ETV Bharat / health

சுவையான பலாப்பழம் அனைவருக்கும் ஆரோக்கியமானதா? இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சாப்பிடாதீங்க!

பழுக்காத பலாக்காய் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்று சில ஆய்வுகள் கூறினாலும், நன்கு பழுத்த பழத்தை சாப்பிடும்போது நீரிழிவு நோயாளிகள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 4, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

இயற்கை அன்னை நமக்கு வழங்கிய கொடைகளில் முக்கனிகளுக்கு தனி இடம் உண்டு. அதில் 'பலா' அதன் பிரம்மாண்டமான தோற்றத்திற்கும், நாவூறும் தேன் சுவைக்கும் பெயர் பெற்றது. தென்னிந்தியாவில் மட்டுமல்லாது, வட இந்தியாவில் 'கத்தாவ்' (Kathal) என்று அழைக்கப்படும் இப்பழம், இன்று உலகளவில் ஒரு 'சூப்பர் ஃபுட்' ஆக பார்க்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக, சைவ உணவை விரும்புபவர்களுக்கு இறைச்சிக்கு நிகரான ஒரு மாற்றாக (Meat Substitute) இது திகழ்கிறது. வைட்டமின் ஏ, சி, பொட்டாசியம் மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் குவியலாகக் கிடைப்பதால், இது ஆரோக்கியத்தின் சுரங்கமாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், "அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு" என்ற பழமொழி பலாப்பழத்திற்கு மிகச்சரியாகப் பொருந்தும்.

இதன் சுவை நம்மை ஈர்த்தாலும், ஒரு சிலரது உடல்வாகிற்கு இப்பழம் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் நோயின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கலாம். ஆரோக்கியமானது என்று கருதப்படும் ஒரு உணவு, சில நேரங்களில் மருந்துகளுடன் வினைபுரிந்து எதிர்மறையான விளைவுகளைத் தரக்கூடும்.

எனவே, யாரெல்லாம் இந்தப் பலாப்பழத்தைச் சாப்பிடும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும், எந்தெந்த உடல்நிலை உள்ளவர்கள் இதைக் கண்டிப்பாய் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிக அவசியம். பலாப்பழத்தைத் தவிர்க்க வேண்டியவர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

லேடெக்ஸ் (Latex) ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள்: இயற்கை ரப்பர் அல்லது லேடெக்ஸ் பொருட்களுக்கு ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் பலாப்பழத்தைச் சாப்பிடும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பலாப்பழத்தில் உள்ள சில வேதிப்பொருட்கள் லேடெக்ஸில் உள்ள புரதங்களைப் போலவே இருப்பதால், உடல் இதை ஒரு ஒவ்வாமை பொருளாகக் கருதி எதிர்வினை ஆற்றும்.

மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, லேடெக்ஸ் ஒவ்வாமை கொண்ட ஒரு பெண்மணி பலாப்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு உயிருக்கே ஆபத்தான 'அனாபிலாக்ஸிஸ்' (Anaphylaxis) நிலைக்குச் சென்றது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அரிப்பு, மூச்சுத்திணறல் அல்லது உதடு வீக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

நீரிழிவு (Diabetes) நோயாளிகள்: பலாப்பழம் இயற்கையிலேயே குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் போன்ற சர்க்கரைகளை கொண்டுள்ளது. இதன் 'கிளைசெமிக் குறியீடு' (GI) சற்று அதிகமாக இருப்பதால், இதை அதிகமாகச் சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென அதிகரிக்கக்கூடும்.

பழுக்காத பலாக்காய் சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்று சில ஆய்வுகள் கூறினாலும், நன்கு பழுத்த பழத்தை சாப்பிடும்போது நீரிழிவு நோயாளிகள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். புரதச்சத்து அல்லது நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுடன் மிகக் குறைந்த அளவில் மட்டுமே இதனை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சிறுநீரகப் பாதிப்பு உள்ளவர்கள்: சிறுநீரகக் கோளாறு (CKD) உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான தாது 'பொட்டாசியம்'. பலாப்பழத்தில் பொட்டாசியம் மிக அதிகமாக உள்ளது. ஆரோக்கியமான சிறுநீரகங்கள் உடலில் உள்ள உபரி பொட்டாசியத்தை வெளியேற்றிவிடும். ஆனால், சிறுநீரகங்கள் பலவீனமாக இருக்கும்போது, ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் தங்கி 'ஹைபர்கலீமியா' (Hyperkalaemia) என்ற நிலையை உருவாக்குகிறது. இது இதயத் துடிப்பு சீரற்றதாக மாறவும், சில நேரங்களில் மாரடைப்பு ஏற்படவும் காரணமாகலாம்.

செரிமானப் பிரச்சினைகள் கொண்டவர்கள்: பலாப்பழத்தில் நார்ச்சத்து (Fiber) அதிகளவில் உள்ளது. இது மலச்சிக்கலை தீர்க்கும் என்றாலும், செரிமான மண்டலம் உணர்திறன் கொண்டவர்களுக்கு (Sensitive Digestion) இது வயிற்று உப்புசம், வாயுத்தொல்லை மற்றும் வயிற்றுப்போக்கை உண்டாக்கலாம். குறிப்பாக, எரிச்சலூட்டும் குடல் நோய்க்குறி (IBS) உள்ளவர்கள் பலாப்பழத்தை உட்கொண்டால் குடலில் நொதித்தல் ஏற்பட்டு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும்.

கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்: கர்ப்ப காலத்தில் பலாப்பழம் சாப்பிடுவது முற்றிலும் ஆபத்தானது அல்ல, ஆனால் அளவோடு இருக்க வேண்டும். இதில் உள்ள மலமிளக்கித் தன்மை (Laxative property) மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து காரணமாக, கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் காலை நேர சோர்வு (Morning sickness) மற்றும் வயிற்று அசௌகரியங்களை இது அதிகப்படுத்தலாம். மேலும், கர்ப்பகால நீரிழிவு (Gestational Diabetes) உள்ள பெண்கள் இந்தப் பழத்தின் இனிப்புத் தன்மையால் சர்க்கரை அளவு மாறுபடுவதைத் தவிர்க்க இதனைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

பலாப்பழம் ஒரு அற்புதமான வெப்பமண்டலக் கனி என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை. இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலுக்கு வலிமையைத் தருகின்றன. இருப்பினும், மேற்சொன்ன உடல்நலக் குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் இந்தப் பழத்தை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதற்கு முன்பு ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணரையோ அல்லது மருத்துவரையோ கலந்தாலோசிப்பது பாதுகாப்பானது.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

JACKFRUIT SIDEEFFECTS
பழாப்பழம்
CAN DIABETIC EAT JACKFRUIT
WHO SHOULD NOT EAT JACKFRUIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.