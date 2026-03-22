இனிமேல் 'பருப்பு' வகைகளை இப்படி சமைக்காதீங்க! பருப்பின் 'பவர்' குறையாமல் இருக்க தவிர்க்க வேண்டிய 7 தவறுகள்!

குக்கரில் இரண்டு அல்லது மூன்று விசில் வந்தவுடன் பருப்பு வெந்துவிடும் நிலையில், அதை மீண்டும் மீண்டும் வேகவைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

By ETV Bharat Health Team

Published : March 22, 2026 at 4:02 PM IST

படிப்பு, வேலை என வீட்டை விட்டு தூரமாக இருக்கும் பலருக்கும் வீட்டு ஞாபகத்தை ஏற்படுத்துவது பருப்பில் செய்த உணவு தான். சாம்பார், பருப்பு குழம்பு, பருப்பு சாதம் என எதை செய்தாலும் அது ஒரு நிமிடம் நம் அம்மா செய்து கொடுத்த உணவை ஞாபகப்படுத்திவிடும்.

அதிலும், சூடான சாதத்தில் நெய்யும், மணக்க மணக்க பருப்பை ஊற்றி பிசைந்து சாப்பிடும்போது கிடைக்கும் திருப்தியே தனி. சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு புரதச்சத்தின் (Protein) முக்கிய ஆதாரமாக பருப்பு வகைகள் இருக்கின்றன.

நாம் என்னதான் ஆரோக்கியமான பருப்பு வகைகளை அடிக்கடி செய்தாலும், சமைக்கும்போது நாம் செய்யும் சில தவறுகள் அதன் உண்மையான பலனை நீர்த்துப்போக செய்துவிடுகின்றன. ஆம், சமைக்கும் போது தவறு என தெரியாமல் நாம் செய்யும் சில சமைக்கும் முறை பருப்பில் உள்ள சத்துக்களை இழக்க வைக்கின்றன என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், பருப்பின் புரதச்சத்தை வீணாக்காமல் இருக்க நாம் தவிர்க்க வேண்டிய 7 முக்கிய குறிப்புகளை விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க..

பருப்பை ஊறவைக்காமல் சமைப்பது: அவசரத்திற்காக பருப்பை கழுவிய உடனேயே குக்கரில் வைப்பது பலருடைய வழக்கம். ஆனால், பருப்பு வகைகளில் 'பைட்டேட்ஸ்' (Phytates) என்ற ஒரு இயற்கையான பொருள் உள்ளது. இது பருப்பில் உள்ள சத்துக்களை நம் உடல் உறிஞ்சுவதை தடுக்கும் ஒரு தடையாக செயல்படுகிறது.

பருப்பை சமைப்பதற்கு முன் குறைந்தது 1 முதல் 2 மணி நேரம் ஊறவைப்பது மிகவும் அவசியம். இப்படி ஊறவைக்கும்போது பைட்டேட்ஸ் வெளியேறி, அதிலுள்ள புரதம் மற்றும் தாதுக்கள் நமது உடலுக்கு எளிதில் கிடைக்கும்படி மாறும். இது செரிமானத்திற்கும் மிகவும் நல்லது.

அளவுக்கு அதிகமாகக் குழைய வேகவைப்பது: பருப்பு நன்றாக குழைந்து இருந்தால் தான் ருசி என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், பருப்பு தன் வடிவத்தை இழந்து முழுவதுமாக மாவு போல மாறும் வரை வேகவைப்பது அதன் புரத அமைப்பை சிதைக்கக்கூடும்.

அதிகப்படியான வெப்பத்தில் நீண்ட நேரம் பருப்பு கொதிக்கும்போது, அதிலுள்ள அமினோ அமிலங்கள் மெல்ல தங்கள் வீரியத்தை இழக்கின்றன. குக்கரில் இரண்டு அல்லது மூன்று விசில் வந்தவுடன் பருப்பு வெந்துவிடும் நிலையில், அதை மீண்டும் மீண்டும் வேகவைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

சமையல் சோடா பயன்படுத்துவது: கடினமான பருப்புகள் சீக்கிரம் வேக வேண்டும் என்பதற்காக சிலர் ஒரு சிட்டிகை சமையல் சோடாவை சேர்ப்பார்கள். இது பருப்பை விரைவாக மென்மையாக்கினாலும், பருப்பின் இயற்கையான பி.எச் (pH) அளவை மாற்றிவிடுகிறது. இந்த வேதியியல் மாற்றம் பருப்பில் உள்ள பி-வைட்டமின்களையும், புரத சத்துக்களையும் அழித்துவிடும். பருப்பின் இயற்கையான சுவையும் இதனால் மாறுபட வாய்ப்புள்ளது. ஊறவைத்தலே இதற்கு சரியான மாற்று வழி.

வேகவைத்த தண்ணீரை கீழே ஊற்றுவது: சிலர் பருப்பை தனியாக வேகவைத்துவிட்டு, அந்த தண்ணீரை வடித்துவிட்டு பருப்பை மட்டும் பயன்படுத்துவார்கள். இது மிகப்பெரிய தவறு. பருப்பு வேகும்போதே அதிலுள்ள நீரில் கரையக்கூடிய சத்துக்களும், புரதத்தின் ஒரு பகுதியும் அந்த தண்ணீரில் கலந்துவிடுகின்றன. அந்த தண்ணீரை ஊற்றிவிட்டால், நாம் வெறும் சக்கையை சாப்பிடுவதற்கு சமம். பருப்பு வேகவைத்த தண்ணீரை சாம்பாரிலோ அல்லது ரசத்திலோ சேர்த்து கொள்வது தான் சத்துக்களை தக்கவைக்கும் முறை.

தானியங்களுடன் சேர்த்து உண்ணாமல் இருப்பது: பருப்பில் அதிக புரதம் இருந்தாலும், அதில் 'மெத்தியோனைன்' (Methionine) என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலம் குறைவாகவே உள்ளது. எனவே, பருப்பை மட்டும் தனியாக சாப்பிடுவதை விட, சாதம் அல்லது கோதுமை ரொட்டியுடன் சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் அது ஒரு 'முழுமையான புரதமாக' மாறுகிறது.

அடிக்கடி சூடுபடுத்தி சாப்பிடுவது: மிஞ்சிய பருப்பை அடுத்த வேளைக்கு சூடுபடுத்தி சாப்பிடுவது வழக்கம். ஆனால், ஒருமுறை சமைத்த பருப்பை மீண்டும் மீண்டும் கொதிக்க வைக்கும்போது, அதிலுள்ள புரதக் கட்டமைப்பு மேலும் பலவீனமடைகிறது. ஒவ்வொரு முறை சூடுபடுத்தும் போதும் அதன் புத்துணர்ச்சியும் சத்தும் குறைந்துகொண்டே போகும். தேவைக்கு ஏற்ப மட்டும் பருப்பை எடுத்து சூடுபடுத்துவது அல்லது ஒரே முறையில் சாப்பிட்டு முடிப்பது சிறந்தது.

தாளிக்கும்போது கருக விடுவது: பருப்பின் வாசனைக்கு முக்கியமே தாளிப்பு தான். ஆனால், நெய் அல்லது எண்ணெயை சூடாக்கி அதில் கடுகு, சீரகம், பூண்டு போன்றவற்றை போடும்போது அவை கருகிவிடக் கூடாது. அதிகப்படியான வெப்பத்தில் மசாலாக்கள் கருகினால், அது பருப்பின் சுவையைக் கெடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், தேவையற்ற நச்சுப் பொருட்களை (Harmful compounds) உருவாக்கி சத்துக்களை பாதிக்கும். மிதமான தீயில் தாளித்து பருப்பில் கொட்டுவதே அதன் சத்தை முழுமையாக காக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

