இந்தியாவில் பிறர் புகைத்ததை சுவாசித்து ஆண்டுக்கு 3.25 லட்சம் பேர் உயிரிழப்பு - லான்செட் ஆய்வு!
லான்செட் ஆய்வின்படி, உலகளவில் பிறர் புகையால் ஏற்படும் மொத்த சுகாதாரப் பாதிப்பில் 12 சதவீதத்திற்கும் மேல் சிறு குழந்தைகளையே சேர்கிறது.
Published : September 9, 2026 at 11:08 AM IST
பொதுவாக புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற எண்ணம் பலரிடம் உள்ளது. ஆனால், அருகில் இருப்பவர்கள் புகையை வெளியிடும்போது, அதை அறியாமலேயே சுவாசிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
இதையே மருத்துவர்கள் 'பாசிவ் ஸ்மோக்கிங்' (Passive Smoking) அல்லது 'இரண்டாம் நிலை புகைபிடித்தல்' என்று கூறுகிறார்கள். இந்தியாவில் பிறர் புகையை சுவாசிப்பதால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை 1990ம் ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது தற்போது 50 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளதாக 'லான்செட்' மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ள ஆய்வு முடிவு அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.
மக்கள் தொகை பெருக்கம் மற்றும் புகைப்பிடிப்பவர்களின் புகையை சுவாசிக்கும் சூழ்நிலை அதிகரித்திருப்பதே இந்த எண்ணிக்கை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இந்த ஆய்வு தரவுகள், புகைப்பிடிக்காத பொதுமக்களின் ஆரோக்கியம் எந்த அளவுக்கு ஆபத்தில் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகின்றன.
34 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் அதிகரித்த பாதிப்பு
'குளோபல் பர்டன் ஆஃப் டிசீஸ்' (Global Burden of Disease) அமைப்பை சேர்ந்த சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு, 204 நாடுகளில் இந்த ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் 1990ம் ஆண்டில் பிறர் வெளியிடும் புகையை சுவாசித்ததால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 2,17,700 ஆக இருந்தது. ஆனால், 2023ம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 3,25,600 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட 50 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.
அதே நேரத்தில், 100ல் எத்தனை பேருக்கு இந்த பாதிப்பு வருகிறது என்ற விகித கணக்கில் (Death Rate) 35 சதவீத அளவுக்கு குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. 1990ல் ஒரு லட்சத்திற்கு 46 ஆக இருந்த இறப்பு விகிதம், 2023ல் 30 ஆக குறைந்துள்ளது.
ஆனாலும், நாட்டின் ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை அதிகரித்திருப்பதால், பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை 37.5 கோடியிலிருந்து 44.4 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, இன்றும் இந்தியாவில் பல கோடி மக்கள் நாள்தோறும் மற்றவர்கள் புகையால் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
உலகளாவிய சூழல் மற்றும் இந்தியாவின் நிலை
உலகளவில் 2023ம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி, சுமார் 271 கோடி மக்கள் பிறர் புகையை சுவாசிக்கும் நிலையில் வாழ்கின்றனர். இதில் 0 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட 76.7 கோடி குழந்தைகளும் அடங்குவர். உலகளவில் இத்தகைய பாதிப்புக்கு ஆளாகும் மக்கள் தொகையில் பாதியளவு சீனா, இந்தியா மற்றும் இந்தோனேசியா ஆகிய மூன்று நாடுகளில் மட்டுமே உள்ளனர்.
- சீனா: 66.4 கோடி மக்கள்
- இந்தியா: 44.4 கோடி மக்கள்
- இந்தோனேசியா: 14.2 கோடி மக்கள்
தென்கிழக்கு ஆசிய மற்றும் கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியங்களில் இதன் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக, சில நாடுகளில் ஆண்களை விட பெண்கள் 1.8 மடங்கு அதிகமாக இத்தகைய புகையை சுவாசிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள்.
உடலுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகள் என்ன?
ஒருவர் வெளியிடும் புகையை சுவாசிப்பது சுவாசப் பாதையை மட்டுமின்றி, உடலின் பல முக்கிய உறுப்புகளையும் பாதிக்கிறது. இதன் மூலம் இதய நோய்கள், பக்கவாதம் மற்றும் தீவிர சுவாசப் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. ஏற்கனவே ரத்த நாள அடைப்பு அல்லது இதய நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த புகை மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் என ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.
சிறு குழந்தைகளை அதிகம் தாக்கும் அபாயம்
இந்த ஆய்வின்படி, உலகளவில் பிறர் புகையால் ஏற்படும் மொத்த சுகாதாரப் பாதிப்பில் 12 சதவீதத்திற்கும் மேல் சிறு குழந்தைகளையே சேர்கிறது. குழந்தைகளின் நுரையீரல் இன்னும் முழுமையாக வளர்ச்சியடையாத நிலையில் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் அவர்கள் புகையை சுவாசிக்கும்போது, கீழ் சுவாசப் பாதை தொற்றுகள் (Lower Respiratory Infections) எளிதில் தொற்றி கொள்கின்றன. இது அவர்களின் எதிர்கால ஆரோக்கியத்தை பலத்த முறையில் பாதிக்கிறது.
தடுப்பதற்கான வழிகள்
- பிறர் சுவாசிக்கும் புகையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை முழுமையாக தடுக்க முடியும். அதற்கு புகைப்பிடிப்பவர்கள் தங்களின் பழக்கத்தால் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு வராதவாறு பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.
- வீடுகளுக்குள்ளும், மூடிய கட்டிட பகுதிகளுக்குள்ளும் புகைப்பிடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- வெளி இடங்களில் அல்லது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே புகைப்பிடிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் குடும்பத்தினரையும் குழந்தைகளையும் காப்பாற்ற முடியும்.
- புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தை கைவிட மக்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
- சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பொருட்களின் வரிகளை உயர்த்துவது போன்ற கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அரசு தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.