உடல் சூட்டை காய்ச்சல் என நினைத்து மாத்திரை எடுப்பவரா நீங்கள்? எச்சரிக்கையா இருங்க!
வெயில் காலத்தில் உடலில் இருந்து வியர்வை வெளியேறும்போது வெறும் நீர் மட்டும் வெளியேறுவதில்லை, அதனுடன் சேர்ந்து உடலுக்குத் தேவையான உப்புகளும் வெளியேறுகின்றன என்கிறார் மருத்துவர்.
Published : April 26, 2026 at 12:35 PM IST
தமிழகம் முழுவதும் கோடை வெயிலின் தாக்கம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. கத்திரி வெயில் தொடங்குவதற்கு முன்பே பல மாவட்டங்களில் வெப்பம் தகித்து வருகிறது. இத்தகைய சூழலில், வெயிலினால் ஏற்படும் உடல் சோர்வு மற்றும் வெப்ப அலை பாதிப்புகளை பலரும் சாதாரண காய்ச்சல் என்று தவறாக புரிந்துகொள்கின்றனர்.
உடல் கொதிப்பதை மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி பாராசிட்டமால் போன்ற மாத்திரைகளை சாப்பிடும் பழக்கம் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியலாம் என்று பொதுச் சுகாதார துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. சாதாரணக் காய்ச்சலுக்கும், வெயிலினால் உயரும் உடல் வெப்பத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை உணர்ந்து செயல்படுவது இந்த கோடை காலத்தில் மிக அவசியமானது.
உடல் சூடும் பாராசிட்டமால் பயன்பாடும்
கோடை காலத்தில் நமது உடல் வெப்பநிலை உயர்வது என்பது இயற்கையான ஒரு நிகழ்வு என்கிறார் சென்னை சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் மூத்த மருத்துவர் ஆர். சுந்தரராமன். வெயில் அதிகமாக இருக்கும்போது, நம் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள ரத்த ஓட்டம் சருமத்தை நோக்கி அதிகமாக பாயும் என்றும், இதனால் உடல் வெப்பமடைந்து வியர்வை வெளியேற தொடங்கும் என்கிறார்.
வியர்வை ஆவியாகும்போதுதான் நம் உடல் குளிர்ச்சியடையும் என்பது உடலின் ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை என்று குறிப்பிடும் அவர், இந்த உடல் சூட்டை காய்ச்சல் என்று நினைத்து பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொள்வது மிகப்பெரிய தவறு என எச்சரிக்கிறார்.
காய்ச்சல் என்பது கிருமித் தொற்று அல்லது வீக்கம் காரணமாக வருவது, ஆனால் வெயில் கால உடல் சூடு என்பது புறச்சூழலால் வருவது. உடலின் இயற்கையான இந்த பிசியாலஜி மாற்றத்திற்கு எதிராக மாத்திரைகளைப் பயன்படுத்தும்போது, அது விபரீதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிடும் என்கிறார் மருத்துவர்.
வெப்பவாதம் என்பது சாதாரண காய்ச்சல் அல்ல
வெப்பவாதம் அல்லது ஹீட் ஸ்ட்ரோக் என்பது காய்ச்சலில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது என மருத்துவர் சுந்தரராமன் கூறுகிறார். சாதாரண காய்ச்சலில் உடல் வலி அல்லது தலைவலி இருக்கலாம், ஆனால் வெப்பவாதத்தின் போது உடல் வெப்பத்தை வெளியேற்ற முடியாமல் தவிக்கும் என்கிறார்.
இதனால் மயக்கம், சோர்வு, குழப்பமான மனநிலை போன்றவை ஏற்படும் என்றும், யாராவது வெயிலில் மயங்கி விழுந்தாலோ அல்லது உடல் வெப்பமாக இருந்தாலோ அவர்களுக்கு ஆஸ்பிரின் அல்லது பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளை கொடுக்கக் கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார். அதற்கு பதிலாக அவர்களை உடனடியாக நிழலான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் அல்லது ஏசி வசதி உள்ள இடத்தில் அமர வைப்பதே முதல் கட்ட உதவி என்கிறார் அவர்.
தண்ணீர் மட்டும் போதாது: எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அவசியம்
வெயில் காலத்தில் உடலில் இருந்து வியர்வை வெளியேறும்போது வெறும் நீர் மட்டும் வெளியேறுவதில்லை, அதனுடன் சேர்ந்து உடலுக்குத் தேவையான உப்புகளும் (Electrolytes) வெளியேறுகின்றன என்கிறார் மருத்துவர். இதனால் தசைப்பிடிப்பு அல்லது வயிற்று வலி போன்ற பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் என்று எச்சரிக்கும் அவர், இதனைத் தவிர்க்க ஒரு நாளைக்குக் குறைந்தது 3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கிறார்.
வெறும் தண்ணீரை மட்டும் குடிப்பதற்கு பதிலாக, அதில் உப்பு அல்லது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் கலந்து குடிக்கலாம் அல்லது இளநீர் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார். இளநீரில் ரத்தத்தில் உள்ளதை போன்ற அத்தனை தாது உப்புக்களும் உள்ளதால், அது இழந்த சத்துக்களை மீண்டும் பெற உதவும் என்பது அவரது ஆலோசனையாக உள்ளது.
பாதிப்பு யாருக்கு அதிகம்?
இந்த வெப்ப அலை பாதிப்பு சிறு குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களை எளிதில் தாக்கும் என்று மருத்துவர் சுந்தரராமன் எச்சரிக்கிறார். அவர்களுக்கு உடல் வெப்பத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் திறன் குறைவாக இருக்கும் என்பதே இதற்குகாரணம் என்கிறார்.
அதேபோல் நீரிழிவு நோய், இதய பாதிப்பு, புற்றுநோய் உள்ளவர்கள் மற்றும் கீமோதெரபி சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், மற்ற நோய்களுக்காகத் தொடர் மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்பவர்களை இந்த வெப்பம் விரைவில் சோர்வடையச் செய்யும் என்றும் அவர் கூறுகிறார்.
தற்காப்பு நடவடிக்கைகள்
வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் காலை 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை தேவையற்ற வெளிப்பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதே மருத்துவர் சுந்தரராமனின் முக்கிய ஆலோசனையாக உள்ளது. உடல் சூடாக இருக்கிறது என்பதற்காக சுய மருத்துவம் செய்துகொள்ளாமல், தாராளமாக நீர் ஆகாரங்களை எடுத்துக் கொள்வதே புத்திசாலித்தனம் என்று அவர் கூறுகிறார்.
வெப்பம் காரணமாகத் தீவிரமான குழப்பம் அல்லது மயக்கம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டுமே தவிர, கைவசம் இருக்கும் காய்ச்சல் மாத்திரைகளைச் சாப்பிடக் கூடாது என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறார்.