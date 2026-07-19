ரத்த நாளங்களில் மைக்ரோபிளாஸ்டிக்: மாரடைப்புக்கு வழிவகுப்பதாக ஆய்வு எச்சரிக்கை!
அதிக காற்று மாசு உள்ள பகுதியில் வசித்து, அத்துடன் புகைபிடிக்கும் பழக்கமும் உள்ள நபர்களில் 100 சதவீத பேரின் ரத்தத்திலும் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
Published : July 19, 2026 at 1:26 PM IST
பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தண்ணீர் குடிப்பது, கடையில் பிளாஸ்டிக் பைகளில் பொருட்களை வாங்கி வருவது, சிந்தெடிக் ஆடைகளை உடுத்துவது என பிளாஸ்டிக் நம் வாழ்வோடு கலந்துவிட்டது. "பிளாஸ்டிக் சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு" என்று நாம் சாதாரணமாக கடந்து போகும் விஷயம், இப்போது மெல்ல மெல்ல நம் உடலுக்குள்ளும் நுழைய தொடங்கியிருக்கிறது.
நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, குடிக்கும் தண்ணீர் என எல்லாவற்றிலும் கலந்திருக்கும் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத 'மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்' (Microplastics) துகள்கள், இன்று மனித உடலின் மிக முக்கிய உறுப்பான இதயத்தின் ரத்த நாளங்களுக்குள்ளும் ஊடுருவியிருப்பதை இத்தாலிய ஆராய்ச்சியாளர்களின் புதிய ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் கலந்திருக்கும் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத நுண் பிளாஸ்டிக்குகள், மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு. குறிப்பாக, புகைபிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும், அதிக காற்று மாசு நிறைந்த சூழலில் வாழ்பவர்களுக்கும் இந்த ஆபத்து பல மடங்கு அதிகம். சிகரெட் புகையும் காற்று மாசும், காற்றில் மிதக்கும் பிளாஸ்டிக் துகள்களை உடலின் ரத்த ஓட்டத்திற்குள் மிக எளிதாக கடத்தி செல்லும் ஒரு போக்குவரத்து பாதையாக இருப்பது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
ஐரோப்பிய கார்டியாலஜி இதழில் (European Heart Journal) வெளியான இந்த ஆய்வு, இதய நோய்களுக்கான காரணங்களை ஆராயும் போது மனிதர்களின் இதய தமனிகளில் மைக்ரோ மற்றும் நானோ பிளாஸ்டிக் துகள்கள் படிந்திருப்பது முதன்முறையாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
- 6 மடங்கு கூடுதல் ஆபத்து: புகைபிடிக்காத நபர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, புகைபிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களின் இதய ரத்த நாளங்களில் இந்த நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு 6 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
- 100% பாதிப்பு விகிதம்: அதிக காற்று மாசு உள்ள பகுதியில் வசித்து, அத்துடன் புகைபிடிக்கும் பழக்கமும் உள்ள நபர்களில் 100% பேரின் ரத்தத்திலும் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதே சமயம், புகைபிடிக்காத மற்றும் காற்று மாசு இல்ல சூழலில் வாழ்பவர்களில் வெறும் 12.5% பேருக்கு மட்டுமே இந்த பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
நுரையீரல் வழியாக ரத்தத்தில் கலக்கும் பிளாஸ்டிக் துகள்கள்
செயற்கை ஆடைகளின் இழைகள், வாகன டயர்களின் தேய்மானம் போன்றவற்றால் நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் ஏற்கனவே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் துகள்கள் பரவிக் கிடக்கின்றன. சிகரெட் புகையில் உள்ள நுண்துகள்கள் மனித நுரையீரலின் மிக ஆழமான பகுதி வரை செல்லக்கூடியவை.
ஒருவர் சிகரெட் புகையை உள்ளிழுக்கும் போது அல்லது மாசுபட்ட காற்றை சுவாசிக்கும் போது, அந்த புகையோடு சேர்ந்து காற்றில் மிதக்கும் பிளாஸ்டி துகள்களும் நுரையீரலின் மிக மென்மையான காற்று பைகளை (Alveoli) மிக எளிதாகக் கடந்து, நேரடியாக ரத்த ஓட்டத்தில் கலந்துவிடுகின்றன. இதன் மூலம், புகைபிடித்தலும் காற்று மாசும் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் உடலுக்குள் நுழைவதற்கான ஒரு நுழைவாயிலாக செயல்படுவது தெளிவாகிறது.
மாரடைப்பு நோயாளிகளிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு
இதய பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 61 நோயாளிகளை மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்,
- மாரடைப்பு நோயாளிகள்: கடுமையான மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளில் 84% பேரின் ரத்த மாதிரிகளில் மைக்ரோ மற்றும் நானோ பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. நாள்பட்ட இதய நோய் உள்ளவர்களில் 40% பேரிடமும், ஆரோக்கியமான இதய நாளங்கள் கொண்டவர்களில் 32% பேரிடமும் மட்டுமே இது காணப்பட்டது.
- பாலிஎதிலீன் துகள்கள்: நோயாளிகளின் ரத்தத்தில் பேக்கிங் செய்யப் பயன்படும் 'பாலிஎதிலீன்' என்ற பிளாஸ்டிக் வகைதான் மிக அதிகமாக காணப்பட்டது.
- உடல் வீக்கம் : ரத்தத்தில் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் கண்டறியப்பட்ட நோயாளிகளின் உடலில், வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உயிரியல் காரணிகள் அதிகமாக இருந்தன. இந்த வீக்கங்களே இதய இரத்த நாளங்களில் கொழுப்புப் படிவங்களை உடைத்து மாரடைப்பை தூண்டுகின்றன.
சுற்றுச்சூழலும் இதய ஆரோக்கியமும்
மனிதர்களின் இதய ஆரோக்கியம் என்பது வெறும் மரபணுக்கள் மற்றும் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களால் மட்டுமல்லாமல், நாம் வாழும் சுற்றுப்புற சூழலோடும் நேரடியாக தொடர்புடையது என்பதை இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது. சிகரெட் புகை மற்றும் காற்று மாசு ஆகிய இரண்டும், சுற்றுச்சூழலில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள்கள் நம் ரத்த நாளங்களுக்குள் நுழைவதை தீவிரப்படுத்துகின்றன. புகைபிடிக்கும் பழக்கத்தை தவிர்ப்பதன் மூலமும், நமது சுற்றுப்புற காற்றைத் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலமும் மட்டுமே இந்த நவீன கால ஆபத்திலிருந்து நம் இதயத்தை பாதுகாக்க முடியும்.
ஆய்வு:
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehag447/8725569?redirectedFrom=fulltext&login=false