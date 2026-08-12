தினமும் ஜூஸ் குடித்தால் மன அழுத்தம் குறையும் - சர்வதேச ஆய்வில் குட் நியூஸ்!
பழச்சாறு குடித்தவர்களும் தங்களது உணவில் தினமும் 8 முதல் 10 கிராம் வரை கூடுதல் நார்ச்சத்தை பெற்றது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : August 12, 2026 at 7:00 AM IST
ஆரோக்கியமான உடலுக்கு காய்கறிகளும் பழங்களும் மிகவும் அவசியமானவை என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. தினமும் பழங்களை முழுமையாக சாப்பிடுவது நல்லது என்றாலும், அவசரமான வாழ்வியல் சூழலில் பலராலும் அதை தவறாமல் பின்பற்ற முடிவதில்லை. ஆனால், நாம் தினமும் அருந்தும் ஒரு சிறிய டம்ளர் பழச்சாறு அல்லது 'ஸ்மூத்தி', நமது உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பதுடன் மன அழுத்தத்தையும் கணிசமாக குறைக்க உதவும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உணவுப் பழக்கத்தில் நாம் மேற்கொள்ளும் மிக சிறிய மாற்றங்கள் கூட, நமது மனநிலையை நேர்மறையாக மாற்றுவதில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. இங்கிலாந்திலுள்ள நியூகேஸில் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி வல்லுநர்கள் மேற்கொண்ட புதிய ஆய்வு ஒன்று இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
அன்றாட உணவில் பழங்களை சேர்த்து கொள்வதில் மக்களுக்கு இருக்கும் நடைமுறை சிரமங்களையும், அதற்கு பழச்சாறு எப்படி ஒரு எளிய மற்றும் சிறந்த மாற்றாக அமைகிறது என்பதையும் இந்த ஆய்வு விளக்குகிறது.
4 வார கால ஆய்வு:
பிரிட்டனில் நடத்தப்பட்ட இந்த பரிசோதனையில், வழக்கமாக மிக குறைந்த அளவே (நாளுக்கு இரண்டு முறைக்கும் குறைவாக) பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உட்கொள்ளும் 42 நபர்கள் பங்கெடுத்துக்கொண்டனர். இவர்கள் மூன்று வெவ்வேறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டனர்.
- முதல் குழு (கட்டுப்பாட்டுக் குழு): இவர்களுக்கு எந்த மாற்றமும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. வழக்கம்போலவே அவர்களின் உணவுமுறையை தொடர அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
- இரண்டாம் குழு: இவர்கள் முழு பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை மட்டுமே சாப்பிட்டு, ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை பழங்கள் எடுக்கும் இலக்கை அடைய அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
- மூன்றாம் குழு: இவர்கள் முழு பழங்களோடு சேர்த்து, தினமும் ஒரு டம்ளர் இயற்கை பழச்சாறு அல்லது ஸ்மூத்தியை குடித்து இந்த இலக்கை அடைய ஊக்குவிக்கப்பட்டனர்.
அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் தேவையான உணவுகளை வாங்க நிதி உதவியும், ஊட்டச்சத்து குறித்த வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்பட்டன. இந்த ஆய்வு நான்கு வாரங்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டது.
ஆய்வில் வெளிவந்த சுவாரசியமான முடிவுகள்
நான்கு வாரங்களின் முடிவில், தினமும் பழச்சாறு மற்றும் ஸ்மூத்தி அருந்தியவர்களின் மனநிலையில் மிகச் சிறந்த நேர்மறை மாற்றங்கள் பதிவாகின.
- குறைந்த மன அழுத்தக் குறியீடு: PHQ-9 எனப்படும் சர்வதேச மனநல அளவீட்டு வினாக்கள் மூலம் பரிசோதித்தபோது, பழச்சாறு பருகிய குழுவினருக்கு மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள் மற்றவர்களை விட குறைவாக இருந்தது. 27 புள்ளிகள் கொண்ட இந்த அளவீட்டில், பழச்சாறு பருகியவர்கள் 2.52 புள்ளிகள் குறைவாக பெற்று, அமைதியான மற்றும் நேர்மறையான மனநிலையை பிரதிபலித்தனர்.
- அதிகரித்த நார்ச்சத்து (Fibre): பழச்சாறு குடித்தால் சர்க்கரை மட்டுமே உடலுக்கு செல்லும், நார்ச்சத்து கிடைக்காது என்ற பொதுவான நம்பிக்கை உண்டு. ஆனால், இந்த ஆய்வில் பழச்சாறு குடித்தவர்களும் தங்களது உணவில் தினமும் 8 முதல் 10 கிராம் வரை கூடுதல் நார்ச்சத்தை பெற்றது தெரியவந்தது. அதாவது, பழச்சாறு அருந்துவது பிற காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சாப்பிடும் பழக்கத்தை தடுக்கவில்லை.
- வளர்சிதை மாற்றத்தில் பாதிப்பில்லை: பழச்சாறில் இருக்கும் இயற்கையான சர்க்கரையால் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் (Metabolism) எந்தவித எதிர்மறை பக்க விளைவுகளும் ஏற்படவில்லை என்பதும் இந்த ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டது.
பழங்களை சாப்பிடுவதை விட ஜூஸ் சிறந்ததா?
இந்த ஆய்வை முன்னெடுத்த மருத்துவர் கோர்ட்னி நீல் மற்றும் நியூகேஸில் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் ஆலிவர் ஷானன் ஆகியோர் இதுகுறித்துக் கூறுகையில், "பழங்களை வாங்கிச் சாப்பிடுவது நல்லது என்று தெரிந்தும், அதிக விலை மற்றும் நேரமின்மை காரணமாகப் பலர் அதைத் தவிர்க்கிறார்கள். ஆனால், தினமும் ஒரு சிறிய டம்ளர் பழச்சாறு அருந்துவது மிகவும் செலவு குறைந்த மற்றும் எளிமையான வழியாகும்" என்று கூறுகின்றனர்.
மேலும், எலுமிச்சை மற்றும் ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் ரக பழச்சாறுகளைக் குடிக்கும்போது மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து, சிந்தனைத் திறனும் மனநிலையும் மேம்படுவதாக பல முந்தைய ஆய்வுகள் கூறியுள்ளன. இந்த புதிய ஆய்வும் அதனை மேலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
நமது தினசரி உணவு முறையில் நாம் செய்யும் மிக சிறிய, எளிமையான மாற்றங்கள் கூட நமது உடலுக்கும் மனதிற்கும் மிகச் சிறந்த ஆரோக்கியத்தை தருவதாக தெரியவந்துள்ளது. பழச்சாறு என்று சொல்லும் போது, 100 சதவீதமும் பழம் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். சர்க்கரை, செயற்கை இனிப்புகள் இருக்கவே கூடாது.