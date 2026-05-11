பிரசவத்திற்கு பின் தும்மும்போது சிறுநீர் கசியும் பிரச்சனை - காரணமாகும் இடுப்பு உறுப்பு இறக்கம்! என்ன செய்வது?

பிரசவத்தின் போது அதிக நேரம் முக்கி பிரசவிப்பது தசைகளை வலுவிழக்க செய்வதாக மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

Published : May 11, 2026 at 12:42 PM IST

குழந்தை பிறப்பு என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் மிக முக்கியமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான தருணம். ஆனால், பிரசவத்திற்கு பிறகு ஒரு பெண்ணின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து நாம் போதுமான அளவு பேசுவதில்லை. குறிப்பாக, இடுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் தசை தளர்வு மற்றும் உறுப்புகள் இடமாற்றம் (Pelvic Organ Prolapse) போன்ற பிரச்சனைகள் பல பெண்களுக்கு நீண்ட கால அவஸ்தையாக மாறுகின்றன. 2021ம் ஆண்டு ஒரு லட்சம் பெண்களில் இந்த பாதிப்பு 2,769 ஆக இருந்ததாக NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தும்மும்போது சிறுநீர் கசிவது, இடுப்பு பகுதியில் ஒருவித பாரமான உணர்வு, நீண்ட நேரம் நிற்கும்போது ஏற்படும் அசௌகரியம் எனப் பல அறிகுறிகளை பெண்கள் வெளியில் சொல்ல தயங்கி தங்களுக்குள்ளேயே புதைத்து கொள்கிறார்கள்.

இது ஏதோ வயது முதிர்வால் வரும் பிரச்சனை என்றோ அல்லது பிரசவித்த எல்லாப் பெண்களுக்கும் இயல்பானதுதான் என்றோ தவறாகக் கருதி, சிகிச்சையை தள்ளிப்போடுகிறார்கள். உண்மையில், முறையான விழிப்புணர்வும் ஆரம்பகட்டப் பயிற்சிகளும் இருந்தால் இந்த பாதிப்புகளில் இருந்து முழுமையாக மீண்டு வர முடியும் என்கின்றன ஆய்வுகள்?

இடுப்பு உறுப்பு இறக்கம் (POP) என்றால் என்ன?

பெண்களின் இடுப்பு பகுதியில் உள்ள தசை மற்றும் திசுக்கள் ஒரு 'ஊஞ்சல்' (Hammock) போல செயல்பட்டு சிறுநீர்ப்பை, கருப்பை மற்றும் மலக்குடல் ஆகியவற்றை தாங்கி பிடிக்கின்றன. கர்ப்பகாலத்திலும் பிரசவத்தின் போதும் இந்த தசைகள் அதிகப்படியான அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகி விரிவடைகின்றன.

சில நேரங்களில் இந்த தசைகள் பலவீனமடைந்து அல்லது கிழிந்து போகும்போது, மேலிருக்கும் உறுப்புகள் தங்களின் நிலையில் இருந்து கீழே இறங்கி யோனிப் பகுதிக்கு அழுத்தம் கொடுக்கின்றன. இதையே மருத்துவர்கள் 'பெல்விக் ஆர்கன் ப்ரோலாப்ஸ்' (Pelvic Organ Prolapse) என்கிறார்கள். இப்பிரச்சினையால் அவதியுறும் பெண்களில் 18 முதல் 50 சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவதாகவும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் அறிகுறிகள்

தாய்மார்கள் இதை படிக்கும் போது உங்கள் தினசரி வாழ்வில் நீங்கள் உணரும் சில விஷயங்கள் இதனுடன் ஒத்துப்போகலாம். பின்வரும் மாற்றங்கள் தென்பட்டால் அவை இடுப்புப் பகுதி தசை தளர்வின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்..

  • பாரமான உணர்வு: அடிவயிற்றில் அல்லது இடுப்பு பகுதியில் ஏதோ ஒன்று கீழ்நோக்கி இழுப்பது போன்ற உணர்வு.
  • சிறுநீர் கசிவு: தும்மும்போது, இருமும்போது அல்லது பலமாக சிரிக்கும்போது கட்டுப்பாடின்றி சிறுநீர் வெளியேறுதல்.
  • உடல் ரீதியான மாற்றம்: யோனி பகுதியில் ஏதோ ஒரு உருண்டை போன்ற அமைப்பு வெளியே வருவது போன்ற உணர்வு அல்லது தொடுவதற்குத் தெரிவது.
  • மலச்சிக்கல் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம்: சிறுநீர்ப்பை அல்லது குடலை முழுமையாக காலி செய்ய முடியாத நிலை.
  • முதுகு வலி: நீண்ட நேரம் நின்றால் அல்லது வேலை செய்தால் அடிமுதுகில் ஏற்படும் விடாத வலி.

யாருக்கு அதிக பாதிப்பு?

நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, அனைத்து பெண்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. ஆனால், சில காரணிகள் இதன் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.

  • நீண்ட நேரப் பிரசவ வலி: பிரசவத்தின் போது அதிக நேரம் முக்கிப் பிரசவிப்பது தசைகளை வலுவிழக்க செய்யும்.
  • அதிக எடையுள்ள குழந்தைகள்: குழந்தை அதிக எடையுடன் இருப்பது இடுப்பு தசைகளில் அதிகக் கிழிசலை ஏற்படுத்தலாம்.
  • கருவிகளின் உதவி: ஃபோர்செப்ஸ் (Forceps) அல்லது வேக்யூம் முறையில் குழந்தை பிறக்கும்போது திசுக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
  • தொடர் அழுத்தங்கள்: நாள்பட்ட மலச்சிக்கல் காரணமாக முக்குவது, அடிக்கடி கனமான பொருட்களை தூக்குவது மற்றும் அதிக உடல் எடை ஆகியவையும் தசைகளைத் தளரச் செய்கின்றன.

சிசேரியன் செய்து கொண்டால் இந்த பாதிப்பு வராது என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், கர்ப்பகாலத்திலேயே குழந்தையின் எடையை தாங்குவதால் தசைகள் தளர்வடைய தொடங்கிவிடுகின்றன. எனவே, பிரசவ முறை எதுவாக இருந்தாலும் கவனமாக இருப்பது அவசியம்.

ஆய்வுகள் என்ன சொல்கின்றன?

பல்வேறு மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, பிரசவித்த பெண்களில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் ஏதோ ஒரு வகை இடுப்புத் தசைத் தளர்வைச் சந்திக்கின்றனர். ஆனால், இதில் மிக சிலரே மருத்துவ உதவியை நாடுகிறார்கள். பெரும்பாலான பெண்கள் இது "பிரசவத்திற்கு பிறகு சகஜம் தானே" என்று நினைப்பதே இதற்கு காரணம். முறையான சிகிச்சையை பெறாதபோது, இது பிற்காலத்தில் உடல் ரீதியான வலியை தாண்டி மன ரீதியான கவலைகளுக்கும், தன்னம்பிக்கை குறைவிற்கும் வழிவகுக்கிறது.

தீர்வு என்ன?

  • பெல்விக் ஃப்ளோர் பிசியோதெரபி: இடுப்புத் தசைகளை வலுப்படுத்த 'கெகல்' (Kegels) போன்ற பயிற்சிகள் மிகச் சிறந்த பலனைத் தரும். ஒரு நிபுணரின் ஆலோசனையுடன் இந்தப் பயிற்சிகளைசெய்வது அவசியம்.
  • வாழ்வியல் மாற்றங்கள்: நார்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை உண்பதன் மூலம் மலச்சிக்கலை தவிர்க்கலாம். இது இடுப்பு பகுதியில் அழுத்தம் ஏற்படுவதை குறைக்கும்.
  • பெசரி (Pessary) கருவி: தளர்ந்த உறுப்புகளுக்கு ஆதாரமாக இருக்க யோனிக்குள் பொருத்தப்படும் ஒரு சிறிய சிலிகான் கருவி இது. அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லாதவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மாற்றாகும்.
  • பராமரிப்பு: அதிக எடையுள்ள பொருட்களை தூக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் மற்றும் உடல் எடையை சீராக வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஒரு பெண்ணின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் இடுப்பு பகுதி ஆரோக்கியத்தோடு பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரசவத்திற்கு பிறகு குழந்தையை பராமரிப்பதில் காட்டும் அதே அக்கறையை தாய்மார்கள் தங்களின் உடல் நலத்திலும் காட்ட வேண்டும். பெண்கள் தங்கள் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி வெளிப்படையாக பேசுவதுதான் இந்தப் பிரச்சனைக்கான முதல் தீர்வு.

