சர்க்கரை நோயாளிகளை அதிகம் தாக்கும் டெங்கு காய்ச்சல்: எச்சரிக்கையாக இருப்பது எப்படி?
டெங்கு போன்ற தீவிர தொற்றுகளில் இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை எப்போதும் சீராக வைத்திருப்பதுதான். சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலுவாக இருக்கும்.
Published : July 26, 2026 at 11:07 AM IST
நம் வீடுகளிலோ அல்லது நமக்கு தெரிந்தவர்களிடையே இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் (டைப் 2 நீரிழிவு) இல்லாத குடும்பங்களே இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு அது பரவலாக இருக்கிறது. அதேபோல, மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே ஊரெங்கும் டெங்கு காய்ச்சல் பற்றிய பயமும் தொற்றிக்கொள்கிறது. பொதுவாகவே டெங்கு காய்ச்சல் வந்தால் உடல் தளர்ந்து போகும்.
ஆனால், சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், அது சாதாரண மனிதர்களை விட மிகவும் தீவிரமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றுவிடும் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் வரும்போது, ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவது மற்றும் ரத்த அழுத்தம் திடீரென குறைந்து அதிர்ச்சி நிலைக்கு செல்வது (Dengue Shock Syndrome) போன்ற ஆபத்துகள் வர அதிக வாய்ப்புள்ளது என எச்சரிக்கிறது ஆய்வு.
டெங்கு காய்ச்சல் ஏன் சர்க்கரை நோயாளிகளை அதிகம் தாக்குகிறது?
பொதுவாகவே ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது, உடலின் இயற்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சற்று பலவீனமடைந்துவிடும். இதனால் வைரஸ் கிருமிகள் உடலுக்குள் நுழையும் போது, அதை எதிர்த்து போராடும் திறன் உடலுக்கு குறைந்து போகிறது. இதுமட்டுமல்லாமல் மேலும் இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் உள்ளன.
முதலாவதாக, சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களின் ரத்த நாளங்கள் ஏற்கனவே லேசான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. டெங்கு வைரஸும் உடலுக்குள் சென்று ரத்த நாளங்களையே தாக்குகிறது. இதனால் ரத்தத்தில் உள்ள திரவ பகுதி ரத்த நாளங்களை விட்டு வெளியேறி, உடலில் ரத்த அழுத்தத்தை கடகடவென குறைத்துவிடும்.
இரண்டாவதாக, டெங்கு காய்ச்சல் வந்தாலே ரத்தத்தில் உள்ள தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை குறையும் என்பது நமக்கு தெரியும். சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த தட்டணுக்களின் இயல்பு நடவடிக்கை மந்தமாக இருக்கும். இப்போது டெங்குவும் சேரும்போது, உடலில் ரத்தப்போக்கு ஏற்படும் அபாயம் மிக அதிகமாகிவிடுகிறது.
காய்ச்சல் அடித்தால் உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?
மழைக்காலத்திலோ அல்லது டெங்கு பரவும் நேரத்திலோ சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு லேசாக காய்ச்சல் அடித்தாலும், சாதாரண காய்ச்சல்தான், மாத்திரை போட்டால் சரியாகிவிடும் என்று அலட்சியமாக இருக்கவே கூடாது.
- காய்ச்சல் வந்த முதல் நாளிலேயே மருத்துவரை சென்று பார்ப்பது நல்லது.
- மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி ரத்தத் தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் ரத்தத்தின் அடர்த்தி ஆகியவற்றை பரிசோதித்து கொள்ள வேண்டும்.
- உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம். ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடும்போது அடிக்கடி சிறுநீர் கழிந்து உடல் வறட்சியாகும். இன்னொரு பக்கம் டெங்கு காய்ச்சலும் உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தை உறிஞ்சிவிடும். அதனால் காய்ச்சல் நேரத்தில் நிறையத் தண்ணீர், இளநீர், கஞ்சி போன்ற திரவ உணவுகளை தொடர்ந்து குடித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.
அதேநேரத்தில், சர்க்கரை நோயோடு சேர்த்து சிறுநீரக பிரச்சனையோ அல்லது இதய பிரச்சனையோ இருப்பவர்கள், தாங்களாகவே அதிகளவில் தண்ணீர் குடிக்க கூடாது. அவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்ந்து, மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பிலேயே சிகிச்சையை பெற வேண்டும்.
ஆபத்தான அறிகுறிகள்
காய்ச்சல் இருக்கும் நேரத்தில் பின்வரும் அறிகுறிகளில் எது தென்பட்டாலும், ஒரு நிமிடம் கூட தாமதிக்காமல் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும்:
- இதயம் வழக்கம் போல இல்லாமல் மிக வேகமாக துடிப்பது.
- மூச்சு விடுவதில் சிரமம் அல்லது மூச்சு திணறல் ஏற்படுவது.
- தாங்க முடியாத வயிற்று வலி.
- கை, கால்களில் திடீரென வீக்கம் ஏற்படுவது.
- ரத்தப் பரிசோதனையில் தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை மிக வேகமாக சரிவது.
சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவதே ஒரே வழி!
டெங்கு போன்ற தீவிர தொற்றுகளில் இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை எப்போதும் சீராக வைத்திருப்பதுதான். சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலுவாக இருக்கும்.
பொதுவாக உடலில் எந்தவொரு காய்ச்சல் அல்லது தொற்று வந்தாலும் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென எகிறக்கூடும். எனவே காய்ச்சல் நேரத்தில் சர்க்கரை அளவை அடிக்கடி சோதிக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் மாத்திரைகள் சரியாக வேலை செய்யாது என்பதால், கல்லீரலை பாதுகாக்கவும் சர்க்கரையை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தவும் மருத்துவர்கள் தற்காலிகமாக இன்சுலின் ஊசிக்கு மாற சொல்வார்கள். அதற்கு தயங்க கூடாது.
குறிப்பாக, சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைக்காதவர்கள், அதிக உடல் பருமன் உள்ளவர்கள், ஏற்கனவே சிறுநீரக மற்றும் இதய நோய் உள்ளவர்கள் இந்த டெங்கு காலத்தில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590170220300157