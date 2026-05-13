பிசிஓஎஸ் (PCOS) இனி பிஎம்ஓஎஸ் (PMOS): பெயர் மாற்றம் ஏன்?

பிசிஓஎஸ் பெயரானது ஒட்டுமொத்த ஹார்மோன் பாதிப்பை வெறும் கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனையாகவும், நீர்க்கட்டி சார்ந்த தவறான புரிதலாகவும் மட்டுமே சுருக்கிவிட்டது

By ETV Bharat Health Team

Published : May 13, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
உலகெங்கிலும் உள்ள எட்டில் ஒரு பெண்ணை பாதிக்கும் ஹார்மோன் குறைபாடான பிசிஓஎஸ் (PCOS), இனி பிஎம்ஓஎஸ் (PMOS) என்று அழைக்கப்படவுள்ளது. முறையான சிகிச்சையை உறுதி செய்யவும், இது குறித்த விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தவும் இந்த முக்கிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் என்பதற்கு பதிலாக, இனி 'பாலிஎண்டோகிரைன் மெட்டபாலிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம்' (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome) எனப் பெயர் மாற்றப்படுவதாக நிபுணர்கள் அறிவித்துள்ளனர். சுமார் 14 ஆண்டுகால ஆய்வுகள் மற்றும் நோயாளிகளுடனான கலந்துரையாடலுக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவு, 'தி லான்செட்' மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்டது.

பெயர் மாற்றம் ஏன் அவசியம்?

இந்த மாற்றத்தை பற்றி தி லான்செட் கட்டுரையின் ஆசிரியர்களில் ஒருவரும், கொலராடோ பல்கலைக்கழகத்தின் குழந்தை எண்டோகிரைனாலஜி நிபுணருமான டாக்டர் மெலனி க்ரீ, "பழைய பெயர் மிகவும் குழப்பமானது, ஏனெனில் அந்த பாதிப்பு உள்ள பெண்களின் கருப்பையில் உண்மையான கட்டிகள் (Cysts) இருப்பதில்லை" என்று குறிப்பிடுகிறார்.

மேலும், எண்டோகிரைன் சொசைட்டி (Endocrine Society) என்ற சர்வதேச மருத்துவர்கள் குழு கூறுகையில், பழைய பெயரானது இந்த ஒட்டுமொத்த ஹார்மோன் பாதிப்பை வெறும் கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனையாகவும், நீர்க்கட்டி சார்ந்த தவறான புரிதலாகவும் மட்டுமே சுருக்கிவிட்டது. இது பல நேரங்களில் தவறான நோயறிதலுக்கும், போதிய சிகிச்சையின்மைக்கும் காரணமாக அமைந்தது. எனவே, மிகவும் துல்லியமான புதிய பெயர் மூலம் சிறந்த சிகிச்சையை நோக்கி நகர முடியும் என நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

பிஎம்ஓஎஸ் (PMOS) என்றால் என்ன?

இது உடலில் உள்ள ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வுகளால் ஏற்படும் பாதிப்பாகும். இது ஒரு பெண்ணின் உடல் எடை, வளர்சிதை மாற்றம், மனநலம், இனப்பெருக்க மண்டலம் மற்றும் சருமம் என அனைத்தையும் பாதிக்கிறது. மினசோட்டா பல்கலைக்கழக மருத்துவப் பள்ளியின் டாக்டர் சாரா ஹுட்டோ கூறுகையில், இது 'மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்' எனப்படும் உடல்நலக் கூட்டு குறைபாடுகளோடு தொடர்புடையது.

இது ஒருவருக்கு இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய், இதய நோய்கள் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. பரம்பரை மற்றும் உடல் பருமன் ஆகியவை இதற்கு முக்கியக் காரணங்களாக இருக்கலாம் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

முக்கிய அறிகுறிகள் மற்றும் கண்டறியும் முறை

ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அறிகுறிகள் மாறுபடலாம் என்பதால், மருத்துவர்கள் இதைக் கண்டறிவது சவாலானது.

  • ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் ஆண்ட்ரோஜன் எனப்படும் ஆண் ஹார்மோன்கள் அதிகமாகச் சுரப்பது.
  • முகப்பரு, தேவையற்ற இடங்களில் முடி வளர்ச்சி அல்லது தலைமுடி மெலிதல்.
  • கருப்பையில் முதிர்ச்சியடையாத முட்டைப் பைகள் (Follicles) காணப்படுதல் (இவை சாதாரண நீர்க்கட்டிகள் அல்ல).

பதின்பருவப் பெண்களுக்கு இதை கண்டறிய, ஒழுங்கற்ற மாதவிடாயுடன் சேர்த்து ரத்த பரிசோதனையில் ஆண் ஹார்மோன் அதிகமாக இருப்பதையோ அல்லது உடல் ரீதியான அறிகுறிகளையோ (கடுமையான முகப்பரு அல்லது மார்புப் பகுதியில் முடி வளர்ச்சி) உறுதி செய்ய வேண்டும் என டாக்டர் க்ரீ விளக்குகிறார்.

குழந்தையின்மை மற்றும் கர்ப்ப காலச் சிக்கல்கள்

பெண்களுக்கு ஏற்படும் மலட்டுத்தன்மைக்கு இந்த பாதிப்பு மிக முக்கியமான காரணமாகும். கருமுட்டை சரியாக வெளியேறாத காரணத்தால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. மேலும், கர்ப்ப காலத்தில் சர்க்கரை நோய் (Gestational Diabetes) அல்லது குறைப்பிரசவம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இதில் அதிகம். இருப்பினும், முறையான வழிகாட்டுதலுடன் பெரும்பாலான பெண்கள் வெற்றிகரமாக தாய்மை அடைய முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சிகிச்சை மற்றும் வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள்

சிகிச்சையை பொறுத்தவரை வாழ்க்கைமுறை மாற்றமே மிகச் சிறந்த மருந்து என டாக்டர் க்ரீ வலியுறுத்துகிறார். "நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை, இதற்குப் பின்னால் அறிவியல் இருக்கிறது" என்று கூறுகிறார். பிஎம்ஓஎஸ் பாதிப்பு உள்ள பல பெண்களின் உடலில் இன்சுலின் ஹார்மோன் அதிகமாகச் சுரக்கிறது. இந்த இன்சுலின் கருப்பையைத் தவறாகத் தூண்டி, டெஸ்டோஸ்டிரான் ஹார்மோனை அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யச் செய்கிறது. இதுவே அனைத்து அறிகுறிகளுக்கும் மூலகாரணமாகிறது.

வாழ்க்கைமுறை: பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பது, சீரான உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆழ்ந்த உறக்கம் இன்சுலின் அளவைக் குறைக்க உதவும்.

மருந்துகள்: மெட்ஃபார்மின் போன்ற இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிக்கும் மருந்துகள் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலைக்கான சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

சிகிச்சை என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணின் தனிப்பட்ட தேவையைப் பொறுத்து அமைய வேண்டும் என டாக்டர் ஹுட்டோ கூறுகிறார். உதாரணமாக, ஒருவருக்குக் குழந்தைப்பேறு முக்கிய தேவையாக இருக்கலாம், மற்றொருவருக்கு ஹார்மோன் கட்டுப்பாடே முன்னுரிமையாக இருக்கலாம். அதுமட்டுமல்லாமல், இனிமேல் தேவையற்ற அச்சம், மற்றும் சிகிச்சை அணுகுமுறையும் மாறும் என்கின்றனர்.

