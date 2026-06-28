சர்க்கரை நோய் வரும் முன் தடுக்கலாம்! இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறனை வெல்ல உதவும் 10 உணவுகள்!
பாகற்காயின் கசப்பு தன்மை பலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் இன்சுலின் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம். பாகற்காயில் இயற்கையாகவே இன்சுலின் போன்றே செயல்படக்கூடிய சில வேதிப்பொருட்கள் உள்ளன.
Published : June 28, 2026 at 5:24 PM IST
நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணுவது என்பது ஒரு தொடர் ஓட்டம் போன்றது. நாம் தினமும் என்ன சாப்பிடுகிறோம், எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம், அதில் உடலுக்கு தேவையான புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் மாவுச்சத்து சரியான அளவில் இருக்கிறதா என்பதையெல்லாம் கவனிப்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் பெரும் சவாலாக மாறிவிட்டது. இதன் விளைவாகவே, சர்க்கரை நோய், கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல் , சிறுநீரக கோளாறுகள் போன்ற வாழ்வியல் சார்ந்த நோய்கள் பலரையும் எளிதில் தாக்குகின்றன.
இப்படிப்பட்ட நோய்களை பற்றி பேசும்போது நாம் அடிக்கடி கேட்கும் ஒரு வார்த்தை 'இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன்'. இது ஒரு பெரிய நோய் அல்ல, ஆனால் நாம் அலட்சியமாக இருந்தால், பிற்காலத்தில் சர்க்கரை நோயாக மாறக்கூடிய ஒரு ஆரம்பக்கட்ட எச்சரிக்கை நிலை. இப்படியிருக்க, ஊட்டச்சத்து நிபுணர் யுக்தி பஹ்வா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இது குறித்து ஒரு முக்கிய பதிவை பகிர்ந்துள்ளார்.
தனக்கு 16 வயதாக இருந்தபோதே இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் பாதிப்பு இருந்ததாகவும், ஆனால் அன்றாட உணவு முறையில் சில எளிய மாற்றங்களை செய்ததன் மூலமே இதிலிருந்து முற்றிலும் குணமடைய முடிந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறனை சீராக்க அவர் பரிந்துரைக்கும் 10 சிறந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் என்றால் என்ன?
நாம் சாப்பிடும் உணவு செரிமானமாகி 'குளுக்கோஸ்' எனப்படும் சர்க்கரையாக மாறுகிறது. இந்த சர்க்கரையை உடலின் செல்கள் உறிஞ்சி ஆற்றலாக மாற்றுவதற்கு 'இன்சுலின்' என்ற ஹார்மோன் தேவைப்படுகிறது. கணையம் இந்த இன்சுலினை சுரக்கிறது.
ஆனால், இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் உள்ளவர்களின் உடலில், செல்கள் இந்த இன்சுலினுக்கு சரியாக கட்டுப்படுவதில்லை. இதனால் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை செல்களால் உறிஞ்ச முடியாமல் போகிறது. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதை கண்டு, கணையம் மேலும் மேலும் இன்சுலினை சுரக்க தொடங்குகிறது.
ஒரு கட்டத்தில் கணையம் சோர்வடைந்து, போதிய இன்சுலினை சுரக்க முடியாமல் போகும்போது, அது முழுமையான சர்க்கரை நோயாக மாறுகிறது. இதனை ஆரம்பத்திலேயே உணவு பழக்கவழக்கங்கள் மூலம் எளிதாக சரிசெய்து விடலாம்.
இன்சுலினை சீராக்கும் 10 எளிய உணவுகள்:
வெந்தயம்: இன்சுலின் பாதிப்புக்கு வெந்தயம் ஒரு சிறந்த மருந்தாகும். ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயத்தை இரவில் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, மறுநாள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் அந்த நீருடனும் அல்லது அப்படியே மென்றோ சாப்பிடலாம். இது நாம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள குளுக்கோஸ் உடல் எங்கும் மிக வேகமாக உறிஞ்சப்படுவதை தடுக்கிறது. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்வதை கட்டுப்படுத்த வெந்தயம் பெரிதும் உதவுகிறது.
பாசிப்பருப்பு: இந்திய சமையலில் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளில் பாசிப்பருப்பு முதன்மையானது. இது ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய இந்த பருப்பு வகை, உடலில் இன்சுலின் சுரப்பை திடீரென அதிகரிக்காமல் நிதானமாக பராமரிக்கிறது.
பாகற்காய்: பாகற்காயின் கசப்பு தன்மை பலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் இன்சுலின் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம். பாகற்காயில் இயற்கையாகவே இன்சுலின் போன்றே செயல்படக்கூடிய சில வேதிப்பொருட்கள் உள்ளன. இது கணையத்தின் வேலைப்பாரத்தை குறைத்து, ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைக்க நேரடியாக உதவுகிறது.
இலவங்கப்பட்டை: நமது பாரம்பரிய மசாலா பொருட்களில் ஒன்றான இலவங்கப்பட்டை, செல்களின் இன்சுலின் ஏற்கும் திறனை செல்லுலார் மட்டத்திலேயே மேம்படுத்துகிறது. தினமும் அரை தேக்கரண்டி இலவங்கப்பட்டை தூளை நாம் சாப்பிடும் பழங்கள் மீதோ அல்லது குடிக்கும் தண்ணீரிலோ கலந்து உட்கொள்ளலாம். இனிப்பு பண்டங்களுக்கு பயன்படுத்துவதை விட, இப்படி நேரடியாக சேர்க்கும்போது இதன் பலன் அதிகம்.
நெல்லிக்காய்: தினமும் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவது பல நோய்களை தடுக்கும். நெல்லிக்காயில் உள்ள 'குரோமியம்' என்ற தாதுப்பொருள் தான் ரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்குவதோடு, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் கூட்டுகிறது.
கொண்டைக்கடலை: வெள்ளை கொண்டைக்கடலை மெதுவாக செரிமானமாகும் ஒரு நல்ல மாவுச்சத்து உணவு. இதில் அதிகப்படியான நார்ச்சத்தும், குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடும் உள்ளதால், ரத்தத்தில் சர்க்கரையை மெதுவாகவே கலக்கச் செய்கிறது. இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் உள்ளவர்கள் தங்களின் மதிய உணவிலோ அல்லது மாலை நேரச் சிற்றுண்டியிலோ தாராளமாக இதனைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
கீரை வகைகள்: குறிப்பாக பசலைக்கீரை போன்ற இலைவடிவ கீரைகளில் 'மெக்னீசியம்' சத்து அதிகமாக உள்ளது. உடலில் மெக்னீசியம் சத்து குறைவதற்கும் இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் ஏற்படுவதற்கும் நேரடி தொடர்பு இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. எனவே, வாரத்தில் குறைந்தது இரண்டு முறையாவது கீரைகளை உணவில் சேர்த்து கொள்வது அவசியமாகும்.
ஆளிவிதை: ஆளிவிதையில் உள்ள லிக்னான்கள் மற்றும் அதிகப்படியான நார்ச்சத்துக்கள் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதைத் தடுக்கின்றன. தினமும் ஒரு மேஜைக்கரண்டி ஆளிவிதையை நன்றாக வறுத்து பொடி செய்து, அதனை உணவிலோ அல்லது மோரிலோ கலந்து சாப்பிட்டு வரலாம்.
நெய்: பலரும் நெய்யை கொழுப்பு என்று ஒதுக்குகிறார்கள், ஆனால் உடலுக்கு நன்மை செய்யும் நல்ல கொழுப்புகள் ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமானவை. நாம் சாப்பிடும் சப்பாத்தி அல்லது சாதத்தில் சிறிதளவு நெய் சேர்க்கும்போது, அந்த உணவில் உள்ள குளுக்கோஸ் உடலில் கலக்கும் வேகம் குறைகிறது. கொழுப்பு என்பது உடலின் எதிரி அல்ல, அது சரியான அளவில் உணவோடு சேரும்போது சர்க்கரை அளவைச் சமன்படுத்த உதவுகிறது.
ஆப்பிள் சைடர் வினிகர்: சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக அரை தேக்கரண்டி ஆப்பிள் சைடர் வினிகரை ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கலாம். இது உணவிற்கு பிறகு ரத்தத்தில் ஏற்படும் சர்க்கரை மாற்றங்களைத் தடுத்து, இன்சுலின் உணர்திறனை (Insulin Sensitivity) அதிகரிக்க செய்கிறது என்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
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