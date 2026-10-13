லான்செட் எச்சரிக்கை: மற்ற நாட்டினரை விட இந்தியர்களுக்கு உடல் பருமன் ஏன் அதிக ஆபத்தானது?
2025 முதல் 2100 வரையிலான காலகட்டத்தில், உலக அளவில் மனிதர்கள் இழக்கப்போகும் ஆரோக்கியமான வாழ்நாட்களுக்கு இந்த உடல் பருமன் மட்டுமே மிக முக்கிய காரணமாக இருக்க போவதாக லான்செட் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 11:02 AM IST
இன்றைய நாட்களில் நாம் எத்தனையோ பெரிய ஆபத்துகளை பற்றி தினமும் பேசுகிறோம். போர் சூழல், காலநிலை மாற்றம், உலகையே உலுக்கும் தொற்றுகள் எனப் பட்டியல் நீண்டுகொண்டே போகிறது. ஆனால், இவையெல்லாவற்றையும் விட மனித குலத்திற்கு மிக அருகில், நமது அன்றாட வாழ்வோடு ஊடுருவிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு மௌன எதிரிதான் உடல் பருமன்.
இதை ஏதோ சாதாரண உடல் எடை அதிகரிப்பு என்று நம்மில் பலரும் கடந்து சென்றுவிடுகிறோம். ஆனால், சமீபத்தில் வெளியான 'லான்செட் கமிஷன்' (Lancet Commission) அறிக்கை உலக நாடுகளை உலுக்கியுள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவின் தவறான பயன்பாடு, அணு ஆயுத மோதல்கள் போன்ற மனித குலத்தின் 17 பெரிய பேரழிவுகளை ஆய்வு செய்த இந்த அமைப்பு, வரவிருக்கும் காலங்களில் மனிதனின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை பறிக்கும் நம்பர் ஒன் வில்லனாக உடல் பருமனை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
2025 முதல் 2100 வரையிலான காலகட்டத்தில், உலக அளவில் மனிதர்கள் இழக்கப்போகும் ஆரோக்கியமான வாழ்நாட்களுக்கு இந்த உடல் பருமன் மட்டுமே மிக முக்கிய காரணமாக இருக்க போகிறது.
புள்ளிவிவரங்களின்படி பார்த்தால், இது சுமார் 23.1 பில்லியன் ஆண்டுகள்! காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு (1.89 பில்லியன் ஆண்டுகள்), தொற்றுநோய்கள் (2.39 பில்லியன் ஆண்டுகள்), ஆண்டிபயாடிக் எதிர்ப்புத் திறன் (3.44 பில்லியன் ஆண்டுகள்) போன்ற பிற பெரும் ஆபத்துகளை விட உடல் பருமனால் ஏற்படும் இழப்பு பல மடங்கு அதிகம் என்பதுதான் கசப்பான உண்மை.
இந்த விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைமை இன்னும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது. நம் நாட்டில் உடல் பருமன் என்பது வெளிப்படையாக தெரிவதில்லை, மாறாக அது உடலுக்குள்ளேயே பல ஆபத்துகளை விதைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.
இந்தியர்களின் உடலமைப்பில் சிக்கல்
வெளிநாட்டினர் உடல் எடை கூடும் போது அவர்கள் பார்ப்பதற்கு குண்டாக தெரிவார்கள். ஆனால் நம் இந்தியர்களின் உடல்வாகும் மரபும் வேறு மாதிரி இருக்கிறது. நம் ஊரில் வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது மிகவும் மெலிந்த உடலமைப்போடு இருப்பவர்கள் கூட உள்ளுக்குள் ஆபத்தான கொழுப்பை சுமந்துகொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.
இதற்கு மருத்துவ உலகில் 'தின்-ஃபேட் பினோடைப்' (Thin-fat phenotype) என்று பெயர். அதாவது, உடலில் தசைகளின் அளவு குறைவாகவும், அடிவயிற்றில் சேரும் ஆபத்தான கொழுப்பு ('விசரல் ஃபேட்') அதிகமாகவும் இருக்கும். உடல் எடை அளக்கும் கருவியில் எடையை பார்த்தால் நார்மலாகவே இருக்கும், ஆனால் கல்லீரல், கணையம் போன்ற உள்ளுறுப்புகளில் கொழுப்பு தேங்கியிருக்கும்.
இதனால்தான் இந்தியாவில் சாதாரண பி.எம்.ஐ (BMI) அளவை கொண்டு மட்டும் உடல் நலனை மதிப்பிட முடியாது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இன்று இந்தியாவில் நூறு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் சர்க்கரை நோயுடன் போராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால், அதற்கு இந்த பூதக்கண்ணாடிக்கு தெரியாத உடல் பருமனும் மெட்டபாலி குறைபாடும்தான் முக்கிய காரணம்.
சின்ன வயதிலேயே மாரடைப்பு வருவது, கல்லீரல் பழுதாவது போன்ற நோய்கள் அதிகரிப்பதற்கு இதுவே அடித்தளமாக அமைகிறது.
இந்த நிலையை மாற்ற என்ன செய்ய வேண்டும்? இன்றைய நவீன மருத்துவ உலகில் 'ஜி.எல்.பி-1' (GLP-1) போன்ற புதிய ஊசிகள் மற்றும் மருந்துகள் உடல் எடையை குறைப்பதில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஆனால், வெறும் மருந்துகளை மட்டும் நம்பிவிட்டால் இந்தியர்களின் இந்த பிரச்சனைக்கு முழுத் தீர்வு கிடைத்துவிடாது.
மருந்துகள் உடலின் உயிரியல் மாற்றங்களை கட்டுப்படுத்தலாம், ஆனால் நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே தடுக்கும் கொள்கைகளும் நமது வாழ்க்கை முறையும் மாற வேண்டும்.
எடை குறைகிறது என்பதற்காக பட்டினி கிடப்பதோ அல்லது தசைகளை இழப்பதோ ஆபத்தானது. அதற்கு பதிலாக தகுந்த புரத சத்து நிறைந்த உணவு, உடலுக்கு வலுசேர்க்கும் உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் தசைகளை பாதுகாக்கும் முறைகள் அவசியம் தேவை. எதிர்கால சந்ததியினர் இந்த மாபெரும் சுகாதார மற்றும் பொருளாதார சுமையிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டுமெனில், அரசாங்கமும் பொதுமக்களும் இப்போதே விழித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஆரம்ப கட்டத்திலேயே பரிசோதனைகள் செய்வது, ஆரோக்கியமான சூழலை உருவாக்குவது, அனைவருக்கும் சமமான மருத்துவ வசதியை வழங்குவது என அரசுடன் இணைந்து தனியார் துறைகளும் கைக்கோர்க்க வேண்டிய தருணம் இது. உடல் பருமன் என்பது வெறும் அழகு சார்ந்த பிரச்சினையல்ல, இது நமது ஒட்டுமொத்த எதிர்காலத்தையே தீர்மானிக்கும் ஒரு தேசத்தின் உடல்நல அவசர நிலை என எச்சரிக்கிறது லான்செட் ஆய்வு.
ஆய்வு:
https://www.thelancet.com/commissions-do/global-threats-to-health