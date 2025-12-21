ETV Bharat / health

என்ன சாப்பிட்டாலும் ஹீமோகுளோபின் ஏறவே மாட்டேங்குதா? இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க!

உணவு உண்ட உடனே டீ அல்லது காபி குடிக்கும் பழக்கம் பலருக்கு உண்டு. இதில் உள்ள 'டானின்' மற்றும் 'பைட்டேட்' பொருட்கள் இரும்புச்சத்து உடலில் சேருவதை தடுத்துவிடும்.

குறைந்த ஹீமோகுளோபின் (Low Hemoglobin) அளவு என்பது இன்றைய காலத்தில் பலரும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு பொதுவான ஆரோக்கிய சவாலாகும். உடலில் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறையும் போது சோர்வு, மூச்சுத்திணறல், தலைச்சுற்றல் மற்றும் பலவீனம் போன்றவை ஏற்படுகின்றன. இதனை சரிசெய்ய சரியான உணவு முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் அளித்துள்ள விளக்கத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஹீமோகுளோபின் என்பது நமது ரத்த சிவப்பணுக்களில் உள்ள ஒரு புரதமாகும். இது நுரையீரலில் இருந்து உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்லும் பணியை செய்கிறது. இதன் அளவு குறையும் போது, உடலின் உறுப்புகளுக்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. இதனால் இதயம் மற்றும் நுரையீரலுக்கு கூடுதல் அழுத்தம் உண்டாகிறது.

கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

உணவின் மூலம் ஹீமோகுளோபினை உயர்த்தும் வழிகள்: டெல்லியை சேர்ந்த ஊட்டச்சத்து நிபுணர் ஆக்காஷ் குர்ணாவின் கூற்றுப்படி, ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க வெறும் இரும்புச்சத்து மட்டும் போதாது. அதனுடன் இணைந்த பல ஊட்டச்சத்துக்களும் மிக அவசியம் என்கிறார்.

இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்: ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்திக்கு இரும்புச்சத்து தான் அடிப்படை. இறைச்சி, கல்லீரல், மீன் மற்றும் முட்டை ஆகியவற்றில் உள்ள 'ஹீம்' (Heme) வகை இரும்புச்சத்து உடலால் எளிதில் உறிஞ்சப்படுகிறது. கீரை வகைகள் (குறிப்பாக முருங்கைக்கீரை, பசலைக்கீரை), பேரிச்சம்பழம், அத்திப்பழம், வெல்லம், பீட்ரூட், மாதுளை, சுண்டைக்காய் மற்றும் பருப்பு வகைகளை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

வைட்டமின் சி - உறிஞ்சும் திறன்: பலர் இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைச் சாப்பிட்டும் ஹீமோகுளோபின் உயர்வதில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணம் 'உறிஞ்சுதல்' (Absorption) குறைபாடு ஆகும் என்கிறார். தாவர உணவுகளில் உள்ள இரும்புச்சத்தை உடல் கிரகிக்க வைட்டமின் சி அவசியம். எனவே, இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவைச் சாப்பிடும்போது எலுமிச்சை சாறு, ஆரஞ்சு, நெல்லிக்காய் அல்லது கொய்யாப்பழம் ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக்கொள்வது இரத்த அளவை வேகமாக உயர்த்த உதவும்.

ஃபோலேட் மற்றும் வைட்டமின் பி12: சிவப்பணுக்கள் முதிர்ச்சியடைய ஃபோலேட் (வைட்டமின் பி9) தேவை. இது பச்சை இலை காய்கறிகள், பீன்ஸ் மற்றும் வேர்க்கடலையில் அதிகம் உள்ளது. அதேபோல், நரம்பு மண்டலம் மற்றும் ரத்த உற்பத்திக்கு வைட்டமின் பி12 மிக முக்கியம். இது பால் பொருட்கள் மற்றும் அசைவ உணவுகளில் மட்டுமே அதிகம் காணப்படுவதால், தேவைப்பட்டால் மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் இதற்கான மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

தவிர்க்க வேண்டியவை:

டீ மற்றும் காபி: உணவு உண்ட உடனே டீ அல்லது காபி குடிக்கும் பழக்கம் பலருக்கு உண்டு. இதில் உள்ள 'டானின்' மற்றும் 'பைட்டேட்' பொருட்கள் இரும்புச்சத்து உடலில் சேருவதைத் தடுத்துவிடும். எனவே, உணவுக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னரோ அல்லது பின்னரோ டீ குடிப்பதே நல்லது.

கால்சியம்: இரும்புச்சத்தும் கால்சியமும் ஒரே நேரத்தில் உடலில் சேரும்போது ஒன்றையொன்று தடுக்கும். எனவே, இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை பாலுடன் எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்: சரியான உணவுடன் போதிய உடற்பயிற்சியும் அவசியம். உடற்பயிற்சி செய்யும் போது உடல் அதிக ஆக்சிஜனை கோருகிறது, இது சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தியைத் தூண்ட உதவும்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஹீமோகுளோபின் அளவை உயர்த்துவது என்பது ஒரு நாளில் நடக்கும் மாற்றமல்ல. இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது, வைட்டமின் சி மூலம் அதை உடல் கிரகிக்கச் செய்வது மற்றும் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுக்கும் காரணிகளைத் தவிர்ப்பது என ஒரு ஒருங்கிணைந்த உணவு முறையைப் பின்பற்றினால், இயல்பான முறையில் ஹீமோகுளோபின் அளவை உயர்த்தி ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும்.

தீவிரமான குறைபாடு இருப்பவர்கள் சுய மருத்துவம் செய்யாமல், மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை (Supplements) எடுத்துக்கொள்வதே சிறந்தது என ஆக்காஷ் குர்ணா வலியுறுத்துகிறார்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

