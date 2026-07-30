புத்தகப்பை சுமையால் குழந்தைகளுக்கு முதுகு வலி அதிகரிப்பு - தடுப்பதற்கு மருத்துவர் தரும் டிப்ஸ்!
ஒரு குழந்தை தனது எடையிலிருந்து 10 சதவிகித எடை கொண்ட அளவில் தான் புத்தக பை சுமையை சுமைக்க வேண்டும் என்கிறார் எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் லோகேஷ் சர்மா.
Published : July 30, 2026 at 3:01 PM IST
காஞ்சிபுரம்: "மாணவர்களின் புத்தகப்பை சுமையை குறைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. எந்த அளவுக்கு புத்தக பையின் சுமை குறைகிறதோ, அந்த அளவுக்கு மாணவர்களின் மனச்சுமையும் குறையும்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், பள்ளி மாணவர்கள் கனமான புத்தகப் பைகளை சுமப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், பெற்றோர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் குழந்தைகள் எலும்பியல் நிபுணர் விளக்கியுள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் சன்னதி தெருவில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனை கிளையில், சென்னை அப்போலோ குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் சார்பில் குழந்தைகள் எலும்பியல் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.
இம்முகாமில் சென்னை அப்போலோ குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் லோகேஷ் சர்மா பங்கேற்று, குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ ஆலோசனைகள் மற்றும் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டார்.
இதில் பிறவிக் கால், பாத குறைபாடுகள், இடுப்பு மூட்டு பிரச்சனைகள், முதுகுத்தண்டு வளைவு, கை-கால்கள் மற்றும் கால்கள் வளைவு, எலும்பு முறிவு, விளையாட்டு காயங்கள், தொற்றால் ஏற்படும் எலும்பு பிரச்சனைகள், நரம்பியல் கோளாறுகள் மற்றும் மூட்டு வலி உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.
இதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த குழந்தைகள் எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் லோகேஷ் சர்மா பேசியதாவது, "பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு முதுகு வலி வருவதற்கான முதன்மையான காரணங்களில் ஒன்று கனமான புத்தகப் பையைச் சுமப்பதுதான். ஒரு குழந்தை எவ்வளவு எடை கொண்ட பையை சுமக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்.
குழந்தைகள் செய்யும் தவறு:
ஒரு குழந்தையின் உடல் எடையில் 10 சதவீதம் மட்டுமே புத்தகப் பையின் எடையாக இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, 40 கிலோ எடை கொண்ட ஒரு குழந்தை அதிகபட்சமாக 4 கிலோ எடை கொண்ட பையை மட்டுமே தூக்க வேண்டும். அதேபோல், புத்தகப் பையில் உள்ள இரண்டு தோள்பட்டை வார்களையும் (straps) இரு தோள்களிலும் சரியாக மாட்டி சுமக்க வேண்டும்.
ஆனால், மாணவர்கள் ஃபேஷன் என்ற பெயரில் அந்த வாரை தளர்த்தி பையைக் கீழே தொங்கவிடுகிறார்கள். பையின் தோள்பட்டை வாரை இறக்கிவிடும் போது, பையின் கனம் உடலைப் பின்னோக்கித் தள்ளும். அதைச் சமாளிக்க குழந்தைகள் முன்னோக்கி குனிகிறார்கள். இவ்வாறு குனியும் போது தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு முதுகு வலி உருவாகிறது.
முதுகுத்தண்டு வளையுமா?
புத்தகப் பையை சுமப்பதால் முதுகுத்தண்டு வளையாது, ஆனால் கடுமையான முதுகு வலி நிச்சயம் வரும். மேலும், புத்தகப் பையில் உள்ள வெவ்வேறு பிரிவுகளில் (compartments) புத்தகங்களை வைக்கும் போது எடையை சமமாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒரு பிரிவில் மட்டும் அனைத்துப் புத்தகங்களையும் வைத்து, மற்றொன்றை காலியாக விட்டால் எடை சீராகப் பிரியாமல் முதுகு வலி ஏற்படும். சென்னை போன்ற நகரங்களில் வாரத்திற்கு ஒரு குழந்தையாவது முதுகு வலிப் பிரச்சினையோடு சிகிச்சைக்கு வருகிறார்கள். இது குறித்து மருத்துவமனை சார்பில் நாங்களும் பள்ளிகளுக்கு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்" என்றார்.
ஆய்வு:
https://ijmpr.in/article/to-study-the-impact-of-heavy-school-bags-on-the-physical-and-psychological-health-of-school-going-students-2293/