத்தால் 'இஸ்கிமிக் இதய நோய்' (Ischaemic Heart Disease) காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.
இஸ்கிமிக் இதய நோய் என்றால் என்ன?
இஸ்கிமிக் இதய நோய் அல்லது கரோனரி தமனிக் கோளாறு என்பது இதயத் தசைகளுக்கு ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் குழாய்களில் (தமனிகள்) கொழுப்பு மற்றும் கால்சியம் படிந்து (Plaque), ரத்த ஓட்டத்தை தடுக்கும் ஒரு நிலையாகும். இதனால் இதயத்திற்கு தேவையான ரத்தம் செல்வது குறையும் போது, அது மாரடைப்பு உள்ளிட்ட ஆபத்தான நிலைகளுக்கு இட்டுச் செல்கிறது.
33 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம்
1990-ஆம் ஆண்டோடு ஒப்பிடும் போது, 2023-ல் உணவு சார்ந்த இதய நோய் உயிரிழப்புகள் 41.59 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன என்கிறது ஆய்வு. இருப்பினும், இதில் ஒரு நல்ல செய்தியும் உள்ளது. மக்கள்தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் மேம்பட்டதன் காரணமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள்தொகைக்கு (1,00,000 பேருக்கு) இத்தனை பேர் இறக்கிறார்கள் என்ற விகிதம் 44 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. அதாவது, 1990-ல் ஒரு லட்சம் பேருக்கு 80.62 பேர் இறந்த நிலையில், இப்போது அது 45.22 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
உயிரிழப்புக்கு காரணமான உணவு காரணிகள்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதய நோய்க்கு மிக முக்கியமான நான்கு உணவு பழக்கங்களை அடிகோடிட்டு காட்டியுள்ளனர்,
- நட்ஸ் மற்றும் விதைகள் (Nuts and Seeds) குறைவாக உண்ணுதல்: இது ஒரு லட்சம் பேரில் 9.87 பேர் உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமாகிறது.
- முழு தானியங்கள் (Whole Grains) குறைவாக உண்ணுதல்: தவிடு நீக்கப்படாத அரிசி, கேழ்வரகு, கம்பு போன்ற முழு தானியங்களைச் சேர்க்காதது 1 லட்சம் பேரில் 9.22 பேர் உயிரிழக்க வழிவகுக்கிறது.
- பழங்கள் குறைவாக உண்ணுதல்: அன்றாட உணவில் பழங்கள் இல்லாதது 1 லட்சம் பேரில் 7.25 பேரின் உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமாகிறது.
- அதிகப்படியான உப்பு: உணவில் உப்பு அதிகமாக சேர்ப்பது 1 லட்சம் பேரில் 7.15 பேர் உயிரிழப்புக்கு காரணமாகிறது.
நாடுகளுக்கிடையேயான வேறுபாடு: இந்த ஆய்வில் பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப பாதிப்புகள் மாறுபடுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு..
- குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருவாய் கொண்ட நாடுகள்: இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளில், சத்தான உணவுகள் (Protective foods) போதுமான அளவு கிடைக்காததே அல்லது உட்கொள்ளாததே இதய நோய்க்கு முக்கியக் காரணமாக உள்ளது.
- அதிக வருவாய் ஈட்டும் நாடுகள்: அதிக வருமானம் ஈட்டும் மக்கள் கொண்ட நாடுகளில், பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி (Processed meat) மற்றும் சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்களை (Sugary drinks) அதிகமாக பயன்படுத்துவதால் இதய நோய் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
வயதும் காரணமா?
உயிரிழப்புகள் 45 வயதுக்குட்பட்டவர்களை விட, 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களிடம் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. மேலும், உலகளவில் பல பகுதிகளில் இதய நோய் பாதிப்பு குறைந்து வந்தாலும், தென்கிழக்கு ஆசியா, தெற்காசியா (இந்தியா உட்பட), ஓசியானியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் மட்டும் இந்த பாதிப்பு இன்னும் குறையாமல் சவாலாகவே உள்ளது.
சுருக்கமாக சொன்னால், நாம் உண்ணும் உணவில் முழு தானியங்கள், பழங்கள், பருப்பு வகைகளை அதிகரித்து, உப்பையும் சர்க்கரையையும் குறைப்பதன் மூலம் இந்த ஆபத்திலிருந்து நம்மை தற்காத்து கொள்ள முடியும் என்பதை இந்த ஆய்வு மிக தெளிவாக உணர்த்துகிறது. நமது உணவு பழக்கத்தை மாற்றுவதே இதய ஆரோக்கியத்திற்கான எளிய மற்றும் சிறந்த வழியாகும்.
