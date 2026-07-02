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மாரடைப்பு அபாயத்தை குறைக்கும் தசை அடர்த்தி: சர்வதேச ஆய்வில் சுவாரசிய தகவல்!

வயது, பாலினம் மற்றும் ரத்த குழாய்களில் படிந்திருக்கும் கால்சியத்தின் அளவு போன்ற மற்ற ஆபத்து காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்ட பிறகும், தசை வலிமை உள்ளவர்களுக்கு மாரடைப்பு அபாயம் குறைவாகவே இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 2, 2026 at 3:09 PM IST

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நம் உடலின் தசை வலிமைக்கும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதை எடின்பர்க் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மார்பு மற்றும் முதுகு பகுதியில் நல்ல அடர்த்தியான தசை அமைப்பை கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான அல்லது முன்கூட்டியே உயிரிழப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு என்று செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தின் உதவியோடு நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

உடல் நலம் என்று வரும்போது நம்மில் பலரும் உடல் எடையை குறைப்பதிலும், தொப்பையை கட்டுப்படுத்துவதிலும் தான் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம். ஆனால், நம் அன்றாட வேலைகளான நிமிர்ந்து உட்காருவது, நடப்பது, குனிந்து பொருட்களை எடுப்பது போன்ற அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் அஸ்திவாரமாக இருப்பது நமது மார்பு மற்றும் முதுகு பகுதி தசைகள் தான்.

நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் என்பதை வெறும் எடையை வைத்து மட்டும் முடிவு செய்ய முடியாது, நம் உடலில் உள்ள தசைகளின் தரமும் அதற்கு மிக முக்கியம் என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு உணர்த்துகிறது. பிரிட்டிஷ் ஹார்ட் பவுண்டேஷன் (British Heart Foundation) நிதியுதவியுடன், எடின்பர்க் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 'ரேடியாலஜி' என்ற மருத்துவ இதழில் இந்த ஆய்வு முடிவை வெளியிட்டுள்ளனர். மாரடைப்பு வராமல் தடுக்க நம் அன்றாட வாழ்வில் உடற்பயிற்சி செய்து உடலின் முக்கிய தசை பகுதிகளை வலிமையாக வைத்திருப்பது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆய்வு எவ்வாறு நடத்தப்பட்டது?

நெஞ்சு வலி காரணமாக மருத்துவமனைக்கு சென்று, வழக்கமான 'சிசிடிஏ' (CCTA - Coronary Computed Tomography Angiogram) எனப்படும் இதய ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து கொண்ட சுமார் 1,700-க்கும் மேற்பட்ட நபர்களின் தரவுகள் இந்த ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. இதில் பங்கேற்றவர்களில் பெரும்பாலானோர் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்.

வழக்கமாக இந்த ஸ்கேன் பரிசோதனை, இதயத்திற்கு ரத்தம் செல்லும் குழாய்களில் அடைப்பு அல்லது சுருக்கம் உள்ளதா என்பதை கண்டறிய மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். ஆனால், இந்த ஆராய்ச்சி குழுவினர் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, அந்த ஸ்கேன் படங்களை இன்னும் ஆழமாக ஆராய்ந்தனர்.

மனித உடலால் சில மணிநேரங்கள் செய்ய வேண்டிய துல்லியமான கணக்கீடுகளை, இந்த AI தொழில்நுட்பம் வெறும் ஒரு நிமிடத்திற்குள் செய்து முடித்தது. இதன் மூலம் நோயாளிகளின் மார்பு, முதுகு பகுதி தசைகள், எலும்புகள் மற்றும் தசைகளுக்குள் இருக்கும் கொழுப்பின் அளவு ஆகியவை துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டன.

தசை அடர்த்தி (Muscle Density) என்றால் என்ன?

ஸ்கேன் படங்களில் தசைகள் எவ்வளவு பிரகாசமாக அல்லது இருண்டதாக தெரிகின்றன என்பதை வைத்து தசை அடர்த்தி கணக்கிடப்படுகிறது. ஸ்கேன் படம் பிரகாசமாக இருந்தால், அங்கு நல்ல தரமான, அடர்த்தியான தசை உள்ளது என்று அர்த்தம். மாறாக, படம் இருண்டதாக இருந்தால், தசைகளுக்குள் அதிகப்படியான கொழுப்பு படிந்திருக்கிறது என்று பொருள். தசைகளுக்குள் கொழுப்பு சேர்வது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல என்பதை இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

ஆராய்ச்சியாளர்கள் நோயாளிகளின் தசை தரத்தை வகைப்படுத்தி, அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு அவர்களின் மருத்துவ பதிவுகளை கண்காணித்தனர். அதன் விவரம் பின்வருமாறு..

  • 31% குறைந்த மாரடைப்பு அபாயம்: ஸ்கேன் பிரகாசத்தின் அளவு (தசையின் தரம்) ஒவ்வொரு 10 புள்ளிகள் அதிகரிக்கும் போதும், அந்த நபருக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 31 சதவீதம் குறைவது தெரியவந்துள்ளது.
  • 39% நீண்ட ஆயுள்: நல்ல தசை அடர்த்தி கொண்ட நபர்கள், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் முன்கூட்டியே உயிரிழப்பதற்கான வாய்ப்பு 39 சதவீதம் குறைவாக இருந்தது.

வயது, பாலினம் மற்றும் ரத்த குழாய்களில் படிந்திருக்கும் கால்சியத்தின் அளவு போன்ற மற்ற ஆபத்து காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்ட பிறகும், தசை வலிமை உள்ளவர்களுக்கு மாரடைப்பு அபாயம் குறைவாகவே இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தசை அளவை விட தசை தரமே முக்கியம்

இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், தசையின் அளவு பெரியதாக இருப்பதற்கும் மாரடைப்பு தடுப்பிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. மாறாக, தசையின் தரம், அதாவது கொழுப்பு இல்லாத அடர்த்தியான தசை மட்டுமே இதயத்தை பாதுகாக்கிறது.

முதுகு தசைகள், மார்பின் பக்கவாட்டு தசைகள் மற்றும் விலா எலும்புகளுக்கு இடையே உள்ள தசைகள் நல்ல தரத்துடன் இருக்கும்போது, அவர்கள் அதிக உடல் உழைப்பு கொண்டவர்களாகவும், சுறுசுறுப்பானவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். இதுவே அவர்களின் இதயத்திற்கு பாதுகாப்பு அரணாக மாறுகிறது.

எதிர்கால மருத்துவப் பயன்பாடு

இந்த ஆய்வு முடிவு எதிர்காலத்தில் மருத்துவத்துறையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். இதய பரிசோதனைக்காக ஸ்கேன் செய்ய வரும் நபர்களுக்கு, அவர்களின் தசை தரத்தையும் AI மூலம் எளிதாக கணக்கிட முடியும்.

இதன் மூலம் தசை வலிமை குறைவாக உள்ள, அதாவது மாரடைப்பு வர அதிக வாய்ப்புள்ள நபர்களை முன்கூட்டியே கண்டறியலாம். அவர்களுக்கு தகுந்த உடற்பயிற்சி ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கும், தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைப்பதற்கும், தேவைப்பட்டால் 'ஸ்டேடின்ஸ்' (Statins) போன்ற மருந்துகளை முன்கூட்டியே பரிந்துரைப்பதற்கும் இது மருத்துவர்களுக்கு உதவும். இருப்பினும், இதை முழுமையாக நடைமுறைக்குக் கொண்டு வருவதற்கு முன் இன்னும் கூடுதல் ஆராய்ச்சிகள் தேவை என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

நம் இதயத்தை பாதுகாக்க ஜிம்மிற்கு சென்று பெரிய அளவில் தசைகளை வளர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நடைப்பயிற்சி, சைக்கிள் ஓட்டுதல், பிளாங்க்ஸ், யோகா மற்றும் பைலேட்ஸ் போன்ற எளிய அன்றாட உடற்பயிற்சிகளின் மூலமே நம் உடலின் மைய தசைகளின் அடர்த்தியை அதிகரிக்க முடியும். தசை தரமாக இருந்தால் இதயம் நலமாக இருக்கும் என்ற எதார்த்தத்தை உணர்ந்து, ஏதேனும் ஒரு உடற்பயிற்சியை நம் வாழ்நாளின் ஒரு பகுதியாக மாற்றிக் கொள்வதே ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

ஆய்வு:

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.251821

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TAGGED:

HEART ATTACK CHANCES
இதய ஆரோக்கியம்
தசை வலிமை
STRONG MUSCLES STRONG HEART

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