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கூடும் ஆயுள் குறையும் ஆரோக்கியம்? அலர்ட் கொடுக்கும் லான்செட் அறிக்கை!

எலும்பு, நரம்பு மற்றும் தசைநார் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வயதானவர்களை நடமாட முடியாமல் முடக்கி போடுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 7:32 PM IST

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மருத்துவ உலகம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. எத்தனையோ நோய்களுக்கு மருந்துகள் வந்துவிட்டன. ஆபத்தான சூழலில் இருப்பவர்களை கூட தீவிர சிகிச்சை அளித்து பிழைக்க வைத்துவிடுகிறார்கள். இதன் காரணமாகவே, உலகளவில் மனிதர்களின் சராசரி வாழ்நாள் முன்பு இருந்ததை விட இப்போது அதிகரித்திருப்பதாக சர்வதேச புள்ளிவிவரங்கள் சொல்கின்றன.

கேட்பதற்கு இது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயமாக தோன்றினாலும், இதன் மறுபக்கத்தை பார்த்தால் ஒரு பெரிய கவலை நமக்கு ஏற்படுகிறது. நாம் வாழும் கூடுதல் ஆண்டுகள் உண்மையில் நிம்மதியானதாகவும், ஆரோக்கியமானதாகவும் இருக்கிறதா என்றால், நிச்சயமாக இல்லை என்று எச்சரிக்கிறது சர்வதேச மருத்துவ இதழான ‘லான்செட்’ (The Lancet) வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு.

மனிதன் வாழும் காலம் நீடித்தாலும், நோய்களோடும், உடல் உபாதைகளோடும் கழிக்க வேண்டிய ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்து கொண்டே போகிறது. சுருக்கமாக சொன்னால், நாம் சாகாமல் வாழும் காலம் கூடியிருக்கிறதே தவிர, நோயே இல்லாமல் நிம்மதியாக வாழும் காலம் சுருங்கிவிட்டது.

புள்ளிவிவரங்கள் சொல்வது என்ன?

1990 முதல் 2023 வரையிலான முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தரவுகளை ஆராய்ந்து இந்த ஆய்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில், உலக அளவில் மனிதர்களின் சராசரி வாழ்நாள் 64 வயதிலிருந்து 73 வயதாக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனால், அதே நேரத்தில் எந்த நோயும் இல்லாமல் முழு ஆரோக்கியத்தோடு வாழும் காலம் 56 வயதிலிருந்து 63 வயதாக மட்டுமே உயர்ந்திருக்கிறது.

அதாவது, நாம் வாழும் வாழ்நாளில் சராசரியாக 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஏதேனும் ஒரு நோயுடனோ அல்லது உடல் குறைபாட்டுடனோதான் காலத்தை கழிக்கிறோம். 1990களில் 8.8 ஆண்டுகளாக இருந்த இந்த "நோய்மை காலம்", இப்போது 10.7 ஆண்டுகளாக அதிகரித்திருக்கிறது. மனிதன் தன் வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட 14 சதவீத நேரத்தை உடலும் மனமும் நலிவடைந்த நிலையில்தான் வாழ்கிறான்.

வசதி படைத்த நாடுகளில் நிலைமை இன்னும் மோசம்

பொதுவாக, நல்ல பணவசதியும், உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவமனைகளும் உள்ள வளர்ந்த நாடுகளில் மக்கள் நோயின்றி வாழ்வார்கள் என்று நாம் நினைப்போம். ஆனால், நிலைமை அங்குதான் தலைகீழாக இருக்கிறது. மருத்துவ வசதிகள் அதிகமாக இருக்கும் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா போன்ற பணக்கார நாடுகளில்தான் மக்கள் அதிக ஆண்டுகள் நோய்களோடு வாழ்கிறார்கள்.

  • அமெரிக்கா: மக்கள் சராசரியாக 14 ஆண்டுகளை நோய் அல்லது உடல் பலவீனத்துடன் கழிக்கிறார்கள்.
  • ஆஸ்திரேலியா: 13.9 ஆண்டுகள்.
  • கனடா: 13.7 ஆண்டுகள்.

அதே சமயம், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இந்த இடைவெளி 9 ஆண்டுகளாக மட்டுமே உள்ளது. பணக்கார நாடுகளில் உயர்தர சிகிச்சை இருப்பதால் நோயாளிகளை இறக்க விடாமல் பல ஆண்டுகள் பிழைக்க வைக்க முடிகிறது. ஆனால், கடைசிவரை அவர்களை நோயிலிருந்து முழுமையாக குணப்படுத்தி சுதந்திரமாக நடமாட வைக்க முடிவதில்லை.

பெண்களுக்கே சுமை அதிகம்

உலகம் முழுவதிலும் ஆண்களை விட பெண்கள் அதிக ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள் என்பது உண்மை தான். ஆனால், அந்த கூடுதல் வாழ்நாள் பெண்களுக்கு நிம்மதியை தருகிறதா என்றால் இல்லை. பெண்கள் ஆண்களை விட அதிக ஆண்டுகள் நோய்களுடனும், உடலியல் அசௌகரியங்களுடனும் வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள்.

2023-ம் ஆண்டின் கணக்குப்படி, பெண்கள் சராசரியாக 12.1 ஆண்டுகளை நோய்மையுடன் கழிக்கிறார்கள். ஆண்களுக்கு இது 9.3 ஆண்டுகளாக உள்ளது. ஏழை நாடோ, பணக்கார நாடோ... வயது முதிர்ந்த காலத்தில் நோய்களோடு போராடும் சூழல் பெண்களுக்கே அதிகமாக இருக்கிறது.

நம்மை முடக்கும் அன்றாட பிரச்சனைகள்

மக்களை தினமும் துன்புறுத்தும் சில சாதாரண ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகள்தான் இந்த இடைவெளிக்கு முக்கிய காரணம்.

  • இடுப்பு மற்றும் முதுகு வலி: எலும்பு, நரம்பு மற்றும் தசைநார் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வயதானவர்களை நடமாட முடியாமல் முடக்கி போடுகின்றன.
  • மன அழுத்தம் மற்றும் கவலை: வயதான காலத்தில் ஏற்படும் தனிமையும், மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் உடலை மேலும் பலவீனமாக்குகின்றன.
  • பார்வை மற்றும் காது கேளாமை: புலன்கள் பலவீனமடைவதால் பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது.
  • தவறி விழுவதால் ஏற்படும் காயங்கள்.

இவற்றுடன் சேர்த்து, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிப்பது, உடல் பருமன், தவறான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் புகைபிடித்தல் போன்ற பழக்கவழக்கங்களே இந்த நோய்மை காலத்தை நீட்டிக்க செய்கின்றன. இனிவரும் காலங்களில் "ஒருவர் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்?" என்பதை விட, "வாழும் வரை எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறார்?" என்பதில் தான் உலக நாடுகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது.

ஆய்வு:

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(26)00098-8/fulltext

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