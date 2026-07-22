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சினைப்பை நீர்க்கட்டி உள்ள பெண்களுக்கு மாரடைப்பு அபாயம்? எச்சரிக்கும் சர்வதேச ஆய்வு!

PMOS உள்ள பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்பு 3.45 சதவீதம் அதிகமாக இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 1:05 PM IST

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ஒரு காலத்தில் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்ற பாதிப்புகள் 50 அல்லது 60 வயதை கடந்தவர்களுக்குத்தான் வரும் என்ற எண்ணம் நம்மிடையே இருந்தது. ஆனால், சமீபகாலமாகவே இளம் வயதினருக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஏற்படும் இதய பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன.

இதற்கு பின்னணியில் பெண்களிடையே மிகவும் பொதுவாக காணப்படும் 'PMOS' (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome) எனப்படும் சினைப்பை ஹார்மோன் குறைபாடு முக்கிய காரணியாக இருக்கலாம் என்று அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட மருத்துவ ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. PCOS தான் தற்போது PMOS என்றழைக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

பொதுவாக, பெண்களுக்கு இந்த சினைப்பை பிரச்சனை இருந்தால் உடல் எடை அதிகரிப்பது, முகப்பருக்கள் வருவது மற்றும் மாதவிடாய் சீரற்று போவது போன்ற அறிகுறிகளே வெளிப்புறமாக தெரியும். ஆனால், இது வெறும் ஹார்மோன் அல்லது மாதவிடாய் சார்ந்த கோளாறு மட்டுமே அல்ல, இது பெண்களின் இதய ஆரோக்கியத்தையும், ரத்த நாளங்களையும் நேரடியாக பாதிக்கும் ஒரு தீவிரமான உடலியல் பிரச்சனை என்பதை இந்த ஆய்வு ஆதாரப்பூர்வமாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

24 லட்சம் பெண்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு

அமெரிக்காவில் உள்ள பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ரோசெஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், 2000 முதல் 2022 வரையிலான காலகட்டத்தில் 18 முதல் 50 வயதிற்குட்பட்ட லட்சக்கணக்கான பெண்களின் மருத்துவ தரவுகளை சேகரித்து ஆய்வை மேற்கொண்டனர். PMOS குறைபாடு உள்ள 4,13,450 பெண்களின் ஆரோக்கிய நிலையை, இந்த பிரச்சனை இல்லாத 20,67,250 சாதாரண பெண்களோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தபோது சில அதிர்ச்சி தரும் முடிவுகள் வெளியாகின.

மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாத ஆபத்து பல மடங்கு அதிகம்

ரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிந்து ரத்த ஓட்டம் தடைபடுவதால் ஏற்படும் இதய நோய்கள், PMOS குறைபாடு உள்ள இளம் பெண்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு, சாதாரண பெண்களை விட 4.4 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. மேலும், தனித்தனியான பாதிப்புகளை ஆராய்ந்தபோது கிடைத்த தகவல்களின் விவரம் பின்வருமாறு..

  • மாரடைப்பு: PMOS உள்ள பெண்களுக்கு மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்பு 3.45 மடங்கு அதிகம்.
  • பக்கவாதம்: மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் அடைபடுவதால் ஏற்படும் பக்கவாதம் வருவதற்கான ஆபத்து 3.50 மடங்கு அதிகம்.
  • தற்காலிக பக்கவாத தாக்குதல்: மூளைக்கு தற்காலிகமாக ரத்த ஓட்டம் தடைபடும் ஆபத்து சுமார் 5 மடங்கு அதிகம்.
  • ரத்த நாள அடைப்பு: உடலின் பிற உறுப்புகளுக்கு ரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் நரம்புகளில் கொழுப்பு அடைக்கும் நோய் வரும் ஆபத்து 4.98 மடங்கு அதிகம்.

PMOS ஏன் இதய பாதிப்பிற்கு காரணம்?

பொதுவாக, உடல்பருமன், அதிக ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் போன்றவைதான் இதய நோய்க்கு முக்கிய காரணம் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால், இந்த ஆய்வில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த பாரம்பரிய காரணிகளையெல்லாம் தனியாக பிரித்து ஆராய்ந்த பிறகும் கூட, PMOS உள்ள பெண்களுக்கு இதய நோய் ஆபத்து அதிகமாகவே இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

அதாவது, நாம் நினைக்கும் சர்க்கரை நோய், கொலஸ்ட்ரால், உடல்பருமன் போன்றவை இந்த ஆபத்தில் 36.3% அளவிற்கு மட்டுமே காரணமாக இருக்கின்றன. மீதமுள்ள பெரும் பகுதி ஆபத்திற்கு, இந்த PMOS குறைபாடே நேரடியாகவும் தனிச்சையாகவும் காரணமாக அமைகிறது.

இளம் வயதிலேயே பரிசோதனை அவசியம்

இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட மருத்துவர்கள் கூறுவது என்னவென்றால், PMOS குறைபாடு உள்ள பல பெண்கள் தங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் இதய நோய் வரக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது என்பதையே அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இதனால், அவர்களுக்கு நோயறிதலும் சிகிச்சையும் மிகவும் தாமதமாகவே கிடைக்கிறது.

எனவே, இளம் வயதிலேயே இந்த சினைப்பை குறைபாடு கண்டறியப்பட்ட பெண்கள், மாதவிடாயை சீராக்கும் சிகிச்சையோடு நின்றுவிடாமல், ரத்த அழுத்தம், ரத்த சர்க்கரை மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளையும் தவறாமல் பரிசோதித்து கொள்ள வேண்டும். ஆரம்பகாலத்திலேயே உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைப்பது, தினசரி உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்தை பின்பற்றுவது எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாத ஆபத்தைக் பெருமளவில் குறைக்கும்.

ஆய்வு:

https://www.pennmedicine.org/news/pmos-raises-risk-of-heart-disease

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TAGGED:

இதய பிரச்சனை
சினைப்பை கட்டி
PMOS LINKS TO HEART ATTACK
PCOS AND HEART DISEASE

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