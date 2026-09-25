5ல் 1 பள்ளி சிறுமிக்கு சீரற்ற மாதவிடாய்: PMOS தான் காரணமா? எய்ம்ஸ் ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!
இரு மாதவிடாய்களுக்கு இடைப்பட்ட காலம் 21 நாட்களுக்கும் குறைவாகவோ அல்லது 35 நாட்களுக்கு அதிகமாகவோ இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
Published : September 25, 2026 at 7:01 AM IST
இன்றைய டீனேஜ் பெண்களிடையே மாதவிடாய் சுழற்சி தள்ளிப்போவது அல்லது சீரற்ற முறையில் வருவது மிக சாதாரணமான ஒரு பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது. இதை சுட்டிக்காட்டும் விதமாக, புதுடெல்லி எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனை நடத்திய ஆய்வில், பள்ளியில் படிக்கும் 5 சிறுமிகளில் ஒருவருக்கு சீரற்ற மாதவிடாய் பிரச்சனை இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
ஆனால், இதை பார்த்து பெற்றோர் பதற்றமடையத் தேவையில்லை என்றும், இது அனைத்து நேரங்களிலும் 'பிஎம்ஓஎஸ்' (PCOS PMOS என பெயர் மாற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது) பிரச்சனையாக இருக்காது என்றும் மருத்துவர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள்.
4,000 பள்ளி மாணவிகளிடையே எய்ம்ஸ் நடத்திய ஆய்வு
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் நலப் பிரிவு, கடந்த 2023ம் ஆண்டு முதல் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் சுமார் 4,000 பள்ளி மாணவிகளிடையே இந்த விரிவான ஆய்வை நடத்தி வருகிறது.
இந்த ஆய்வின் தற்போதைய முடிவுகளின்படி, 20 சதவீதமான சிறுமிகளுக்கு (ஐந்தில் ஒருவருக்கு) மாதவிடாய் சரியாக வருவதில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த ஆய்வை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு டீனேஜ் சிறுமிகளிடையே 'பிஎம்ஓஎஸ்' நோய் எந்த அளவுக்கு பரவியிருக்கிறது என்பதை முழுமையாக முடிவெடுக்க முடியாது என்று வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள்.
சீரற்ற மாதவிடாய் என்றால் உடனே 'பிஎம்ஓஎஸ்' தானா?
பொதுவாக மாதவிடாய் தள்ளிப்போனால் உடனே அது பிஎம்ஓஎஸ் நோயாகத்தான் இருக்கும் என்று பல பெற்றோர்கள் தவறாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்.
இது குறித்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் குழந்தை ஹார்மோன் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் ரஜினி சர்மா கூறுகையில், "மாதவிடாய் தள்ளிப்போவது மட்டுமே பிஎம்ஓஎஸ் நோய்க்கான அறிகுறி கிடையாது. அதேபோல, ஸ்கேன் பரிசோதனையில் சினைப்பையில் சிறிய கட்டிகள் (Polycystic) போல தெரிவதாலும் மட்டுமே ஒரு சிறுமிக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்கிறது என்று முடிவெடுக்க முடியாது. முகத்தில் அதிகளவில் தேவையற்ற முடிகள் வளருதல், தீவிரமான முகப்பரு போன்ற ஹார்மோன் மாற்றங்களின் அறிகுறிகளையும் சேர்த்தே பார்க்க வேண்டும்"
எப்போது மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதிக்க வேண்டும்?
உங்கள் வீட்டுப் பெண் குழந்தைகளுக்குப் பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் மட்டும் மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது:
- இரு மாதவிடாய்களுக்கு இடைப்பட்ட காலம் 21 நாட்களுக்கும் குறைவாகவோ அல்லது 35 நாட்களுக்கு அதிகமாகவோ இருந்தால்.
- தொடர்ச்சியாக 3 மாதங்களுக்கு மாதவிடாய் வராமல் முழுமையாக நின்றுவிட்டால்.
- முகத்தில் அதிகளவில் முடிகள் வளருதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு முகப்பருக்கள் இருந்தால்.
கவனிக்கத் தவறினால் ஏற்படும் நீண்டகால பாதிப்புகள்
மாதவிடாய் சீரற்ற தன்மையை ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்யாமல் விட்டால், அது எதிர்காலத்தில் பல்வேறு உடல் மற்றும் மன ரீதியான சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்:
- உடல்நலப் பிரச்சனைகள்: இன்சுலின் சுரப்பில் மாற்றம், உடல் பருமன், டைப்-2 நீரிழிவு நோய், கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல் (Fatty Liver) மற்றும் ரத்தத்தில் கொழுப்பு மாறுபாடுகள்.
- மனநலப் பிரச்சனைகள்: தன் உடலமைப்பை பற்றிய தாழ்வு மனப்பான்மை, கவலை, மன அழுத்தம் மற்றும் உணவுக் பழக்கங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகள்.
வாழ்வியல் மாற்றமே தீர்வு!
டீனேஜ் பெண்களுக்கு தேவையற்ற சக்திவாய்ந்த மருந்தையோ அல்லது ஹார்மோன் மாத்திரைகளையோ தருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கண்டிப்புடன் கூறுகிறார்கள்.
சத்தான உணவு: காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் கொடுக்க வேண்டும். துரித உணவுகளையும் நொறுக்கு தீனிகளையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
உடற்பயிற்சி: தினமும் ஓடிப்பிடித்து விளையாடுவது, நடைபயிற்சி அல்லது யோகா போன்ற உடற்பயிற்சிகளை பழக்கப்படுத்த வேண்டும்.
எடை கண்காணிப்பு: சிறுமிகளின் உயரத்திற்கு ஏற்ற எடை இருக்கிறதா என்பதையும், திடீரென உடல் எடை அதிகரிக்கிறதா என்பதையும் பெற்றோர் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.