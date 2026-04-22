இந்தியாவில் 10 கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு பாதிப்பு: முதலிடத்தில் தமிழ்நாடு?

By ETV Bharat Health Team

Published : April 22, 2026 at 10:54 AM IST

- சினேகா பார்தி

இன்றைய நவீன உலகில் மனித இனம் சந்தித்து வரும் மிகப்பெரிய சுகாதார சவால்களில் ஒன்றாக நீரிழிவு நோய், அதாவது டயாபிடிஸ் உருவெடுத்துள்ளது. ஒரு காலத்தில் முதியவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் நோயாககருதப்பட்ட இது, இன்று வயது வித்தியாசம் இன்றி இளைஞர்களையும் குழந்தைகளையும் கூட விட்டுவைக்கவில்லை.

நம்முடைய பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை, மாறிப்போன உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் போதிய உடல் உழைப்பு இல்லாத சூழல் ஆகியவை இந்த நோயின் பரவலுக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன. ஒருமுறை நீரிழிவு பாதிப்பு ஒருவருக்கு ஏற்பட்டுவிட்டால், அவர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அதனுடன் போராட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறார். இது ஒரு நாட்பட்ட நோய் என்பதுடன், முறையான கவனிப்பு இல்லையென்றால் காலப்போக்கில் உடல் உறுப்புகளை பாதிக்கும் தன்மையை கொண்டது.

நீரிழிவு நோயின் தலைநகரமா இந்தியா?

இந்தியாவில் நீரிழிவு நோயின் தாக்கம் தற்போது ஒரு கொள்ளை நோயைப் போல மிக வேகமாகப் பரவி வருகிறது. உலக அளவில் நீரிழிவு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் மிக அதிகமாக இருப்பதால், நீரிழிவு நோயின் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சமீபத்திய ஆய்வுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் நம்மை எச்சரிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன. குறிப்பாக, ஐசிஎம்ஆர் (ICMR - இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்) மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் இந்தியாவின் நீரிழிவு பாதிப்பு குறித்த அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளன.

எந்த மாநிலத்தில் நீரிழிவு பாதிப்பு அதிகம்?

தி லான்செட் டயாபிடிஸ் மற்றும் எண்டோகிரைனாலஜி இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 10 கோடியை தாண்டியுள்ளது. இந்த ஆய்வில் இந்தியாவின் எந்த மாநிலங்களில் பாதிப்பு அதிகம் என்பது குறித்த தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன.

அந்த தரவுகளின்படி, இந்தியாவின் கோவா மாநிலம் நீரிழிவு நோயால் மிக அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள மக்கள் தொகையில் சுமார் 26.4 சதவீதத்தினர் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோவாவைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு, கேரளா, பஞ்சாப் மற்றும் சண்டிகர் ஆகிய மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் அதிக நீரிழிவு பாதிப்பு கொண்ட பகுதிகளாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

முதலிடத்தில் தமிழ்நாடு?

2025 ஆம் ஆண்டு வரையிலான தரவுகளைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட ஆய்வின்படி, வயதுக்கு ஏற்ப நோயின் பரவலைக் கணக்கிடும் முறையில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து கோவா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் வருகின்றன. இதற்கு நேர்மாறாக, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசம் மிகக் குறைந்த அளவிலான (4.8 சதவீதம்) நீரிழிவு நோயாளிகளை கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

காரணங்கள் என்ன?

பெங்களூரு யஷ்வந்த்பூரில் உள்ள ஸ்பார்ஷ் மருத்துவமனையின் நீரிழிவு நோய் நிபுணர் அசோக் எம்.என் இது குறித்துத் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். கோவா போன்ற மாநிலங்களில் நீரிழிவு நோய் அதிகமாக இருப்பதற்கு அந்த மக்களின் வாழ்க்கை முறையும், உணவுப் பழக்கவழக்கங்களுமே முதன்மைக் காரணம் என்கிறார் அவர். குறிப்பாக, நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் மக்கள் உடல் உழைப்பு இல்லாத வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுப்பதும், அதிகப்படியான மாவுச்சத்து (Carbohydrates), சர்க்கரை மற்றும் மது அருந்துவதும் இந்த நிலைக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

அதேசமயம், கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருப்பதால், அங்கு அதிகப்படியான நோயாளிகள் கண்டறியப்பட்டுப் பதிவு செய்யப்படுகின்றனர். இதுவும் அந்த மாநிலங்களில் எண்ணிக்கை அதிகமாகத் தெரிவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நீரிழிவு நோய் அதிகரிக்க முக்கிய காரணங்கள்:

  • உடல் பருமன் மற்றும் தொப்பை: இந்தியாவில் நீரிழிவு நோய் பரவுவதற்கு உடல் பருமன் மிக முக்கியமான காரணமாகும். குறிப்பாக, வயிற்று பகுதியில் சேரும் தேவையற்ற கொழுப்பு இன்சுலின் சுரப்பியின் செயல்பாட்டை தடுத்து, டைப் 2 நீரிழிவு நோயை உண்டாக்குகிறது.
  • நகரமயமாக்கல்: கிராமப்புறங்களில் மக்கள் அதிக உடல் உழைப்பை கோரும் வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் நகரங்களில் இயந்திர மயமான வாழ்க்கை முறையினால் நடைப்பயிற்சி கூட குறைந்துவிட்டது. இதனால் உடலில் சேரும் கலோரிகள் எரிக்கப்படாமல் சர்க்கரையாக ரத்தத்தில் தங்கிவிடுகிறது.
  • உணவு மாற்றங்கள்: பாரம்பரியமான சிறுதானிய உணவுகளைத் தவிர்த்துவிட்டு, இன்று மக்கள் அதிகப்படியான மைதா, வெள்ளைச் சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை (Processed Foods) உட்கொள்கிறார்கள். இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை உடனடியாக உயர்த்துகிறது.
  • மரபணு ரீதியான வாய்ப்புகள்: மற்ற நாட்டு மக்களோடு ஒப்பிடும்போது, இந்தியர்களுக்கு இயல்பாகவே நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான மரபணு ரீதியான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

நீரிழிவு நோயாளிகள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

நீரிழிவு நோயைக் கட்டுக்குள் வைக்க உணவுக்கட்டுப்பாடு என்பது மிக மிக அவசியமானது. மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி, சர்க்கரை நோயாளிகள் குறிப்பிட்ட சில உணவுகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அல்லது மிகக் குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

உப்பு மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள் ரத்த அழுத்தத்தையும் சர்க்கரையையும் ஒரே நேரத்தில் பாதிக்கும். அதேபோல் பால் பொருட்கள், ஐஸ்கிரீம், தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் அதிக கொழுப்புள்ள இறைச்சி வகைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

ஊட்டச்சத்து நிபுணர் சொல்வது என்ன?

ஊட்டச்சத்து நிபுணர் ஸ்ரத்தே கடியார், நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு மிகவும் மோசமான 31 உணவுகளின் பட்டியலைத் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதன் விவரம் பின்வருமாறு..

மைதா மாவு, வேகவைத்த உருளைக்கிழங்கு, இனிப்பு பலகாரங்கள், பிஸ்கட் வகைகள், அன்னாசிப்பழம், ஆடை நீக்கப்பட்ட பால், ரஸ்க், தர்பூசணி, புரோட்டீன் பார்கள், மேரி பிஸ்கட், தேன், மாம்பழம், ரவை உணவுகள், இட்லி, பொரி, சவ்வரிசி, சப்பாத்தி (அதிக அளவில்), ஓட்ஸ், பாஸ்தா, பப்பாளி, ஓட்ஸ் பால், நூடுல்ஸ், சாக்லேட், அனைத்து வகையான பிரட், பிரஞ்சு பிரைஸ், சுவையூட்டப்பட்ட தயிர், வாழைப்பழம், உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ், கேக், குக்கீஸ் மற்றும் சேப்பங்கிழங்கு என்கிறார்.

ரத்த சர்க்கரை மற்றும் நீரிழிவு நோய்: இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு

பலர் ரத்த சர்க்கரை (Blood Sugar) மற்றும் நீரிழிவு நோய் (Diabetes) ஆகிய இரண்டையும் ஒன்று என நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இதில் நுணுக்கமான வேறுபாடு உள்ளது. ரத்த சர்க்கரை என்பது நம் ரத்தத்தில் கலந்துள்ள குளுக்கோஸின் அளவைக் குறிக்கும்.

நாம் சாப்பிடும் உணவுக்கு ஏற்ப இது ஏறி இறங்கும். ஆனால், நீரிழிவு நோய் என்பது ஒரு நிலை. நம் உடலில் கணையம் போதுமான இன்சுலினைச் சுரக்காத போது அல்லது சுரக்கும் இன்சுலினை உடல் சரியாகப் பயன்படுத்தாத போது நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகிறது.

இன்சுலின் என்பது ஒரு ஹார்மோன். இது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை செல்களுக்குள் கொண்டு சென்று ஆற்றலாக மாற்ற உதவுகிறது. இது சரியாக நடக்காத போது, சர்க்கரை ரத்தத்திலேயே தங்கிவிடுகிறது. ஒருவருக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவு 200 mg/dL க்கு மேல் சென்றால் அது ஆபத்தான நிலையாகக் கருதப்படுகிறது.

வயது அடிப்படையில் ரத்த சர்க்கரை அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

ரத்த சர்க்கரை அளவு என்பது ஒருவரது வயது மற்றும் உடல் நிலையை பொறுத்து மாறுபடும்.

பிறந்த குழந்தை முதல் 3 வயது வரை:

  • வெறும் வயிற்றில் (Fasting): 60-110 mg/dL
  • சாதாரணமாக (Random): 60-180 mg/dL
  • இந்த வயதில் சர்க்கரை அளவு அடிக்கடி மாற வாய்ப்புள்ளது.

3 முதல் 12 வயது வரை உள்ள சிறுவர்கள்:

  • வெறும் வயிற்றில்: 70-140 mg/dL
  • சாதாரணமாக: 70-180 mg/dL

குடும்பத்தில் யாருக்காவது நீரிழிவு இருந்தால் இவர்களைக் கண்காணிப்பது அவசியம்.

13 முதல் 18 வயது வரை உள்ள பதின்பருவத்தினர்:

  • வெறும் வயிற்றில்: 70-140 mg/dL
  • சாதாரணமாக: 70-180 mg/dL

ஹார்மோன் மாற்றங்கள் இந்த வயதில் சர்க்கரை அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

19 வயதிற்கு மேல் உள்ள பெரியவர்கள்:

  • வெறும் வயிற்றில்: 70-130 mg/dL
  • சாதாரணமாக: 70-180 mg/dL

பெரியவர்கள் வெறும் வயிற்றில் 130 mg/dL க்கு மிகாமல் பார்த்துக்கொள்வது நீரிழிவைத் தவிர்க்க உதவும்.

நீரிழிவு நோய் என்பது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாதிப்புதான். சரியான நேரத்தில் நோயைக் கண்டறிவது, ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்பது, தினமும் குறைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பது ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த நோயிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.

குறிப்பாக, தென் மாநிலங்களில் உள்ளவர்கள் தங்கள் உணவு முறையில் அதிக கவனத்தைச் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் என்பதை இந்த ஆய்வுகள் உணர்த்துகின்றன. நம் ஆரோக்கியம் நம் கையில் என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவோம் என வலியுறுத்துகின்றனர் மருத்துவர்கள்.

