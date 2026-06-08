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தினமும் முட்டை சாப்பிடுபவரா நீங்கள்? அப்போ இத்தனை நன்மைகள் காத்திருக்கு!

முட்டையில் உள்ள புரதம் முழுமையான அமினோ அமிலங்களை கொண்டிருப்பதால், இதனை ஒரு பவர்ஹவுஸ் என்றே சொல்லலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 8, 2026 at 7:46 PM IST

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தினமும் ஒரு முட்டை, ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான். விலையும் குறைவு, சத்துக்களும் அதிகம் என்பதால் சாமானியர்கள் முதல் உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் வரை பலரது தட்டிலும் முட்டைக்கு எப்போதும் ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு. அவித்தோ, பொரித்தோ அல்லது குழம்பாகவோ எப்படி சமைத்தாலும் அதன் சுவையும் சத்தும் குறைவதில்லை.

நமது உடலுக்கு தேவையான புரதச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புகள் என பல நன்மைகளை தன்னுள் கொண்டுள்ள இந்த எளிய உணவை, வாரத்தில் எத்தனை நாட்கள் சாப்பிட வேண்டும்? அதன் மூலம் நம் உடலுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

முட்டையில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள்:

ஒரு சாதாரண முட்டையில் சுமார் 5 கிராம் கொழுப்பும், 6 முதல் 7 கிராம் வரையிலான புரதச்சத்தும் நிறைந்துள்ளன. இது தவிர, உடலின் சீரான இயக்கத்திற்கு தேவையான வைட்டமின் ஏ, பி12, பி6, டி, இ போன்ற வைட்டமின்களும், ஃபோலேட், செலினியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்களும் இதில் அடங்கியுள்ளன. மேலும், கண் பார்வைக்கும் மூளை வளர்ச்சிக்கும் உதவும் கோலின், ஜியாக்சாந்தின், லுடீன் போன்ற அத்தியாவசிய கூறுகள் முட்டையில் இருப்பதாக ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இதய ஆரோக்கியமும் முட்டையும்

முட்டை சாப்பிட்டால் கொலஸ்ட்ரால் உயர்ந்துவிடும் என்ற பொதுவான அச்சம் மக்களிடையே உண்டு. ஆனால், இதய ஆரோக்கியத்தை பேண சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பை குறைத்து, அன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பை அதிகமாக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். முட்டையை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது, அது உடலில் உள்ள நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அளவை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

இது இதயத்திற்கு பாதுகாப்பு அரணாக மாறுகிறது. ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு நபர், தனது இதய நலனில் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் வாரத்திற்கு ஏழு முட்டைகள் வரை தாராளமாக சாப்பிடலாம் என்று மயோ கிளினிக் ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

புரதச்சத்தின் மிகச்சிறந்த ஆதாரம்

நமது தசைகளின் வளர்ச்சி, எலும்புகளின் உறுதி, உடலில் சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் மற்றும் என்சைம்களின் உற்பத்தி என ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கத்திற்கும் புரதச்சத்து அவசியம். முட்டையில் உள்ள புரதம் முழுமையான அமினோ அமிலங்களை கொண்டிருப்பதால், இதனை ஒரு பவர்ஹவுஸ் என்று அழைக்கலாம். பலரும் முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் மட்டும் தான் புரதம் இருக்கிறது என்று தவறாக நினைக்கிறார்கள்.

ஆனால், முட்டையில் இருக்கும் மொத்த புரதச்சத்தில் பாதி அளவு அதன் மஞ்சள் கருவில்தான் ஒளிந்திருக்கிறது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. முட்டையில் புரதத்துடன் சேர்த்து மோனோஅன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு அமிலங்கள், வைட்டமின் டி, பயோட்டின், ரிபோஃப்ளாவின் மற்றும் அயோடின் போன்ற சத்துக்கள் அதிகம் உள்ளதாக NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முட்டையில் உள்ள வைட்டமின்கள்:

முட்டையில் உள்ள தனித்துவமான சத்துக்கள் நம் உடலின் வெவ்வேறு பாகங்களுக்கு பெரும் நன்மைகளை தருகின்றன என்கிறது ஹார்வர்ட் ஹெல்த் பப்ளிஷிங் நிறுவனம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

  • செலினியம்: இது உடலின் மறுஉற்பத்தி திறனுக்கும், தைராய்டு சுரப்பியின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
  • கோலின்: மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கும், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் அவசியமானது.
  • ரிபோஃப்ளாவின் (பி6) மற்றும் பி12: நரம்புக் செல்களைப் பாதுகாக்கவும், ரத்த உற்பத்திக்கும், உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்கவும் இவை உதவுகின்றன.
  • பாண்டோதெனிக் அமிலம்: உடலில் தேங்கும் தேவையற்ற கொழுப்பை கரைக்க பயன்படுகிறது.
  • வைட்டமின் ஏ: தோல் ஆரோக்கியம், கண் பார்வை மற்றும் உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை வலுப்படுத்த மிகவும் அத்தியாவசியமானது.
  • பாஸ்பரஸ் மற்றும் ஃபோலேட்: பலமான எலும்புகள், பற்களின் உருவாக்கத்திற்கும், டிஎன்ஏ மற்றும் மரபணுக்களின் சீரான வளர்ச்சிக்கும் துணைபுரிகின்றன.

உணவில் சேர்க்கும் எளிய முறைகள்

  • அவித்த முட்டையை அப்படியே சாப்பிடுவது ஒரு சிறந்த மாலை நேர ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். அவித்த முட்டையை பாதியாக வெட்டி, அதன் மேல் சிறிதளவு உப்பு மற்றும் மிளகுத்தூள் தூவி சாப்பிடலாம்.
  • காய்கறிகளுடன் சேர்த்து சாப்பிட விரும்புபவர்கள், முட்டையுடன் வெங்காயம், தக்காளி, கொத்தமல்லி மற்றும் எலுமிச்சை சாறு அல்லது ஆலிவ் எண்ணெய் கலந்து ஆரோக்கியமான முட்டை சாலட்டாக மாற்றி கொள்ளலாம்.
  • காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்ள நினைப்பவர்கள், டோஸ்ட் செய்த ரொட்டியின் மீது அவித்த முட்டை துண்டுகளை வைத்து, சிறிதளவு வெண்ணெய் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.
  • மதிய உணவு அல்லது இரவு உணவிற்கு, அவித்த முட்டையில் லேசான கீறல்கள் இட்டு, மசாலாக்களுடன் வதக்கியோ அல்லது முட்டைக் குழம்பாகச் சமைத்தோ சாதம் மற்றும் சப்பாத்தியுடன் சேர்த்துப் பரிமாறலாம். இதன் மூலம் சுவையோடு சேர்த்து உடலுக்குத் தேவையான முழுமையான ஊட்டச்சத்தும் நமக்கு கிடைக்கிறது.

ஆய்வு:

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/is-it-healthy-to-eat-eggs-every-day

https://www.health.harvard.edu/heart-health/are-eggs-risky-for-heart-health

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அவித்த முட்டை நன்மைகள்
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