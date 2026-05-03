ETV Bharat / health

காலை உணவை தவிர்ப்பது உடல் எடையை அதிகரிக்கும்: ஊட்டச்சத்து நிபுணர் எச்சரிக்கை!

மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்க வேண்டுமானால், அதற்கு தேவையான சக்தியை தரும் காலை உணவை முறையாக எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 3, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலை எழுந்ததும் அவசர அவசரமாக வேலைக்கு கிளம்பும் போது, நம்மில் பலரும் முதலில் கைவிடுவது காலை உணவைத்தான். "ஒரு வேளைதானே சாப்பிடவில்லை, மதியம் பார்த்து கொள்ளலாம்" என்ற எண்ணம் பலருக்கும் இருக்கிறது. ஆனால், உண்மையில் முந்தைய நாள் இரவு உணவிற்கும் மறுநாள் காலை உணவிற்கும் இடையே நீண்ட இடைவெளி இருக்கிறது.

இந்த நேரத்தில் உடல் இயல்பாகவே தனக்கு தேவையான ஆற்றலுக்காக காத்திருக்கும். அந்த சமயத்தில் அதற்கு தேவையான எரிபொருளை தராமல் போகும்போது, அது வெறும் பசியோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல் உங்கள் மூளையின் செயல்பாட்டையும், அன்றைய நாளின் மனநிலையையும் மொத்தமாக மாற்றிவிடுகிறது.

சரியான காலை உணவு இல்லாதபோது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைகிறது. இது உங்களை சோர்வடைய செய்வதுடன், அன்றாட வேலைகளில் சரியான முடிவுகளை எடுக்க முடியாமல் தடுமாற செய்கிறது. ஒரு சிறிய டீ அல்லது பிஸ்கட் சாப்பிடுவது பசியை சற்று அடக்கலாமே தவிர, உங்கள் மூளைக்கு தேவையான சத்துக்களை தராது.

இதனால் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் நீங்கள் மந்தமாக உணர வாய்ப்புள்ளது என ஊட்டச்சத்து நிபுணர் நமாமி அகர்வால் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். காலை உணவை தவிர்ப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கவனக் குறைவு மற்றும் ஞாபக மறதி

காலை உணவை தவிர்க்கும்போது மூளைக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் சத்து சரியாக கிடைப்பதில்லை. இதனால் எதிலும் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகிறது. ஒரு வேலையை தொடங்கினால் அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியாமல் கவனம் சிதறுவது, சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட மறந்து போவது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.

குறிப்பாக கற்றல் மற்றும் புதிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதில் மூளை மந்தமாக செயல்படும். மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்க வேண்டுமானால், அதற்கு தேவையான சக்தியை தரும் காலை உணவை முறையாக எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும்.

வேலைத்திறன் மற்றும் உற்பத்தி திறன் குறைதல்

உடலில் போதிய ஆற்றல் இல்லாதபோது நீங்கள் எவ்வளவு முயன்றாலும் உங்களால் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்ய முடியாது. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைவதால் ஏற்படும் உடல் சோர்வு, உங்கள் வேலையின் வேகத்தை குறைத்துவிடும்.

வழக்கமாக செய்து முடிக்கும் ஒரு வேலையை கூட செய்து முடிக்க அதிக நேரம் தேவைப்படும். இது அலுவலக பணிகளில் மட்டும் அல்லாமல், அன்றாட வீட்டு வேலைகளிலும் ஒருவிதமான தொய்வை உண்டாக்கும். உற்சாகம் இல்லாத காரணத்தால் உங்களின் முழுத் திறனையும் வெளிப்படுத்த முடியாமல் போகும்.

தேவையற்ற கோபமும் எரிச்சலும்

பசியோடு இருக்கும்போது மனிதர்களுக்கு இயல்பாகவே எரிச்சல் உணர்வு மேலோங்கும். உடலில் சர்க்கரை அளவு குறையும்போது, மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இதனால் அற்பமான விஷயங்களுக்குக் கூடக் கோபப்படுவது அல்லது எதற்கெடுத்தாலும் எரிச்சலடைவது போன்ற மாற்றங்கள் உங்கள் குணத்தில் தெரியும். இது உங்களைச் சுற்றியிருப்பவர்களுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவதைத் தடுக்கும். மனநிலை சீராக இல்லாதபோது உங்களால் நிதானமாகச் சிந்திக்கவோ அல்லது அமைதியாக இருக்கவோ முடியாது.

வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஏற்படும் தடைகள்

நீங்கள் உணவு உண்ணாமல் பட்டினியாக இருக்கும்போது, உங்கள் உடல் ஒரு தற்காப்பு நிலைக்கு சென்றுவிடும். அதாவது, தனக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்து, ஏற்கனவே உடலில் இருக்கும் சக்தியை செலவு செய்யாமல் சேமிக்க தொடங்கும்.

இதனால் உங்கள் உடலின் வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism) மிக மெதுவாக நடக்கும். இது கலோரிகள் எரிக்கப்படுவதைத் தடுத்து, உடல் எடை அதிகரிப்பதற்கே வழிவகுக்கும். உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் காலை உணவை தவிர்த்தால், அது பலனைத் தராமல் எதிர்மறையாகவே முடியும்.

உடல் சோர்வு மற்றும் சோர்வான உணர்வு

நீண்ட நேரப் பட்டினிக்குப் பிறகு உடலுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைக்காதபோது, ஒருவிதமான உடல் பலவீனத்தை உணர நேரிடும். கை, கால்கள் தளர்ந்து போவது, அடிக்கடி கொட்டாவி வருவது அல்லது எப்போதுமே தூக்க கலக்கத்துடன் இருப்பது இதற்கான அறிகுறிகளாகும்.

கடினமான வேலைகளை செய்யாவிட்டாலும் கூட நீங்கள் ஒரு பெரிய பாரத்தை சுமப்பது போன்ற உணர்வை பெறுவீர்கள். இந்த சோர்வானது உங்கள் முகத்திலும் பிரதிபலிக்கும். நாள் முழுவதையும் புத்துணர்ச்சியுடன் கழிக்க தடையாக இருக்கும் இந்த பழக்கத்தை மாற்றுவது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

ஆரோக்கியமான தீர்வு

காலை உணவை ஒருபோதும் தவிர்க்கக் கூடாது. அதற்காக வெறும் பிஸ்கட் அல்லது ஜங்க் உணவுகளை சாப்பிடுவதும் பலன் தராது. உங்கள் உணவில் போதிய அளவு புரதம், நல்ல கொழுப்பு மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள்.

இட்லி, தோசை, முட்டை, பயறு வகைகள் அல்லது காய்கறிகள் போன்ற சத்தான உணவுகளை சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் என்கிறார் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் நமாமி.

இதையும் படிங்க:

தனிமையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் இவ்வளவு சிக்கலா? சேர்ந்து சாப்பிட வலியுறுத்தும் ஆய்வு!

முகப்பொலிவை பாதிக்கும் செரிமான பிரச்சனை: இரண்டுக்கும் என்ன தொடர்பு?

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

காலை உணவு
HEALTHY LIFESTYLE
SKIPPING BREAKFASE EFFECTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.