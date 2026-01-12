ஒரே ஒரு இரவு மது அருந்துவது ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது? ஆய்வு சொல்றதை கேளுங்க!
அதிகப்படியாக மது அருந்திய பின் தலைவலி அல்லது ஹேங் ஓவர் மறைந்த பிறகும், குடலின் பாதிப்பு அப்படியே நீடிக்கிறது.
Published : January 12, 2026 at 10:27 AM IST
மது அருந்துவது உடல்நலத்திற்கு தீங்கானது என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால், "எப்போதாவது ஒருமுறைதானே குடிக்கிறோம், அதுவும் ஒருநாள் இரவு மட்டும் தானே?" என்று நம்மில் பலர் நினைப்பதுண்டு. இப்படி ஒரே ஒருமுறை அல்லது மிக குறுகிய நேரத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்துவதை (Binge Drinking) சாதாரண விஷயமாக கடந்துவிட முடியாது என புதிய ஆய்வு ஒன்று எச்சரிக்கிறது.
ஹார்வர்ட் மருத்துவப் பள்ளி நடத்திய இந்த ஆய்வின்படி, ஒருமுறை அதிகப்படியாக மது அருந்தினால் கூட, அது நம் சிறுகுடலின் உட்புற சுவரைச் சேதப்படுத்தி, நச்சுகள் ரத்தத்தில் கலக்க வழிவகை செய்கிறது. இது கல்லீரல் பாதிப்பு மற்றும் உடலில் தேவையற்ற வீக்கங்களுக்கு (Inflammation) தொடக்கப்புள்ளியாக அமைகிறது. நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் ஒரு இரவு கொண்டாட்டம், நம் செரிமான மண்டலத்தில் நீண்டகால பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
மது அருந்தும்போது அது முதலில் சென்றடையும் முக்கிய இடம் சிறுகுடலின் மேற்பகுதி ஆகும். இந்த ஆய்வு 'Alcohol: Clinical and Experimental Research' என்ற ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு என்னவென்றால், அதிகப்படியான மது சிறுகுடலின் பாதுகாப்பு அரணை (Gut Barrier) பலவீனப்படுத்துகிறது.
பொதுவாக, நம் குடல் சுவர் ஒரு வடிகட்டி போல செயல்படும். இது சத்துக்களை மட்டும் ரத்தத்தில் அனுமதித்து, கிருமிகள் மற்றும் நச்சுகளை தடுத்து நிறுத்தும். ஆனால், மதுவின் தாக்கம் இந்த சுவரை "கசியும் குடலாக" (Leaky Gut) மாற்றுகிறது. இதனால் குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களும் நச்சுகளும் நேரடியாக ரத்தத்தில் கலந்து கல்லீரலுக்குச் செல்கின்றன.
'பிஞ்ச் டிரிங்கிங்' என்றால் என்ன? இந்த ஆய்வின்படி, ஒரு குறுகிய காலத்தில் (சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்) பெண்கள் 4 பானங்கள் அல்லது ஆண்கள் 5 பானங்களுக்கு மேல் அருந்துவது 'பிஞ்ச் டிரிங்கிங்' எனக் கருதப்படுகிறது. ஆய்வாளர்கள் எலிகளை கொண்டு நடத்திய சோதனையில், வெறும் மூன்று நாட்கள் இத்தகைய நிலையை ஏற்படுத்தியபோதே குடலில் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்படுவதை கண்டறிந்தனர்.
உடலில் நடக்கும் மாற்றங்கள்: மது அருந்தியவுடன், தொற்று பாதிப்பு ஏதும் இல்லாத நிலையிலும், நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு செல்களான 'நியூட்ரோபில்கள்' (Neutrophils) குடல் பகுதிக்குக் குவிகின்றன. இந்த செல்கள் கிருமிகளை பிடிக்க 'NETs' எனப்படும் ஒருவித வலை போன்ற அமைப்புகளை வெளியிடுகின்றன. கிருமிகள் இல்லாத சூழலில், இந்த வலைகள் குடல் சுவரின் திசுக்களையே சிதைக்க தொடங்குகின்றன.
குடல் சுவர் சேதமடைவதால், ரத்தத்தில் நச்சுகளின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இந்த நச்சுகள் கல்லீரலை சென்றடையும் போது, அது கல்லீரல் நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
பாதிப்பு நீங்குமா? ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக, மதுவினால் ஏற்பட்ட வீக்கங்கள் 24 மணிநேரத்தில் ஓரளவுக்கு குறைந்தாலும், குடல் சுவரில் ஏற்பட்ட கட்டமைப்பு சிதைவுகள் அவ்வளவு எளிதில் குணமடையவில்லை. அதாவது, தலைவலி அல்லது ஹேங் ஓவர் (Hangover) மறைந்த பிறகும், உங்கள் குடலின் பாதிப்பு அப்படியே நீடிக்கிறது.
இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட பேராசிரியர் கியோங்கி சாபோ கூறுகையில், மதுவினால் ஏற்படும் கல்லீரல் பாதிப்புகளுக்கு குடலில் ஏற்படும் இந்த மாற்றங்களே முதல் படி என்று குறிப்பிடுகிறார். எனவே, "ஒரே ஒரு நாள் தானே" என்று அலட்சியமாக இருப்பது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சிதைக்கும் செயலாக அமையலாம்.
