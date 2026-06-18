விலை உயர்ந்த வெல்னஸ் டிரெண்டுகளுக்கு குட்-பை: பாரம்பரிய இந்திய உணவுகளை நோக்கி திரும்பும் மக்கள்!
எந்த உணவு நல்லது, எதில் அதிக சத்துக்கள் இருக்கின்றன என்று ஓயாமல் சிந்திப்பது, உணவை ரசித்து உண்பதற்கு பதிலாக ஒருவித பயத்தையும் சலிப்பையுமே தருகிறது.
Published : June 18, 2026 at 3:31 PM IST
வீட்டு சமையலறையில் அம்மா தரும் ஒரு கிளாஸ் பால், மதிய உணவோடு சேர்த்துக்கொள்ளும் கெட்டி தயிர், இரவு சப்பாத்திக்கு தொட்டு கொள்ளும் குருமா, மேலே லேசாக தடவப்படும் நெய்... இவையெல்லாம் நம் அன்றாட வாழ்வோடு பிணைந்த எளிய உணவுகள்.
ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றாலே ஏதோ பல வண்ண டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட புரோட்டீன் பவுடர்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் விலையுயர்ந்த சூப்பர் புட்ஸ் மற்றும் கடுமையான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மட்டும் தான் வழி என்ற எண்ணம் நம்மிடையே பரவலாக உருவாக்கப்பட்டது.
காலையில் கண் விழித்தது முதல் இரவு தூங்க செல்லும் வரை என்ன சாப்பிட வேண்டும், எத்தனை கலோரிகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று மொபைல் செயலிகளில் கணக்கு பார்த்து சாப்பிட்டு களைத்துப்போனவர்கள் இன்று ஏராளம். சமையலறையை ஒரு டயட் பரிசோதனைக்கூடமாக மாற்றி, உண்பதையே ஒரு பெரும் கடமையாக நினைத்து ஓடிய இந்த ஓட்டத்தில், இப்போது மக்களுக்கு ஒரு நிதானமும் சலிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது என்றால் மிகையில்லை.
இந்த டயட் சலிப்பு காரணமாகவே, மக்கள் மெதுவாக அதிலிருந்து பின்வாங்கி, தங்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான, தங்களின் வீடுகளில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் எளிய இந்திய உணவுகளை நோக்கி மீண்டும் நகர தொடங்கியுள்ளனர்.
ஆரோக்கியத்தின் பெயரால் நுகர்வோர் மீது திணிக்கப்படும் வணிகரீதியான உணவுப் பொருட்களும், அடிக்கடி மாறும் டயட் டிரெண்டுகளும் மக்களுக்கு நன்மையை விட ஒருவித மன அழுத்தத்தையும், தேவையற்ற பொருளாதார சுமையையும் ஏற்படுத்துவதாக பல்வேறு சமூக மற்றும் மருத்துவ ரீதியான ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
எந்த உணவு நல்லது, எதில் அதிக சத்துக்கள் இருக்கின்றன என்று ஓயாமல் சிந்திப்பது, உணவை ரசித்து உண்பதற்கு பதிலாக ஒருவித பயத்தையும் சலிப்பையுமே தருகிறது. இதன் காரணமாகவே, மக்கள் பலரும் தீவிரமான அல்லது கடுமையான டயட் முறைகளை தவிர்த்து, நீண்ட காலத்திற்கு தங்களால் எதை தொடர்ந்து நிம்மதியாக பின்பற்ற முடியுமோ, அத்தகைய எளிய பழக்கவழக்கங்களுக்கு மாறி வருகிறார்கள்.
விலை உயரும் சப்ளிமெண்டுகளும் மாற்று வழிகளும்
உலக அளவில் வே புரோட்டீன் போன்ற செயற்கை சப்ளிமெண்டுகளின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதும் இந்த மாற்றத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணியாக அமைந்துள்ளது. அதிக பணம் கொடுத்து இத்தகைய செயற்கையான உணவுப் பொருட்களை வாங்கி, தினமும் கணக்கு வழக்கு பார்த்து சாப்பிடுவது சராசரி குடும்பங்களுக்கு பெரிய பொருளாதார சவாலாக மாறியுள்ளது.
இதற்கு மாறாக, நம் வீட்டுப் பால், தயிர், பன்னீர் போன்ற அன்றாட இந்திய உணவுகள் மிகக் குறைந்த செலவில், எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த மூலங்களாக இருக்கின்றன. இவை நம் உடலுக்கு தேவையான புரதச்சத்தையும், ஆற்றலையும் எவ்வித பக்கவிளைவுகளும் இன்றி இயற்கையான முறையிலேயே வழங்குகின்றன என்று ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
பாரம்பரிய உணவுகளின் மீதான புதிய பார்வை
நமது பாரம்பரிய இந்திய உணவுகள் என்பவை ஏதோ திடீரென கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய மாற்று உணவுகள் அல்ல. அவை தலைமுறை தலைமுறையாக நம் முன்னோர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு, சத்துக்கள் நிரம்பியது என நிரூபிக்கப்பட்டவை. இந்த உணவுகள் நம் கலாச்சாரத்தோடும், நம்முடைய உடலமைப்போடும், வாழும் சூழலோடும் நெருங்கிய தொடர்புடையவை.
மிக முக்கியமாக, இந்த உணவுகளை சாப்பிடும்போது நமக்கு எந்தவித குற்ற உணர்ச்சியோ அல்லது மன கட்டுப்பாடுகளோ தோன்றுவதில்லை. மன நிறைவோடு சாப்பிடும் எளிய உணவே உடலுக்கு முழுமையான ஆரோக்கியத்தை தரும் என்பதை மக்கள் இப்போது புரிந்து கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர்.
நிலையான ஆரோக்கியமே நுகர்வோரின் இலக்கு
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை என்பது ஏதோ ஒரு சில மாதங்கள் மட்டும் தீவிரமாகப்பின்பற்றிவிட்டு கைவிடும் தற்காலிகமான விஷயம் அல்ல. அது நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்முடன் பயணிக்க வேண்டிய ஒன்று. எனவே, உடலை வருத்திக்கொண்டு சப்ளிமெண்டுகளை தேடி ஓடுவதை விட, நம் வீட்டில் இருக்கும் சத்துமிக்க எளிய உணவுகளை சரியான அளவில் எடுத்துக்கொள்வதே சிறந்தது என்ற நிதர்சனமான உண்மை நுகர்வோரிடம் பரவலாக ஏற்பட்டுள்ளது. தீவிரமான உடற்பயிற்சிகளும், ஆடம்பரமான டயட் உணவுகளும் மட்டுமே ஒருவரை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க முடியும் என்ற பிம்பம் உடைந்து வருகிறது.
மாற்றத்தை நோக்கி நகரும் சமுதாயம்
சுருக்கமாக சொன்னால், இந்த டயட் சலிப்பு என்பது ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய ஒரு புதிய தேடலின் தொடக்கமாகும். எடை குறைப்பு அல்லது கட்டுக்கோப்பான உடல் என்ற குறுகிய இலக்குகளை தாண்டி, நிம்மதியான மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ மக்கள் விரும்புகிறார்கள்.
சத்துக்கள் நிறைந்த, ஜீரணிக்க எளிதான, அதே சமயம் சுவையான நம் நாட்டு உணவுகளே அதற்குப் போதுமானது என்பதை மக்கள் உணர்ந்துள்ளனர். ஆடம்பரமான விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாறுவதை விட, காலங்காலமாக நம் வீட்டில் இருக்கும் உணவுகளே நம் உடலுக்கு உண்மையான ஊட்டச்சத்தை அளிக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.